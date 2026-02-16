Hvězdy Stranger Things se sešly na svatbě Mayi Hawke. „Jedenáctka“ a Will chyběli

Obřad proběhl v intimní atmosféře v kostele St. George’s Episcopal Church. Maya Hawke a Christian Lee Hutson se vzali v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel. Svatba byla pro fanoušky i média velkým překvapením. Herečka a muzikant, kteří jsou spolu již několik let, se rozhodli pro tajnou veselku, o které se jejich okolí dozvědělo krátce před obřadem.
Maya si pro svůj velký den vybrala bílé svatební šaty, které doplnila zimním kabátem s peřím, závojem a bílými lodičkami. Christian zůstal věrný klasickému vzhledu a zvolil elegantní smoking. Družičky měly na hlavě květinové věnečky a šaty v pastelových odstínech.
Na svatbě nechyběli ani pyšní a dojatí rodiče Mayi, známé hollywoodské hvězdy a bývalí manželé (1998 – 2005) Uma Thurman a Ethan Hawke. Oba se na svatbě dobře bavili a byli ve výborné náladě. Matka nevěsty oblékla světle modré šaty, otec se rozhodl pro černý elegantní oblek.
Novomanželé Maya a Christian se poznali před několika lety při nahrávání hudby, muzikant spolupracoval s herečkou na jejím albu nazvaném Chaos Angel. O jejich vztahu se začalo veřejně spekulovat až poté, co Maya byla v roce 2024 vyfotografována s prstenem s diamantem, který fanoušci správně vyhodnotili jako zásnubní.
Maya Hawke se o Christianovi vždy vyjadřovala velmi otevřeně, v jednom z rozhovorů prozradila, že vztah s někým, kdo je jejím dobrým kamarádem a zároveň milencem, je pro ni ideální volbou.
„Nejlepší je randit s někým, kdo vás opravdu dobře zná,“ řekla v jednom z rozhovorů. „Je to skvělé. Vážně to doporučuji všem, dát se dohromady s někým, koho znáte už roky. Ten člověk vás také dobře zná, ví, kdo přesně jste, co od vás má očekávat a co naopak ne. A to je podle mě pro vztah to nejlepší, co může být,“ dodala.
Svatební obřad byl nejen intimním momentem pro novomanžele, ale i příležitostí pro přátele a kolegy Mayi ze seriálu Stranger Things k tomu, aby se po čase sešli a oslavili společně tento významný krok. Mezi hosty byli Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Natalia Dyer, Joe Keery a další herci ze známé série Netflixu.
O důvodech, proč na svatbě chyběli herečka Millie Bobby Brown a herec Noah Schnapp, nejsou žádné konkrétní informace. Může jít o osobní či pracovní závazky, které jim znemožnily účast, nebo o rozhodnutí páru mít svatbu v užším kruhu rodiny a nejbližších přátel.