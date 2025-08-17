Oskárek nás semkl víc než manželství, říká Babišová o vztahu s Bartošem

„Malého hlídá tatínek, takže je v nejlepších rukou,“ hlásila Martina Babišová na party TV Nova. Kryštof Bartoš prý do role pečujícího otce vplul úplně přirozeně. „Je to strašně krásné,“ popisuje herečka v rozhovoru pro iDNES.cz jejich rodinný život.
Martina Babišová a Kryštof Bartoš na premiéře filmu Holka od vedle (23. ledna 2025)

Kryštof je naprosto parádní, krásně se o Oskárka stará a dělá to moc rád. Jsem šťastná, že mi tak pomáhá, že to nebyly jenom nějaké řeči a sliby před porodem. Díky tomu můžu už i trošičku pracovat,“ říká Martina Babišová, která se objeví v nováckém seriálu Bratři a sestry, v němž na základě testů DNA dojde mezi spřátelenými rodinami na jednom malém městě k nečekané sérii odhalení.

„Mám tam maličkou roli, ale je vtipné, že jsem ji točila čtvrtý týden po porodu. On mi tu práci tak trošku domluvil Kryštof a bylo pro mě strašně zajímavé vidět, že mi někdo vyšel vstříc. Jak Maja Hamplová, která to obsazovala, tak Nova. Že šlo natáčet a pracovat, i když má člověk miminko, což nebývá automatické,“ vypráví.

„Všimla jsem si, že u některých projektů rozhodli za mě, že to asi nedám, což mi přijde zbytečné. Přišla jsem tím o další pracovní příležitosti. Přála bych si mít tu možnost sama se vyjádřit, jestli je v mých silách natáčení zvládnout nebo jestli je to už moc. Bylo by super, kdyby to nechali producenti na našem rozhodnutí,“ bije se Babišová za všechny herečky-maminky. Už před porodem avizovala, že by ráda skloubila mateřství s prací. I z toho důvodu, že příspěvky od státu jsou zanedbatelné.

„Původně jsem chtěla mít Oskárka s sebou na place, abych ho mohla až bude potřeba nakojit, ale nakonec měl ode mě doma ‚načepované‘ mlíčko, kterého mám naštěstí spousty, tak se to zvládlo takhle,“ říká.

Oskar má už dva měsíce a Martina figuru téměř jako před otěhotněním. „Šlo to dolů postupně, nijak zvlášť jsem na tom nepracovala. Samozřejmě jsem nebyla bez břicha hned, ale jak malého hodně nosím, je to docela fyzická zátěž, v podstatě celé to starání o něj. Člověk je víc v pohybu, dělá několik věcí najednou, takže díky Oskárkovi jsem nejen přibrala ale i zhubla,“ usmívá se.

Babišová s Bartošem mají syna, v péči o něj se budou střídat

I psychicky zvládá péči o syna dobře. Poporodní deprese se jí vyhnuly, což přisuzuje i tomu, že má pomocníky. „Dovedu si představit, že když je žena na všechno sama, může to být smutný. Protože najednou je člověk sám doma z porodnice a přitom té práce a nových věcí je strašně moc. Mně ale pomáhá Kryštof a maminka, což je velké plus,“ popisuje.

Když si neví s něčím rady, hledá odpověď na internetu, u maminky nebo kamarádek. „A taky se snažím vnímat Oskárka, jak na věci reaguje. Protože každé miminko je trochu jiné,“ říká. „To naše se jeví, že má vlastní názor už od porodu,“ směje se. „Je krásný, jsme z něho nadšeni,“ dodává.

Zatím jsou s Kryštofem, který na sebe upozornil v seriálu Devadesátky, pouze zasnoubeni. „Ráda bych byla manželkou, těším se na to. Ale teď bylo nejdůležitější porodit a postarat se o malého, tak jsme to vůbec neřešili. Myslím, že nás to semklo víc, než by nás spojila svatba,“ dodává Martina Babišová.

