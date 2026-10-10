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Martina Pártlová se bude vdávat. Z žádosti o ruku si pořádně vystřelila

Autor:
  9:30
Josef Vařeka a Martina Pártlová se zasnoubili, potvrdila zpěvačka na...

Josef Vařeka a Martina Pártlová se zasnoubili, potvrdila zpěvačka na Instagramu. (10. října 2026) | foto: Instagram @martinapartlova

Martina Pártlová a Josef Vařeka (2023)
Martina Pártlová se svou kapelou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (červen 2026)
Martina Pártlová s partnerem Josefem Vařekou
Martina Pártlová s Josefem Vařekou
46 fotografií
Martina Pártlová (47) se zasnoubila se svým dlouholetým partnerem, o čtrnáct let mladším muzikantem Josefem Vařekou (33). Radostnou novinku oznámila zpěvačka na sociálních sítích, kde se pochlubila společnou fotografií a připojila dlouhý seznam ironických poznámek k žádosti o ruku. Neodpustila si ani vtip o tom, že už si musí začít zkoušet nový podpis.

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„Konečně se dočkala!“ napsala Martina Pártlová na Instagramu ke společné fotografii se svým dlouholetým partnerem Josefem Vařekou. Zpěvačka, která je známá svým smyslem pro humor, si ze zásnub udělala legraci a sepsala téměř třicet vět, které by se mohly v souvislosti s žádostí o ruku objevit například v novinových titulcích.

„Po dlouhých letech čekání konečně poklekl! Dočkala se vytouženého prstýnku! Konečně ji požádal o ruku! Už nebude na ocet! Uhnala ho! Po letech vztahu ji konečně udělal šťastnou! Přestala být věčnou přítelkyní! Nasadil jí chomout! Už si ji pojistil! Konečně se rozhoupal! Řekla své vytoužené ANO! Dlouho čekala, ale vyplatilo se! Konečně z ní bude vdaná paní! Po letech čekání přišla žádost o ruku!,“ píše.

„Prstýnku se přece jen dočkala! Konečně ji dostal pod čepec! Už nebude jen přítelkyně! Splnil jí její největší sen! Na tuhle chvíli čekala celý život! Konečně z ní udělá počestnou ženu! Léta čekání jsou u konce! Vymodlená žádost o ruku konečně přišla! Trpělivost se vyplatila! Dotlačila ho až k oltáři! Konečně bude paní! Vysněný prstýnek je doma!“ vyjmenovala Pártlová.

Josef Vařeka a Martina Pártlová se zasnoubili, potvrdila zpěvačka na Instagramu. (10. října 2026)
Martina Pártlová a Josef Vařeka (2023)
Martina Pártlová se svou kapelou v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (červen 2026)
Martina Pártlová s partnerem Josefem Vařekou
46 fotografií

Svůj příspěvek doplnila smějícími se emotikony a srdíčky. „No nic, jdu si zkoušet nový podpis,“ dodala a poděkovala také jejich pětileté dceři Stelle, která dvojici vyfotografovala.

Na nový prsten přitom Pártlová upozornila už dříve. V reklamě na čokoládu, kterou natočila společně s Vařekou a kamarádkou Veronikou Arichtevou, měla na ruce nový šperk. Když si ho fanoušci nevšimli, upozornila je na něj prostřednictvím Instagramu. Následně se objevily gratulace k zásnubám.

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O svatbě se přitom v souvislosti s dvojicí nemluví poprvé. Vařeka požádal zpěvačku o ruku už v říjnu 2023 během natáčení pořadu 7 pádů Honzy Dědka. Tehdy ji překvapil otázkou, zda si ho vezme, a Pártlová souhlasila. Později však přiznala, že spontánní žádost před kamerami nepovažovala za skutečné zásnuby.

„Myslím si, že Honza k tomu toho mýho Pepu, chudáčka, donutil leknutím a já jsem z leknutí přijala,“ vysvětlila tehdy v pořadu Na kafeečko. Nelíbilo se jí ani to, že partner použil jeden ze svých prstenů. „Chci prsten, který vybere z lásky a s cílem mi ho skutečně navléct k zásnubám. Ne že ho k tomu někdo donutí,“ uvedla.

Pártlová a o čtrnáct let mladší Vařeka spolu vychovávají dceru Stellu, která se narodila v červnu 2021. Zpěvačka se proslavila mimo jiné účastí v soutěži X Factor, v níž v roce 2008 obsadila čtvrté místo. Následně se prosadila také v muzikálech, účinkovala například v Johance z Arku, Kladivu na čarodějnice, Alence v kraji zázraků, Sněhové královně nebo Kapce medu pro Verunku.

Josef Vařeka je zpěvák, kytarista a skladatel, který se proslavil především jako člen pop-punkové kapely Koblížc!, u jejíhož vzniku stál v roce 2007. Působil také v rockové skupině Walda Gang, později se však vrátil ke Koblížkům a vlastní tvorbě. S Martinou Pártlovou se seznámil prostřednictvím společného kamaráda, hudebníka Marcuse Trana.

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