Trápení Martiny Navrátilové a její ženy. Dcery s nimi nemluví kvůli adopci synů

Bývalá sovětská královna krásy Julia Lemigovová má z předchozího vztahu dcery Emmy a Victorii. Loni s Martinou Navrátilovou adoptovaly dva syny. Starší dcery se zlobí, že se o tom dostatečně nebavily.
„Poslouchejte, právě teď procházíme s našimi staršími dcerami těžkým obdobím. Už se s nimi moc nebavíme kvůli naší nové rodinné situaci. Je to složité pro ně i pro nás,“ řekla Lemigovová.
Emma v současné době žije v Paříži, zatímco Victoria ve Virginii. „Adopce chlapců byla pro ně velkým překvapením. Ještě se s nimi nesetkaly. Jsou naštvané na nás, že jsme s nimi dostatečně nekomunikovali o tom, co se bude dít. Takže bohužel teď na tom s nimi nejsme nejlépe,“ dodala.
Podle Martiny Navrátilové je to smutné, protože dívky už nikdy nebudou moci tento čas vrátit zpět. „Pak litujete, že jste tento čas promarnili. Protože čas je moc drahocenný. Už ho nikdy nemůžete získat zpět,“ řekla tenistka.
Lemigovová loni v listopadu, několik měsíců po adopci, promluvila o tom, jak se jí s větší rodinou změnil život. „Nemám dostatek spánku, ale jsem tak šťastná,“ řekla magazínu People. „Stává se to realitou, protože jsou to teprve tři měsíce, ale byly to velmi intenzivní, láskyplné a neuvěřitelné tři měsíce.“
Prozradila, že až díky synům je její choť méně aktivní na sociálních sítích. „Když jsme se brali, Martina mi slíbila, jedním z jejích slibů bylo, že se trochu stáhne ze sociálních médií, protože je neustále na Twitteru, nyní X. Trvalo jí to několik let manželství, a je na sítích méně až kvůli klukům, protože teď na nic nemá čas,“ řekla.
Navrátilová se nedávno stala terčem kritiky, když na X sdílela nyní už smazaný příspěvek: „Náhradní mateřství je prostě špatné. Někdy nemůžete mít všechno.“
Když se Lemigovové na to moderátor Andy Cohen ptal v pořadu Watch What Happens Live, odpověděla: „To je otázka? Pro mě? No, víte, s Martinou sdílíme postel, ale nemáme společný mozek. A ne vždy se shodneme na různých názorech, ale já věřím v náhradní mateřství. Bylo to trochu vytrženo z kontextu. Ale s jejími komentáři naprosto nesouhlasím.“