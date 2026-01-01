Mel Gibson se po devíti letech rozešel s matkou svého devátého potomka

Herec a scenárista ve společném prohlášení uvedli, že ačkoli je rozchod smutný, jejich prioritou zůstává jejich syn. „Ačkoli je smutné ukončit tuto kapitolu našich životů, jsme požehnáni krásným synem a budeme i nadále těmi nejlepšími možnými rodiči,“ oznámila dvojice.
Gibson a Rossová se seznámili díky společným přátelům v roce 2014 a krátce poté spolu začali chodit. V lednu roce 2017 se jim narodil syn. Bylo to jen pár dní předtím, než herce nominovali na Oscara za nejlepší režii filmu Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny. „Co může být vzrušujícího než poslouchat oznámení nominací, zatímco držím svého novorozeného syna v náručí,“ prohlásil herec a režisér tenkrát.
Gibson má s bývalou manželkou Robyn Moorovou sedm dětí, dceru Hannah (46), dvojčata Edwarda a Christiana (44) a syny Williama (41), Louise (38), Mila (36) a Thomase (27). Je už také několikanásobným dědečkem.
S manželkou se rozešel po 30 letech manželství. Vyrovnání, které zdravotní sestra na stomatologii od herce při rozvodu dostala, se s přehledem zapsalo na špičku těch nejvyšších v dějinách Hollywoodu. Gibson se s manželkou rozešel po nechvalně proslulém řízení vozu v opilosti v roce 2006. A Moorová nakonec dostala ohromujících téměř 11 miliard korun (více zde).
Mel Gibson má s bývalou přítelkyní, ruskou pianistkou Oksanou Grigorievovou ještě dceru Lucii (26).