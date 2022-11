Žárlila jsem na jeho syny, Miloš ale nakonec rodinu sjednotil, říká Formanová

„On se ten film na motivy mé knihy tak nějak chystá i nechystá. Zpočátku jsme měli velké štěstí, že se to rozběhlo, všem se ten projekt líbil, pak přišel covid a nedostali jsme peníze. Je to částečně autobiografické, ale je pravda, že je to z konce komunismu a já jsem zapomněla, že moje mládí je už na historický film, takže je to trošku dražší,“ říká v talkshow 7 pádů Honzy Dědka pobaveně vdova po režiséru Miloši Formanovi Martina Formanová (56).

S Milošem Formanem spisovatelku dělilo 27 let. „Jsem asi o rok nebo o dva mladší než jeho synové. Ze začátku to nebylo zas tak dobrý. Ruku na srdce. Já jsem na ně taky žárlila, protože Miloš pořád: Zavolej jim, napiš jim, jestli nechtějí přiletět. A já si říkala, že dělají drahoty, že můžou být rádi, že mají takového tátu. Nevím, prostě jsem byla trošku blbá,“ popisuje s tím, že v průběhu let ji režisér s jeho syny tak trochu násilím tlačil dohromady.

„Místy tam byl trochu odpor na obou stranách, ale musím říct, že to byl od něj skvělej tah, pak jsme se hodně sblížili, naše děcka se skamarádila. I s jeho bývalou ženou Věrou Křesadlovou máme hezký vztah. Rodinu sjednotil, díkybohu za to,“ uznává spisovatelka, která se s oscarovým režisérem seznámila díky diplomové práci.

Miloš Forman a Martina Formanová v bytě v New Yorku (Z knihy Nalakuj to narůžovo)

„Psala jsem tam diplomovou práci pro FAMU. A říkala jsem si, že když už jsem v Americe (kam odjela na léto vylepšit si angličtinu), bylo by dobré mít přímo citaci Miloše Formana. Tak jsem mu napsala lístek, on se se mnou sešel a takhle to dopadlo. Tehdy jsem opravdu chtěla jen tu citaci,“ směje se a dodává, že se setkali už dříve při jejích studiích na FAMU.

„Přišel k nám udělat besedu. A vím, že jsem byla nesmírně okouzlená. Myslím, že jsme se do něj zamilovali všichni, včetně kluků. Byl vtipnej, obyčejnej, měl hluboký hlas, bylo to krásný. On mi pak tvrdil, že si mě pamatoval z té besedy. Nevím, jestli to byla pravda, ale bylo to hezký,“ vzpomíná na seznámení s Formanem.

S jeho smrtí se Martina Formanová těžce vyrovnávala. Terapii našla v překvapivé disciplíně. Začala se věnovat stand-upům. „Vypadá to hodně bláznivě, uznávám. Ale nakonec mi to fakt pomohlo. Ale mám takové různé problémy, říkám si, jestli nemám mentální mlhu, někdy nevím, co jsem chtěla říct, nebo se začnu soustředit na něco jiného. A teď mám poslední tři dny problém, že mám pocit, že jsem přibrala na bradě. Musím se snažit na to nemyslet, ale teď na to taky myslím. Fakt, to už je třetí den, že je ta brada větší,“ říká nespokojeně Formanová, kterou během rozhovoru vyvedl z míry i Honza Dědek.

Uvědomil si totiž, že Miloš Forman nemá v Hollywoodu na chodníku slávy svoji hvězdu, přestože jeho film získal pět Oscarů, a že by bylo dobré to napravit, a tak bez svolení Formanové vyplnil potřebný dotazník. „Úplně se mi rozbouchalo srdce, to je hrozně pěkný. Samozřejmě, že to podepíšu. To je dojemný. Že jsi to zjistil, já jsem tohle nikdy neřešila. Je to od tebe hrozně hezký, děkuju,“ dodala dojatě.