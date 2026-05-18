Modelka Martina Šmuková poprvé promluvila o konci vztahu s otcem svých dětí

  14:11
Modelka a první česká vítězka modelingové soutěže Elite Model Look Martina Šmuková (52) poprvé otevřeně promluvila o rozpadu dlouholetého vztahu s Davidem Foldynou (50), se kterým má dva dospívající syny. Přestože už bývalí partneři netvoří pár, dokázali si podle jejích slov zachovat blízký vztah i fungující rodinné zázemí.
Martina Šmuková | foto: Lucie Robinson

Martina Šmuková přiznala, že s partnerem Davidem Foldynou už několik let nežije jako pár. Rozchod ale dvojice nechtěla proměnit ve vztahovou válku, a kvůli synům Samuelovi (19) a Maxovi (16) se snažili zachovat co nejklidnější prostředí.

„Myslím, že to, že už nejsme partneři, vůbec neovlivnilo, jací jsme milující rodiče,“ uvedla modelka v podcastu Mámy z bulváru.

Když vás stále hodnotí dle vzhledu, je těžké přijmout vrásky, říká modelka Šmuková

Bývalý pár podle ní dokonce určitou dobu fungoval netradičně a střídal se v jednom domově, aby děti nemusely složitě přecházet mezi dvěma domácnostmi. Šmuková zároveň přiznává, že vztahy a rodinný život pro ni dnes mají jiný význam než dřív.

„Něco si přejte a nechte to vesmíru,“ řekla v roce 2023 v době rozchodu s partnerem ve velkém rozhovoru pro OnaDnes, kde promluvila o životních změnách, osobní rovnováze i o tom, že se po padesátce naučila více myslet sama na sebe.

Modelka dnes velkou část energie věnuje charitativní činnosti. Už řadu let stojí za Nadačním fondem Pink Bubble, který pomáhá mladým lidem s rakovinou. Právě pomoc druhým jí podle jejích slov pomohla změnit pohled na život i na vlastní priority.

Martina Šmuková patřila v 90. letech mezi nejúspěšnější české modelky v zahraničí. Jako historicky první Češka vyhrála ve svých osmnácti letech světové finále soutěže Elite Model Look, díky čemuž odstartovala mezinárodní kariéru a pracovala pro prestižní módní značky po celém světě. Fotila pro časopisy a katalogy, vystupovala v řadě televizních reklam.

V minulosti byla provdaná za producenta a výkonného ředitele filmového festivalu v Karlových Varech Kryštofa Muchu, později našla životní oporu v podnikateli v kreativním průmyslu a spoluzakladateli projektu Fuck Cancer, se kterým žila více než patnáct let. Naposledy společně vyrazili do společnosti v roce 2024, kdy se bok po boku objevili na Česko-Slovenském plese. Už tehdy však netvořili pár a byli rok od sebe.

Modelka Martina Šmuková poprvé promluvila o konci vztahu s otcem svých dětí

Martina Šmuková

Modelka a první česká vítězka modelingové soutěže Elite Model Look Martina Šmuková (52) poprvé otevřeně promluvila o rozpadu dlouholetého vztahu s Davidem Foldynou (50), se kterým má dva dospívající...

Únava je obrovská, ale stejně tak i láska, říká Nývltová k fotce s dcerami

Kamila Nývltová se snoubencem Eddiem přivítali na svět dvě holčičky.

Zpěvačka Kamila Nývltová (36) zveřejnila profesionální snímky své rodiny. Fanoušky upozornila, že jsou to na dlouhou dobu poslední fotky, kde své holčičky hodlá ukázat, a popsala, jak jí dvojčata...

17. května 2026  9:28

Přilepený banán, modlící se Hitler. Jak italský sochař provokoval svět

Papež Jan Pavel II. zasažený meteoritem skrze okno galerie v Basileji. Dílo...

Italský sochař Maurizio Cattelan (* 1960) vytvořil nejslavnější banán na světě. Ovoce přilepené na zeď galerie stříbrnou páskou nazval Komediant. Poté, co bylo dílo vydraženo v přepočtu za necelých...

17. května 2026  9:02

