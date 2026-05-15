Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Herec Mel Gibson se v Římě líbal s blond modelkou, na večeři vyrazil v crocsech

Autor:
  9:30
Hollywoodský herec a režisér Mel Gibson (70) byl po rozchodu s dlouholetou partnerkou Rosalind Rossovou (35) spatřen v Římě po boku herečky, influencerky a bývalé modelky Antonelly Salvucciové (44). Fotografové dvojici zachytili při intenzivních romantických chvílích v ulicích italské metropole i během noční projížďky městem.
Mel Gibson a italská herečka Antonella Salvucciová (Řím, 9. května 2026)

Mel Gibson a italská herečka Antonella Salvucciová (Řím, 9. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Mel Gibson a italská herečka Antonella Salvucciová (Řím, 9. května 2026)
Mel Gibson a italská herečka Antonella Salvucciová (Řím, 9. května 2026)
Antonella Salvucciová (Benátky, 27. srpna 2024)
Mel Gibson a italská herečka Antonella Salvucciová (Řím, 9. května 2026)
33 fotografií

Podle zahraničních médií si Gibson s přítelkyní užíval hned několik společných zastávek v centru Říma. Dvojice nejprve zamířila do restaurace Micalusi Real Fish, která je známá především specialitami z mořských plodů. Herec překvapil volbou své obuvi, na večeři do vyhlášeného podniku si vzal gumové boty crocs s typickým děrovaným designem.

Gibson si užíval v Praze s Němcovou. Hvězdy metropoli milují

Poté se pár vydal na večerní projížďku městem, nechyběla ani zastávka na vyhlídce Zodiac, oblíbeném romantickém místě s výhledem na noční Řím. Fotografové herce a modelku zachytili při objímání i polibcích. Večer strávený na veřejnosti zakončili společně u slavné fontány přezdívané Fontanone, kde se znovu vášnivě líbali.

Mel Gibson a italská herečka Antonella Salvucciová (Řím, 9. května 2026)
Mel Gibson a italská herečka Antonella Salvucciová (Řím, 9. května 2026)
Mel Gibson a italská herečka Antonella Salvucciová (Řím, 9. května 2026)
Antonella Salvucciová (Benátky, 27. srpna 2024)
33 fotografií

Antonella Salvucciová zvolila na rande přiléhavý hnědý kožený overal, zatímco Gibson vsadil na ležérní outfit v podobě bílé košile, džín a kšiltovky. Později byli společně viděni také ve stříbrné Toyotě, kterou řídila právě italská kráska.

Přestože Gibson ještě nedávno tvrdil, že je momentálně nezadaný, společné fotografie vyvolaly okamžitě spekulace o novém vztahu. Herec se totiž teprve nedávno rozešel s Rosalind Rossovou, se kterou tvořil pár dlouhých devět let. Společně vychovávají devítiletého syna Larse.

Celkem je Gibson otcem devíti dětí, z manželství s Robyn Mooreovou (65) má sedm dětí, s bývalou partnerkou, ruskou pianistkou Oksanou Grigorievou (56) má dceru Lucii.

Mel Gibson patří mezi nejznámější hollywoodské herce a režiséry. Proslavil se zejména ve filmových sériích Smrtonosná zbraň a Šílený Max, velký úspěch zaznamenal také jako režisér filmu Statečné srdce, za který získal Oscara. Jeho osobní život často plnil titulky médií nejen kvůli vztahům, ale i kontroverzím a veřejným skandálům.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Móda z Cannes: Collinsová a Fondová za dámy, Moore ukázala vychrtlá ramena

Nejčtenější

Euforie opět budí kontroverze. Explicitní scény Sydney Sweeney šokují diváky

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Také další díl seriálu Euforie vyvolal mezi diváky bouřlivé reakce kvůli scénám s herečkou Sydney Sweeney (28). Fanoušci na sociálních sítích kritizují epizodu za to, že překročila hranici a zašla...

Herečka Petra Bučková si nechala vzít prsa. Šest týdnů obrovské bolesti, popsala

Herečka Petra Bučková (2024)

Herečka Petra Bučková (47) má za sebou velmi náročné období. Kvůli vysokému riziku rakoviny prsu se rozhodla podstoupit preventivní oboustrannou mastektomii, tedy odstranění prsních žláz. K...

Jak dnes vypadá sestřička Ina z Nemocnice na kraji města? Čunderlíkové je 74 let

Iva Janžurová a Andrea Čunderlíková v seriálu Nemocnice na kraji města (1977)

Andreu Čunderlíkovou, která oslavila před pár dny své 74. narozeniny, si televizní diváci navždy spojili s jemnou sestřičkou Inou z kultovního seriálu Nemocnice na kraji města (1977–1981). Přestože...

OBRAZEM: Finalistky Miss Czech Republic 2026 v plavkách i společenských šatech

Finalistky Miss Czech Republic 2026

Finále Miss Czech Republic se blíží, diváci budou moci sledovat živý přenos na televizních obrazovkách v sobotu 23. května večer. Která z dívek získá vítěznou korunku a stane se královnou krásy pro...

Další zpackaná plastika. Katie Price má posunuté pozadí a problém s ústy

Katie Price s manželem v Dubaji (květen 2026)

Bývalá modelka Katie Price (47) je v rukou plastických chirurgů jako doma. Co odmítnou operovat evropští lékaři, zvládnou turečtí nebo dubajští. Teď se jí ale jeden takový výlet, na který vyrazila s...

