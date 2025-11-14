Tak bojuj, ne? Michelle a Martin z Love Islandu zaujali i Alenu Schillerovou

Renato Salerno
  12:43
Martin Mikuš (25) a jeho partnerka Michelle Ptašinská (23) se dali dohromady v televizní seznamce Love Island. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradili, co bylo pro ně při natáčení reality show nejtěžší, i jaké mají společné plány do budoucna.

Po návratu z vily na Tenerife, kde se počátkem listopadu konalo finále show Love Island, už jste si trochu vydechli a aklimatizovali se. Prozradili jste, že je před vámi nyní velký životní krok...
Martin: Stěhujeme se, to už je tak trochu v procesu. Zároveň nás čeká brzy další stěhování, protože budeme hledat nové bydlení.

Kde to bude?
Michelle: V Brně, kde jinde. V Brně, Brníčku.

Michelle a Martin, Love Island 2025
Michelle Ptašinská a Martin Mikuš (3. listopadu 2025)
Michelle, Love Island 2025
Love Island Česko & Slovensko 2025
65 fotografií

Budeš se tedy Michelle nakonec stěhovat za Martinem. Jaká to bude pro tebe změna? Protože když řekneš Pražákovi Brno, jsou tam mnohdy předsudky.
Michelle: Stejně jako když řekneš Italovi, že jdeš do Brna. Je to šílený, ale jak říkám, láska hory přenáší.

Co bylo podle vás na televizním projektu Love Island nejtěžší?
Martin: Pro mě bylo nejtěžší to, že jsem občas kvůli kamerám nebyl až tak uvolněný, jak bych chtěl. Občas ty kamery na sobě cítíte.
Michelle: Ano, pro mě bylo nejtěžší to samé.

Seznamka Love Island zná své vítěze, jeden z párů si odnáší dva miliony korun

Martin a Michelle, jste králové meme z Love Islandu, protože když se řekne „Tak bojuj, ne?“ jste to jasně vy dva. Jak se na tento boom tváříte?
Michelle: No, jsme to my! (smích)
Martin: Já to úplně miluju, všechny takovéhle internetové memečka, už úplně daleko do historie. Tak jsem mega rád, že jsme se nějak zapsali do té internetové české kultury.
Michelle: Když jsme vylezli z vily, ani jsem si nepamatovala, že jsme to říkali. Pobavilo a překvapilo nás to.

Byli jste tam tak trošku odstřiženi od reality. Přišla pak velká pomyslná facka, když jste viděli tu smršť vašich videí na sociálních sítích?
Martin: Wow moment přišel ve chvíli, když jsme viděli, že na ten náš sound udělala video i Alena Schillerová. To byl asi největší top!
Michelle: Crazy. Jo, teď už můžeme umřít. (smích)

Alena Schillerová @aschillerka

Petr Fiala dnes na na jednání Evropské rady..���� #foryou #fyp #views #trend #share #loveisland #funn #politics #comedy #joke #funny

14. listopadu 2025 v 12:41, příspěvek archivován: 14. listopadu 2025 v 12:41

Co máte v plánu a jak hodláte využít momentální popularitu?
Martin: Než jsem odjel na Love Island, dělal jsem festivaly. Chci to dělat dál, chci spojovat lidi, dělat různé akce, potkávat se s nimi v reálu a nějak obohacovat kulturu třeba v Brně i celé republice. To chci dělat pořád a chci hodně cestovat.
Michelle: To máme v plánu spolu.

Růžové brýle z lásky máte nasazené pořád, nebo už jste je sundali, když jste se objevili tváří v tvář realitě? Jaké to je mezi vámi teď?
Michelle: Mám ultra HD rentgenové vidění a líbí se mi to. (smích)
Martin: Já si myslím, že u mě tedy ty růžové brýle taky furt úplně neodpadly. Žene mě dopředu představa, že to máme hezký a bude to hezký i nadále.

Litujete, že jste nějakou stránku sebe samých odhalili v televizním pořadu a že se to s vámi potáhne celý život, protože je to už navždy k dohledání na internetu?
Michelle: Já upřímně ničeho nelituju, to jsem byla prostě já. Za některé momenty jsem se Marťasovi omluvila. A to je asi nejdůležitější.
Martin: Pro mě tam jeden takový moment byl, pak mě to mrzelo, ale zároveň se za to nechci úplně lynčovat. Je to lidský, že člověk dělá chyby. Z toho se pak člověk učí.

Používáte ve vztahu některé vaše památné věty a hlášky z Love Islandu?
Martin: To se stalo zrovna včera. Občas si na něco vzpomeneme, něco si připomínáme: „A tys pak řekla tohle!“ „To ani nevím, že jsem řekla!“ Ano, máme takové momenty.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

Tereza z OnlyFans se vrací do nahé seznamky, aby našla muže respektujícího její práci

Tereza Osladilová v Naked Attraction (premiéra 12. listopadu 2025)

Tereza Osladilová (25) bývala zdravotní sestřičkou a měla kosmetický salon. Teď ale vytváří erotický obsah pro předplatitele na OnlyFans a v Naked Attraction se snaží najít partnera, který její...

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...

OBRAZEM: Georgovo poprvé. Princ doprovodil maminku Kate na významnou akci

Princezna Kate a princ George v Royal Albert Hall v Londýně (8. listopadu 2025)

Velká Británie o víkendu slavila Vzpomínkovou neděli. Ta připadá na neděli před Dnem válečných veteránů, který se slaví 11. listopadu. Jde o den, kdy se ve Spojeném království a v Commonwealthu...

