Megan Foxová na nejnovějších snímcích na Instagramu pózuje před modrým vozem Mercedes-Benz třídy G, přes ramena má přehozený zelený kožich a nechybí jí ani černé sluneční brýle a výrazný náhrdelník. Druhý snímek pak ukazuje herečku bez brýlí, jak pózuje s rukou ve vlasech.
Pozornost ovšem nevzbudil pouze její odvážný outfit. Foxová k fotografiím připsala stručný komentář „intellectual compatibility >>“, tedy že intelektuální kompatibilita má podle ní přednost. Právě tato věta vedla některé sledující k domněnce, že herečka si prostřednictvím provokativního příspěvku rýpla do svých bývalých partnerů.
Nejde přitom o první podobnou reakci herečky v posledních týdnech. Už v červenci odpověděla na Instagramu uživateli, který její zveřejňování odvážných fotografií označil za trapné. Foxová tehdy reagovala otázkou: „Tak schválně, který z mých ex napsal tohle?“
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Herečka se v posledních měsících na Instagram vrací s řadou fotografií z módních focení. Na jednom z nedávných snímků například pózovala v černém prádle a dlouhém závoji. Její příspěvky přitom vyvolávají nejen pochvalné reakce fanoušků, ale také kritické komentáře.
Foxová má za sebou dvě velmi sledované dlouhodobé známosti. S hercem Brianem Austinem Greenem se poznala v roce 2004 při natáčení seriálu Hope & Faith. Tehdy bylo Foxové osmnáct a Greenovi třicet let. V roce 2010 se vzali a mají spolu tři syny, Noaha, Bodhiho a Journeyho. Po několika krizích se definitivně rozešli, jejich rozvod byl dokončen v roce 2021.
Po Greenovi navázala Foxová vztah s hudebníkem Colsonem Bakerem, známým jako Machine Gun Kelly. Dvojice svůj vztah veřejně potvrdila v roce 2020 a v lednu 2022 se zasnoubila. Jejich bouřlivý vztah byl několikrát přerušen a na konci roku 2024 se rozešli v době, kdy byla Foxová těhotná. V březnu 2025 se Foxové a Bakerovi narodila dcera Saga Blade.
Přestože hereččin vztah s MGK skončil, kvůli dceři zůstávají stále v kontaktu jakožto rodiče. Aktuální informace o jejich soukromí se však v zahraničních médiích liší. Foxová ani Baker na žádné spekulace veřejně nereagují.