Herec Mel Gibson se v Římě líbal s blond modelkou, na večeři vyrazil v crocsech

Mel Gibson a italská herečka Antonella Salvucciová (Řím, 9. května 2026)

Hollywoodský herec a režisér Mel Gibson (70) byl po rozchodu s dlouholetou partnerkou Rosalind Rossovou (35) spatřen v Římě po boku herečky, influencerky a bývalé modelky Antonelly Salvucciové (44)....

15. května 2026  9:30

Porno a předstírání. Exmanželka Hefnera popsala skupinový sex v Playboy Mansion

Hugh Hefner a jeho zajíčci na narozeninové párty v Playboy Mansion (1998)

Někdejší partnerka zakladatele Playboye Hugha Hefnera (†91) znovu otevřela kontroverzní téma života v legendárním sídle Playboy Mansion. Holly Madisonová (46) se v novém podcastu opět vrátila k...

15. května 2026  8:25

Já byl takový hajzlík a tys na mě byla tak hodná, vyznal se syn Báře Basikové

Bára Basiková

„Čekají mě koncerty, koncerty, koncerty… i na festivalech,“ říká Bára Basiková, která ještě před měsícem musela svá vystoupení rušit. „Měla jsem strašnou chřipku, ale už jsem v pořádku,“ ujišťuje. A...

15. května 2026

Hanka Kynychová se pochlubila dcerami. Dvojčata by mohla dělat modelky

Hanka Kynychová a její dcery Sofie a Alexnadra

Cvičitelka Hanka Kynychová (58) má se svými dcerami krásný vztah. Dvojčata Alexandra a Sofie, která letos oslaví 19. narozeniny, bere jako parťačky a skvěle se doplňují. V rozhovoru pro iDNES.cz...

15. května 2026

Roky bolesti ji dohnaly k hysterektomii. Nebyla to volba, říká Lena Dunhamová

Lena Dunhamová ve Washingtonu na akci na podporu práv trans lidí (31. března...

Americká herečka a scenáristka Lena Dunhamová otevřeně promluvila o jednom z nejtěžších rozhodnutí svého života. Hvězda seriálu Girls přiznala, že podstoupit hysterektomii ve svých 31 letech pro ni...

14. května 2026  13:45

Princezna Kate promluvila a děti žasly. Fotografie z první cesty po nemoci

Britská princezna Kate na návštěvě Itálie ve městě Reggio Emilia (13. května...

Princezna z Walesu po ukončení náročné léčby vyrazila na svou první zahraniční misi. V italském městě Reggio Emilia navštívila místní školky a okamžitě si získala nejen pozornost, ale i srdce dětí....

14. května 2026  12:15

Zpěvák Sting trvá na svém. Potvrdil, že děti jeho bohatství nezdědí

Sting a Trudie Stylerová v Cannes (21. května 2024)

Angličan Gordon Matthew Thomas Sumner (74) je známý spíš pod svým uměleckým jménem Sting. Za svou úspěšnou hudební kariéru si vydělal jmění, které by uživilo i další generace jeho rodu, avšak zpěvák...

14. května 2026

Herečka Petra Bučková si nechala vzít prsa. Šest týdnů obrovské bolesti, popsala

Herečka Petra Bučková (2024)

Herečka Petra Bučková (47) má za sebou velmi náročné období. Kvůli vysokému riziku rakoviny prsu se rozhodla podstoupit preventivní oboustrannou mastektomii, tedy odstranění prsních žláz. K...

14. května 2026

Hvězda Lásky nebeské slaví 50. V romantické komedii okouzlila Hugha Granta

Britská herečka, zpěvačka a moderátorka Martine McCutcheonová se proslavila v...

Britská herečka, zpěvačka a moderátorka Martine McCutcheonová slaví 14. května padesáté narozeniny. Fanoušci si ji navždy spojili především s romantickou komedií Láska nebeská, kde po boku Hugha...

14. května 2026  8:30

Patrik Hartl našel porodníka pro svou dceru. Chce, aby byl u toho

Patrik Hartl (2024)

Je to prý pouhá shoda náhod, že syn se jmenuje stejně jako jeho kamarád primář gynekologicko-porodnického oddělení v Praze Podolí Hynek Heřman. Děti Patriku Hartlovi nerodil, ale spisovatel doufá, že...

14. května 2026

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Pobřežní hlídka vydržela na obrazovkách 12 let. Jak vypadají hvězdy seriálu nyní?

Michael Newman (druhý zprava) v seriálu Pobřežní hlídka (1996)

Pobřežní hlídka, jejíž poslední díl se vysílal 14. května 2001, byla ve své době jedním z celosvětově nejsledovanějších televizních seriálů. Příběhy záchranářů na plážích v Los Angeles a později na...

14. května 2026

Dodavatel drog pro herce Perryho dostal dva roky vězení

Matthew Perry (Los Angeles, 28. dubna 2015)

Poradce pro léčbu drogové závislosti Erika Fleminga, který zesnulému herci Matthewu Perrymu zprostředkoval dodávky drogy ketamin, ve středu soud v Los Angeles poslal na dva roky do vězení. Informuje...

13. května 2026  21:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.