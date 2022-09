Je to láska, přiznali soupeři z Masterchefa. Betty chodí s Mužem roku 2019

„Tak co, kdo z vás už to tušil? Šli jsme soutěžit a ze soupeře se stala spřízněná duše. Pořád nemůžeme uvěřit, že nám osud napsal takový příběh a jsme rádi, že se o něj s vámi můžeme KONEČNĚ podělit,“ napsal Vojta Urban v příspěvku na Instagramu ke společné fotografii s Betty Minaříkovou.

„Brzy vám povíme víc! Díky MasterChefovi za tento dar,“ dodal. Snímek doplnil hashtagy „laskaprochazizaludkem“ a „spriznenaduse“.

Také jeho partnerka na sociálních sítích přiznala, že díky účasti v soutěži amatérských kuchařů našla lásku. „To je on, mého srdce šampión! Jak řekl Radek Kašpárek, je to ten nejlepší parťák, zasměji se s ním (téměř nonstop), ochrání mě (nejen fyzicky), ale umí také dělat ty nejlepší makový kaše pod sluncem! Miluju!,“ napsala účastnice MasterChefa pocházející z Prahy.

Soutěžící a porotci show MasterChef Česko 2022

Na příspěvky reagoval i jeden z porotců soutěže, šéfkuchař Radek Kašpárek. „Krásný! Mám z vás radost! Tak hodně štěstí!,“ napsal.

Betty a Vojta se dali dohromady dokonce ještě před začátkem natáčením. „Už na prvním castingu do letošního Masterchefa jsme se na sebe hodně intenzivně dívali. Říkala jsem si, že mám asi něco mezi zubama,“ popsala se smíchem Minaříková v jednom z rozhovorů.

Osmadvacetiletý podnikatel ze Vsetína Vojta Urban získal v roce 2019 titul Muž roku 2019. „Nechci být jako Karel Gott, ale opravdu jsem to nečekal. Asi si musím dát dneska nějakou skleničku, zítra si v klidu sednout a zamyslet se, co to pro mě vůbec znamená,“ řekl tehdy.

Masterchef je televizní show amatérských kuchařů. Od září 2022 vysílá televize Nova její další řadu. Porotci Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt opět hledají nejlepšího amatérského kuchaře. Historicky prvním mistrem kuchařem České i Slovenské republiky se v roce 2012 stal Brňan Petr Jonáš. Loni zvítězila soutěžící Veronika Danišová, známá jako Besky.