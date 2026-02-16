Hvězdy Stranger Things se sešly na svatbě Mayi Hawke. „Jedenáctka“ a Will chyběli

Autor:
  12:02
Dcera hollywoodských hvězd Umy Thurmanové a Ethana Hawka se na Valentýna vdala. Herečka, kterou si fanoušci oblíbili v seriálu Stranger Things, Maya Hawke (27), si vzala muzikanta Christiana Lee Hutsona (35). Na svatbě v New Yorku nechyběla k velké radosti fanoušků ani většina Mayiných seriálových kolegů.

Obřad proběhl v intimní atmosféře v kostele St. George’s Episcopal Church. Maya Hawke a Christian Lee Hutson se vzali v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel. Svatba byla pro fanoušky i média velkým překvapením. Herečka a muzikant, kteří jsou spolu již několik let, se rozhodli pro tajnou veselku, o které se jejich okolí dozvědělo krátce před obřadem.

Maya Hawke a její otec Ethan Hawke (New York, 14. února 2026)
Maya Hawke v Los Angeles (6. listopadu 2025)
Hvězdy seriálu Stranger Things se sešly na svatbě Mayi Hawke. „Jedenáctka“ a Will chyběli. (New York, 14. února 2026)
Hvězda Stranger Things Maya Hawke se vdala za Christiana Lee Hutsona
60 fotografií

Maya si pro svůj velký den vybrala bílé svatební šaty, které doplnila zimním kabátem s peřím, závojem a bílými lodičkami. Christian zůstal věrný klasickému vzhledu a zvolil elegantní smoking. Družičky měly na hlavě květinové věnečky a šaty v pastelových odstínech.

Na svatbě nechyběli ani pyšní a dojatí rodiče Mayi, známé hollywoodské hvězdy a bývalí manželé (1998 – 2005) Uma Thurman a Ethan Hawke. Oba se na svatbě dobře bavili a byli ve výborné náladě. Matka nevěsty oblékla světle modré šaty, otec se rozhodl pro černý elegantní oblek.

Herečka Millie Bobby Brownová s manželem Jakem Bongiovim adoptovali holčičku

Novomanželé Maya a Christian se poznali před několika lety při nahrávání hudby, muzikant spolupracoval s herečkou na jejím albu nazvaném Chaos Angel. O jejich vztahu se začalo veřejně spekulovat až poté, co Maya byla v roce 2024 vyfotografována s prstenem s diamantem, který fanoušci správně vyhodnotili jako zásnubní.

Maya Hawke se o Christianovi vždy vyjadřovala velmi otevřeně, v jednom z rozhovorů prozradila, že vztah s někým, kdo je jejím dobrým kamarádem a zároveň milencem, je pro ni ideální volbou.

„Nejlepší je randit s někým, kdo vás opravdu dobře zná,“ řekla v jednom z rozhovorů. „Je to skvělé. Vážně to doporučuji všem, dát se dohromady s někým, koho znáte už roky. Ten člověk vás také dobře zná, ví, kdo přesně jste, co od vás má očekávat a co naopak ne. A to je podle mě pro vztah to nejlepší, co může být,“ dodala.

Svatební obřad byl nejen intimním momentem pro novomanžele, ale i příležitostí pro přátele a kolegy Mayi ze seriálu Stranger Things k tomu, aby se po čase sešli a oslavili společně tento významný krok. Mezi hosty byli Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Natalia Dyer, Joe Keery a další herci ze známé série Netflixu.

O důvodech, proč na svatbě chyběli herečka Millie Bobby Brown a herec Noah Schnapp, nejsou žádné konkrétní informace. Může jít o osobní či pracovní závazky, které jim znemožnily účast, nebo o rozhodnutí páru mít svatbu v užším kruhu rodiny a nejbližších přátel.

