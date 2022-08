V seriálu Rod draka je zbytečně mnoho sexu, myslí si herec Matt Smith

„Občas si takhle říkáte – a vážně za každou cenu potřebujeme další sexuální scénu? A oni na ano, jasně, potřebujeme,“ líčí v rozhovoru pro magazín Rolling Stone britský herec Matt Smith.

V novém seriálu Rod draka hraje prince Daemona Targaryena, mladšího bratra krále Viseryse a dědice trůnu, nepřekonatelného válečníka a dračího jezdce s pravou dračí krví.

Smith se odvolává na seriálovou předlohu, kterou je kniha Oheň a krev z roku 2018 od spisovatele George R. R. Martina. „Člověk si to přečte, pak natáčí a říká si: ‚Co to sakra děláte? Snažíte se vůbec reprezentovat ty knihy, nebo si je jen ředíte, abyste reprezentovali hlavně současnost?‘ Podle mě je práce reprezentovat ty knížky opravdu věrně a pořádně. Tak, jak jsou napsané,“ myslí si herec.

Z natáčení seriálu Rod draka

Co se týká výsledného počtu sexuálních záběrů, má také jasno. „Jo, řekl bych, že je jich vážně až trochu moc,“ směje se.

Zmíněné scény by se však do určité míry měly lišit od těch v seriálu Hra o trůny. Zatímco tam byly mnohdy poměrně dost násilné a pro některé ze zúčastněných často nedobrovolné, v Rodu draka by mělo vyobrazování takových zápletek fungovat trochu jinak.

„Chtěla bych vyjasnit, že v seriálu nebudeme zobrazovat žádné sexuální násilí,“ nechala se slyšet producentka Sara Hessová. „Jako příklad uvedu například dění mimo záběr, kdy divákovi ukážeme až dohru takového děje a dopad na oběť a matku daného jedince,“ vysvětluje.

Spisovatel George R. R. Martin je spoluautorem seriálu a současně jedním z producentů. Pilotní díl a několik dalších epizod natočí Miguel Sapochnik, který se o režii podělí s dalšími třemi tvůrci.

Seriál Rod draka má premiéru 21. srpna na HBO Max.