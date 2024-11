Megan Foxová je těhotná. Nic není ztraceno, napsala k fotce, na které je nahá

„Nic není nikdy opravdu ztraceno, vítej zpátky,“ napsala Megan Foxová ke dvěma snímkům. Na jednom z nich je nahá s vystouplým bříškem a politá černou barvou, na druhé drží v ruce pozitivní těhotenský test.

Loni v listopadu vydala herečka knihu básní Pretty Boys Are Poisonous. V rámci propagace knihy tehdy promluvila poprvé i o potratu. V pořadu Good Morning America uvedla, že se snoubencem Colsonem Bakerem čekali potomka, v desátém týdnu však o dítě přišla.

„Bylo to těžké pro oba,“ řekla. „Poslalo nás to na divokou jízdu, která byla společná, oddělená, společná a oddělená a společná a oddělená ve snaze zjistit, co to znamená? Proč se nám to stalo?“ popsala Foxová, která má tři syny z desetiletého manželství s hercem Brianem Austinem Greenem známým ze seriálu Beverly Hills 90210. Její partner má z předchozího vztahu dospívající dceru.

V květnu 2022 Machine Gun Kelly naznačil, že čekají prvního společného potomka, když mu věnoval písničku. „Tuhle píseň jsem napsal pro svou ženu. A toto je pro naše nenarozené dítě,“ řekl na předávání hudebních cen Billboard Music Awards v Las Vegas. Od té doby ale o dítěti ani jeden z nich nemluvil.

S Colsonem Bakerem je Foxová ve vztahu od roku 2020. Zásnuby přišly na začátku roku 2022. Hudebník tehdy na svém profilu sdílel video, na kterém jeho partnerka ukázala zásnubní prsten se smaragdem a diamantem, který pro ni sám navrhl. Svůj závazek potvrdili ještě vlastní krví, kterou vzájemně vypili.

Právě muzikant ji povzbudil, aby se ze všeho zkusila vypsat. „Byl to Colson, kdo mi řekl, abych psala poezii. Bylo to něco uvnitř mě, co muselo ven, jinak bych z toho byla nemocná. Vztahy jsou složité. Pro většinu z nás to není pohádka. Vztahy nejsou hezké. Jsou ošklivé. Někdy je to válka. Ale skrze rány přichází příležitost růst a stát se silnější, celistvější verzí sebe sama,“ svěřila se Foxová v rozhovoru pro magazín People.