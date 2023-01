I já jsem čelila zneužívání, říká Wasikowska. Herečka opustila Hollywood

Australská rodačka Mia Wasikowska se proslavila zejména titulní rolí ve filmu Alenka v říši divů, kde si zahrála již jako dospívající dívka – v pouhých devatenácti letech. Tehdy se ještě v Hollywoodu nemluvilo o nevhodném chování k ženám, o kterém dnes šíří osvětu například hnutí MeToo, což však pochopitelně neznamená, že se takové věci neděly vůbec nebo jen vzácně.

„Byla jsem mladá a nevěděla jsem, jak se bránit,“ svěřila se herečka v rozhovoru pro australský deník Sydney Morning Herald. „Celkově byste jen sotva našli mladou ženu, která si do nějaké míry nezažila zneužívání nebo to, že by se k ní někdo choval opravdu nevhodně. Ale není to něco, o čem bych já osobně měla tendenci se příliš bavit,“ říká.

Když byla dotázána na to, jakou radu by dnes dala začínajícím hercům, řekla: „Pokud to doopravdy, doopravdy milujete – pokračujte v tom. Můj úhel pohledu je dnes už dost jiný. Po deseti letech v téhle branži, hraní po celém světě… zanechá to v člověku popravdě nakonec jakýsi velký pocit prázdnoty. Skutečnost není zrovna shodná s představami většiny lidí, je to dost osamělé povolání,“ vysvětluje Wasikowska.

Filmovou podobu Alence v říši divů vtiskl i ceněný americký režisér Tim Burton. Ztvárnila ji Australanka Mia Wasikowska.

„Asi jsem také trochu ztratila trpělivost s těmi oblastmi herectví, které nemám ráda. Nestojí mi za to, abych se nechala tlačit do nějakého pomyslného lepšího obrazu sebe samotné, který by mi podle producentů získal víc rolí,“ uvedla a už poněkolikáté tak připomněla, že život slavné celebrity není žádná procházka růžovým sadem.

Nedávno se proto k hollywoodské kariéře obrátila zády a odstěhovala se zpět domů do Sydney, kde se věnuje komornějším projektům. Momentálně ji mohou diváci vidět v australském dramatu s názvem Blueback (Modrous), jehož předlohou je kniha od Tima Wintona a který vypráví o přátelství mezi chlapcem a rybou.

VIDEO: Herci Robert Pattinson a Mia Wasikowska odpovídají na otázky, které v souvislosti s nimi nejčastěji vyhledávají lidé na internetu: