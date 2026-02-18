Bill Gates a Epsteinovy aféry. Důvěra se vrací po krůčcích, říká jeho exmanželka

  13:28
Americká manažerka a filantropka Melinda Gatesová se vyjádřila k tématům důvěry a odpuštění. E-maily Jeffreyho Epsteina, které zmiňují jejího bývalého manžela Billa Gatese, pro ni znamenaly šok, jehož následky si nesla ještě mnoho let poté.
Bill Gates a Melinda Gatesová (Brusel, 22. ledna 2015)

Bill Gates a Melinda Gatesová (Brusel, 22. ledna 2015) | foto: Reuters

Melinda Gatesová a její dcera Phoebe Gatesová v New Yorku (28. září 2023)
Bill Gates a jeho dcera Phoebe Gatesová v New Yorku (8. června 2022)
Melinda a Bill Gatesovi v Paříži (21. dubna 2017)
Melinda a Bill Gatesovi v Paříži (21. dubna 2017)
Melinda Gatesová, bývalá manželka amerického miliardáře Billa Gatese, byla hostem podcastu Wild Card na stanici NPR. V široce pojatém rozhovoru s moderátorkou Rachel Martinovou byla dotázána mimo jiné na to, jak se po 27 letech manželství vyrovnávala s rozvodem. Melinda a Bill Gatesovi veřejně oznámili konec vztahu v roce 2021.

Jméno Billa Gatese se objevilo také v spisech finančníka Jeffreyho Epsteina, který byl obviněn z mnoha případů sexuální delikvence včetně zneužívání mladistvých. Moderátorka se Gatesové v souvislosti s tím zeptala na to, zda od té doby měla problém pociťovat důvěru.

Melinda Gatesová a Bill Gates (New York, 24. září 2015)

„Samozřejmě. Myslela jsem, že už nikdy nebudu věřit nikomu,“ odvětila jednašedesátiletá filantropka. „Ale věřila jsem sobě. A zjistila jsem, že s tím správným člověkem lze – i když krůček po krůčku, a velice pozvolna – ztracenou důvěru znovu nalézt.“

Po rozvodu je Melinda Gatesová od roku 2024 spojována s podnikatelem Philipem Vaughnem, s nímž se minulý rok poprvé objevila také na veřejnosti.

„Zjistila jsem, že odpustit někomu může trvat opravdu dlouho, a nedá se to uspěchat,“ pokračovala. „Ve výsledku se snažím odpustit každému, protože když to někdo nedokáže, ubližuje tím podle mě i sám sobě. Odpuštění neznamená nutnost být s daným člověkem opět v kontaktu – dokážu se však smířit s tím, co se stalo, pochopit postoj druhé strany a posunout se v životě dál.“

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

V návaznosti na to se jí Martinová zeptala, zda již dokázala odpustit exmanželovi. „Tohle si asi nechám pro sebe,“ odpověděla podnikatelka a následně naznačila, že na tom stále pracuje. „Myslím, že se k tomu dostávám. Člověk musí být upřímný především sám k sobě. Kdykoliv se tyhle věci znovu vynoří na povrch, těžko to snáším, protože s tím mám spojené velice bolestivé vzpomínky. Ale je to minulost, a tak to beru. Jsem ráda, že už nejsem součástí toho všeho.“

O rozchodu s manželem, o událostech let 2019 a 2020, manželově nevěře i spojování s Epsteinem a o tom, jak se lze s podobnými obtížnými situacemi vyrovnávat, Melinda Gatesová pojednává i ve své životopisné knize s názvem The Next Day (Následujícího dne), která vyšla v dubnu loňského roku.

