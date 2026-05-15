Podle zahraničních médií si Gibson s přítelkyní užíval hned několik společných zastávek v centru Říma. Dvojice nejprve zamířila do restaurace Micalusi Real Fish, která je známá především specialitami z mořských plodů. Herec překvapil volbou své obuvi, na večeři do vyhlášeného podniku si vzal gumové boty crocs s typickým děrovaným designem.
Poté se pár vydal na večerní projížďku městem, nechyběla ani zastávka na vyhlídce Zodiac, oblíbeném romantickém místě s výhledem na noční Řím. Fotografové herce a modelku zachytili při objímání i polibcích. Večer strávený na veřejnosti zakončili společně u slavné fontány přezdívané Fontanone, kde se znovu vášnivě líbali.
Antonella Salvucciová zvolila na rande přiléhavý hnědý kožený overal, zatímco Gibson vsadil na ležérní outfit v podobě bílé košile, džín a kšiltovky. Později byli společně viděni také ve stříbrné Toyotě, kterou řídila právě italská kráska.
Přestože Gibson ještě nedávno tvrdil, že je momentálně nezadaný, společné fotografie vyvolaly okamžitě spekulace o novém vztahu. Herec se totiž teprve nedávno rozešel s Rosalind Rossovou, se kterou tvořil pár dlouhých devět let. Společně vychovávají devítiletého syna Larse.
Celkem je Gibson otcem devíti dětí, z manželství s Robyn Mooreovou (65) má sedm dětí, s bývalou partnerkou, ruskou pianistkou Oksanou Grigorievou (56) má dceru Lucii.
Mel Gibson patří mezi nejznámější hollywoodské herce a režiséry. Proslavil se zejména ve filmových sériích Smrtonosná zbraň a Šílený Max, velký úspěch zaznamenal také jako režisér filmu Statečné srdce, za který získal Oscara. Jeho osobní život často plnil titulky médií nejen kvůli vztahům, ale i kontroverzím a veřejným skandálům.