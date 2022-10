Jako teenager jsem byl sexuálně zneužit mužem, přiznal herec McConaughey

„Rodiče mě vždycky vedli k respektu vůči ženám, respektu vůči vztahu, sexuální intimitě, zkrátka k respektu pro osobní prostor,“ říká Matthew McConaughey v podcastu The Conversation.

„Táta mi promlouval do duše, měli jsme takové ty rozhovory o tom, že děti nenosí čáp nebo vrána, s tím, že jednou se mě to bude týkat také,“ popsal herec.

Otec mu zároveň vštěpoval, že sex musí být vždy pro obě strany dobrovolný. „Řekl mi, že jestli někdy budu mít pocit, že dívka či žena si není jistá tím, že se mnou chce mít pohlavní styk, mám přestat. A to i tehdy, pokud mě ona pak bude přesvědčovat, že mám pokračovat. A měl pravdu – pak jsem to takhle sám zažil, vycítil jsem, že není ta pravá chvíle a přesně tak to udělal,“ vypráví McConaughey.

V tomto případě se nakonec situace zvrhla do nepříjemného vydírání ze strany dívky, přičemž Matthewovi bylo v té době teprve patnáct let. Z následků tohoto nátlaku se však nakonec otřepal a zařekl se, že od vztahů jako takových se touto zkušeností nenechá odradit.

Ve svých pamětech pak popsal ještě mnohem tíživější zkušenost, která jej potkala jen o tři roky později. Když mu bylo osmnáct let, zaútočil na něj muž, který ho omráčil a následně sexuálně zneužil v nákladním prostoru dodávky. Herec uvedl, že ačkoliv po tomto incidentu nešel k psychologovi, vyrovnat se s traumatem mu pomohli jeho blízcí.

I tenkrát se podle svých slov rozhodl, že se zážitkem nenechá trvale zlomit. „Stalo se to. Vůbec to nepopírám. Bylo to šeredné. I teď je mi z toho zle. Ale musím z toho vyvozovat nějaké následky? Rozhodl jsem se, že si to břemeno do života zkrátka nevezmu a nehodlám na základě tohoto zážitku měnit fakt, že jsem důvěřivý k lidem,“ vysvětluje.

Herec také prohlásil, že o zneužití se v minulosti nezmínil i z toho důvodu, že by jej bulvární média začala stavět do pozice oběti. „I ve své třísetstránkové autobiografii píšu, že jako oběť jsem si nikdy nepřipadal,“ dodává.

VIDEO: Matthew McConaughey byl jako teenager sexuálně zneužit: