Martina Navrátilová s chotí adoptovaly dva kluky. Jsme v sedmém nebi, říká

Oba kluky tenistka s manželkou adoptovaly. Zároveň požádaly o respektování soukromí, aby měly prostor a čas pro sžití se s novými členy své rodiny. „Jsme v sedmém nebi, teď zjišťujeme, jaké výzvy a odměny to pro každého z nás má,“ řekla Martina Navrátilová pro magazín People.

O adopci dvojice mluvila už delší dobu. Rozhodly se pro ni, když dcery Lemigovové vyrostly a odstěhovaly se. Tenistka dcery své partnerky legálně neadoptovala. Dost se prý změnilo tím, že se s Julií v roce 2014 vzaly. Zjednodušila se jejich vzájemná práva, takže adopce ani nebyla nutná.

Julia Lemigovová a Martina Navrátilová na Wimbledonu (15. července 2023)

„Mladší Emma má otce, starší Victoria ne, takže bych mohla adoptovat jen ji. A to by zase bylo zvláštní, přijmout jen jednu a druhou ne, tak jsme to nechaly takhle a funguje to,“ řekla Navrátilová pro Magazín DNES v roce 2017 s tím, že i když není biologickou matkou dívek, cítí vůči nim obrovskou zodpovědnost.

Po jejich odchodu z domova tedy plánovaly adopci, kterou ale musely odložit, když loni tenistce diagnostikovali rakovinu hrtanu v prvním stadiu a k tomu i rakovinu prsu.

„Když adoptujete dítě, musí být na prvním místě dítě. A právě teď je na prvním místě Martina a jde o to, aby se uzdravila. Adopci odkládáme. Myslely jsme si, že nám každou chvíli zavolá agentura a oznámí nám šťastnou novinu, že budeme mít dítě... místo toho bojujeme se dvěma rakovinami,“ řekla tenkrát Lemigovová, jak byly v procesu adopce daleko.

Martina Navrátilová a Julia Lemigovová na Wimbledonu (13. července 2024)

Martina Navrátilová pak v červnu 2023 oznámila, že se jí podařilo rakovinu porazit a adopci nestálo nic v cestě.

Bývalá sovětská královna krásy měla i syna s vlivným francouzským bankéřem Edouardem Sternem. Jmenoval se Maximilien a narodil se v roce 1999. Když mu bylo pět let, zemřel na vnitřní poranění mozku. V péči ho měl v té době právě jeho otec a bulharská chůva Maya, která se o něj starala, zmizela. Z utajené pitevní zprávy vyplynulo, že v krvi chlapce byly stopy diazepamu. Požití antidepresiv mohlo být pro malé dítě smrtelné.