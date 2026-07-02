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Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé

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  18:23
Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026)

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026) | foto: Instagram / Martina Sáblíková

Martina Sáblíková (vpravo) s Nikolou Zdráhalovou sledují hokejové utkání Česka...
České rychlobruslařky Nikola Zdráhalová a Martina Sáblíková (vpravo) fandí...
Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová
Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová
65 fotografií
Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.

„Naše navždy,“ napsala sportovkyně ke svatební fotce na Instagramu. Zatímco Nikola má bílé šaty se závojem, Martina zvolila bílé kalhoty s vestou, košilí a bílou kravatou.

Pod příspěvkem jim začali psát fanoušci a nechybí ani přání od známých tváří jako od moderátora Honzy Musila, zpěvaček Martiny Pártlové a Marty Jandové, fotbalisty Petra Čecha nebo političky Danuše Nerudové a dalších.

sablikova_martina

Naše navždy ❤️

2. července 2026 v 18:01, příspěvek archivován: 2. července 2026 v 18:31
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Bývalá česká rychlobruslařka, trojnásobná olympijská vítězka, mnohonásobná mistryně světa a Evropy, držitelka několika světových rekordů svůj vztah s kolegyní veřejně oznámila v dubnu 2025.

Ve svém instagramovém příspěvku oznámila, že již více než 12 let tvoří pár s rychlobruslařskou reprezentantkou Nikolou Zdráhalovou. Podle vlastního prohlášení tak chtěla předejít nechtěnému outingu.

„Víte, že jsem si vždycky chránila své soukromí a nadále to tak bude, protože je to pro mě nejvíc. Ale teď mám náznaky, že ho někdo chce řešit za mě a víc, než je mi příjemné. Tak ať to zazní přímo ode mě: Já a Niky Zdráhalová tvoříme pár, je mojí velkou oporou, jsme šťastné a je nám společně krásně už víc než 12 let. Mějte se rádi!“ napsala tenkrát na sítě.

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