Tajemství šťastného manželství Matthewa McConaugheyho. Souvisí to s postelí

„To nejlepší, co můžete udělat pro své manželství. Jedním ze způsobů, jak se určitě posunout vpřed, je zbavit se king size matrace a spát společně na menší posteli,“ napsal herec v knize Poems & Prayers.
McConaughey prý nesnáší příliš velký prostor mezi ním a jeho manželkou Camilou Alvesovou. „Probudím se ráno, koukám a Camila je daleko, skoro jako na druhé straně fotbalového hřiště, člověče! Pak jdete večer spát, chcete se přitulit a… No jo, tak se přikryj. Ujdi dvacet kroků a já taky. Velká postel není dobrá pro manželství. Zbavte se té mrchy,“ radí herec.
„Pořídili jsme si menší queen size, kde jsme spolu pěkně tělo na tělo. Říkám vám, je to dobrá věc pro manželství,“ dodal herec.
Rodák z Texasu také zdůraznil, jak důležité je upřednostňovat romantický vztah s partnerem, i když se denně věnují rodičovským povinnostem. „Nemůžete žít stoprocentně jen jako rodiče s dětmi. Musíte pamatovat, že jeden z nejlepších příkladů, jaký můžete dětem dát jak se chovat k ženě nebo k muži, nebo k někomu, do koho se jednou zamilují, je to, jak se chováte k jejich matce a jak se matka chová k otci,“ řekl.
McConaughey se s manželkou Camilou seznámil v nočním klubu v Los Angeles v roce 2006. „Objevila se a prošla mi před očima zleva doprava přes celý ten klub,“ popsal herec jejich první setkání časopisu People. „Od toho večera jsem nechtěl trávit čas s žádnou jinou ženou. Máme lásku, o které nikdy nepochybujeme.“
Matthew McConaughey a Camila Alvesová se vzali v roce 2012. Mají tři děti, syna Leviho (17), který se také začíná věnovat hraní, dceru Vidu (15) a dalšího syna Livingstona (12).