Martina Šmuková přiznala, že s partnerem Davidem Foldynou už několik let nežije jako pár. Rozchod ale dvojice nechtěla proměnit ve vztahovou válku, a kvůli synům Samuelovi (19) a Maxovi (16) se snažili zachovat co nejklidnější prostředí.
„Myslím, že to, že už nejsme partneři, vůbec neovlivnilo, jací jsme milující rodiče,“ uvedla modelka v podcastu Mámy z bulváru.
Bývalý pár podle ní dokonce určitou dobu fungoval netradičně a střídal se v jednom domově, aby děti nemusely složitě přecházet mezi dvěma domácnostmi. Šmuková zároveň přiznává, že vztahy a rodinný život pro ni dnes mají jiný význam než dřív.
„Něco si přejte a nechte to vesmíru,“ řekla v roce 2023 v době rozchodu s partnerem ve velkém rozhovoru pro OnaDnes, kde promluvila o životních změnách, osobní rovnováze i o tom, že se po padesátce naučila více myslet sama na sebe.
Modelka dnes velkou část energie věnuje charitativní činnosti. Už řadu let stojí za Nadačním fondem Pink Bubble, který pomáhá mladým lidem s rakovinou. Právě pomoc druhým jí podle jejích slov pomohla změnit pohled na život i na vlastní priority.
Martina Šmuková patřila v 90. letech mezi nejúspěšnější české modelky v zahraničí. Jako historicky první Češka vyhrála ve svých osmnácti letech světové finále soutěže Elite Model Look, díky čemuž odstartovala mezinárodní kariéru a pracovala pro prestižní módní značky po celém světě. Fotila pro časopisy a katalogy, vystupovala v řadě televizních reklam.
V minulosti byla provdaná za producenta a výkonného ředitele filmového festivalu v Karlových Varech Kryštofa Muchu, později našla životní oporu v podnikateli v kreativním průmyslu a spoluzakladateli projektu Fuck Cancer, se kterým žila více než patnáct let. Naposledy společně vyrazili do společnosti v roce 2024, kdy se bok po boku objevili na Česko-Slovenském plese. Už tehdy však netvořili pár a byli rok od sebe.