Tak bojuj, ne? Michelle a Martin z Love Islandu zaujali i Alenu Schillerovou

Michelle a Martin, Love Island 2025

Martin Mikuš (25) a jeho partnerka Michelle Ptašinská (23) se dali dohromady v televizní seznamce Love Island. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradili, co bylo pro ně při natáčení reality show nejtěžší,...

14. listopadu 2025  12:43

Raperka Cardi B je čtyřnásobnou maminkou. Jméno potomka tají

Cardi B na cenách Grammy v Los Angeles (2. února 2025)

Zpěvačka a raperka Cardi B (33) je počtvrté maminkou. S hráčem amerického fotbalu z týmu New England Patriots Stefonem Diggsem (31) přivítali na svět prvního společného potomka. Jméno syna zatím...

14. listopadu 2025  11:47

Nemůžu brát všechno, říká Erika Stárková, která zůstala na dítě sama

Erika Stárková (5. listopadu 2025)

Jeden film - Milion, ve kterém hraje, právě vstoupil do kin a druhý - Šviháci tam doputuje začátkem příštího roku. Oba jsou komediemi, stejně jako byl seriál Most!, který Eriku Stárkovou „udělal“....

14. listopadu 2025  9:42

Pohlreich o oblíbené snídani i ananasu na pizze. Není to úplný průšvih, říká šéfkuchař

S pořadem Ano, šéfe! se na čas odmlčel, teď se Zdeněk Pohlreich vrací s novými...

Šéfkuchař Zdeněk Pohlreich (68) na křtu své nové kuchařky ze série Super jednoduše zdůraznil, že uvařit dobré jídlo nemusí trvat dlouhé hodiny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o italské kuchyni,...

14. listopadu 2025

Rozvod nebude. Zájem a pozornost vyléčí hodně krizí, říká Janečkova Lilia Khousnoutdinova

Manželé Lilia Khousnoutdinová a Karel Janeček (Praha, 30. října 2025)

Lilia Khousnoutdinova promluvila pro iDNES.cz o spekulacích bulváru o jejím rozvodu s miliardářem Karlem Janečkem i o aktivitách, které jí v současnosti zabírají, kromě péče o děti a rodinu, většinu...

14. listopadu 2025

Svou náročnost při hraní se snažím otupit. Vynesla mi i přezdívku, přiznává Orozovič

Premium
Igor Orozovič.Patří k hrstce herců, pro které za podivných časů...

Patří k hrstce herců, pro které za podivných časů koronavirových lockdownů nebyla uzavřená divadla vyloženou profesní a existenční katastrofou. Igor Orozovič si koupil klávesy a začal v žižkovském...

13. listopadu 2025

Začala jsem zase s nikotinem a terapií, přiznala Arichteva měsíc po ztrátě syna

Veronika Arichteva (Praha, 3. června 2025)

Veronika Arichteva (39) a její manžel Biser Arichtev (48) počátkem října oznámili, že přišli o miminko. Herečka a režisér se poté odmlčeli na sociálních sítích, aby měli čas a klid vše vstřebat. Po...

13. listopadu 2025  17:57

Sám byl pětkrát ženatý a nevěru radil zatloukat. Pravda a mýty o Miroslavu Plzákovi

MUDr. Miroslav Plzák během knižního veletrhu Svět knihy v Praze v květnu 2001.

Jeho jméno bylo synonymem pro problémy v manželství. Přesněji řečeno pro řešení komunikačních problémů v manželství. Psychiatr Miroslav Plzák totiž v roce 1964 založil v Praze první linku důvěry v...

13. listopadu 2025  11:47

Čermák se ukázal s manželkou, s níž nežije. Jejich vztah prý poznamenal Roubal

Hynek Čermák a Veronika Čermák Macková na premiéře filmu Neporazitelní...

Hynek Čermák (52) se na pražské premiéře filmu Neporazitelní překvapivě ukázal se svou manželkou Veronikou Čermák Mackovou (31), se kterou ale už delší dobu nežije. Herec nedávno prozradil, že ke...

13. listopadu 2025

Lékaři zjistili, proč Lenka Filipová spadla ze schodů. Zotavuje se po operaci mozku

Lenka Filipová

Zpěvačka Lenka Filipová (71) na konci října utrpěla úraz po pádu ze schodů a stále zůstává v nemocnici. Podle zdroje deníku Blesk je po operaci mozku. Za pádem ze schodů totiž byla krevní sraženina.

13. listopadu 2025  9:39

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Nosit tanga a fotit sexy fotky budu až do smrti, říká playmate Coco Austin

Coco Austin (2025)

Americká herečka a playmate Coco Austin (46) ráda předvádí svou plastikami vylepšenou postavu na sociálních sítích a v oblibě má nošení velmi odvážných outfitů. Nyní přiznala, že svůj styl v poslední...

13. listopadu 2025  8:53

Patrik Hartl jde s emocemi nahoru dolů. Jeho manželce trvá déle, než vychladne

Martina Hartlová a Patrik Hartl. Kniha Manželství se 14. října 2025 křtila v...

Jemu bylo šestnáct a jí patnáct, když se dali dohromady. Čas jejich vztah prověřil, přesto má Patrik Hartl permanentní strach, že ho jeho manželka Martina opustí. O lásce, která musí překonávat...

13. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.