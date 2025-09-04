Trápení Martiny Navrátilové a její ženy. Dcery s nimi nemluví kvůli adopci synů

  12:18
Díky účasti manželky Martiny Navrátilové (68) v reality show The Real Housewives of Miami se fanoušci ledacos dozví i o rodinném životě tenistky. Julia Lemigovová (53) nedávno prozradila, že procházejí doma těžkým obdobím. Jejich dcery se nesmířily s tím, že tenistka s chotí adoptovaly dva kluky.
Julia Lemigovová a Martina Navrátilová v Miami Beach (25. února 2024)

Julia Lemigovová a Martina Navrátilová v Miami Beach (25. února 2024) | foto: Profimedia.cz

Martina Navrátilová, Julia Lemigovová a její dcery Emma a Victoria (Delray...
Martina Navrátilová a Julia Lemigovová na Wimbledonu (13. července 2024)
Julia Lemigovová a Martina Navrátilová na cenách Grammy v Los Angeles (4. února...
Julia Lemigovová a Martina Navrátilová na Wimbledonu (15. července 2023)
15 fotografií

Bývalá sovětská královna krásy Julia Lemigovová má z předchozího vztahu dcery Emmy a Victorii. Loni s Martinou Navrátilovou adoptovaly dva syny. Starší dcery se zlobí, že se o tom dostatečně nebavily.

„Poslouchejte, právě teď procházíme s našimi staršími dcerami těžkým obdobím. Už se s nimi moc nebavíme kvůli naší nové rodinné situaci. Je to složité pro ně i pro nás,“ řekla Lemigovová.

Julia Lemigovová a Martina Navrátilová na cenách Grammy v Los Angeles (4. února 2024)

Emma v současné době žije v Paříži, zatímco Victoria ve Virginii. „Adopce chlapců byla pro ně velkým překvapením. Ještě se s nimi nesetkaly. Jsou naštvané na nás, že jsme s nimi dostatečně nekomunikovali o tom, co se bude dít. Takže bohužel teď na tom s nimi nejsme nejlépe,“ dodala.

Podle Martiny Navrátilové je to smutné, protože dívky už nikdy nebudou moci tento čas vrátit zpět. „Pak litujete, že jste tento čas promarnili. Protože čas je moc drahocenný. Už ho nikdy nemůžete získat zpět,“ řekla tenistka.

Lemigovová loni v listopadu, několik měsíců po adopci, promluvila o tom, jak se jí s větší rodinou změnil život. „Nemám dostatek spánku, ale jsem tak šťastná,“ řekla magazínu People. „Stává se to realitou, protože jsou to teprve tři měsíce, ale byly to velmi intenzivní, láskyplné a neuvěřitelné tři měsíce.“

Prozradila, že až díky synům je její choť méně aktivní na sociálních sítích. „Když jsme se brali, Martina mi slíbila, jedním z jejích slibů bylo, že se trochu stáhne ze sociálních médií, protože je neustále na Twitteru, nyní X. Trvalo jí to několik let manželství, a je na sítích méně až kvůli klukům, protože teď na nic nemá čas,“ řekla.

Navrátilová se nedávno stala terčem kritiky, když na X sdílela nyní už smazaný příspěvek: „Náhradní mateřství je prostě špatné. Někdy nemůžete mít všechno.“

Když se Lemigovové na to moderátor Andy Cohen ptal v pořadu Watch What Happens Live, odpověděla: „To je otázka? Pro mě? No, víte, s Martinou sdílíme postel, ale nemáme společný mozek. A ne vždy se shodneme na různých názorech, ale já věřím v náhradní mateřství. Bylo to trochu vytrženo z kontextu. Ale s jejími komentáři naprosto nesouhlasím.“

