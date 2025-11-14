Tak bojuj, ne? Michelle a Martin z Love Islandu zaujali i Alenu Schillerovou

Po návratu z vily na Tenerife, kde se počátkem listopadu konalo finále show Love Island, už jste si trochu vydechli a aklimatizovali se. Prozradili jste, že je před vámi nyní velký životní krok...
Martin: Stěhujeme se, to už je tak trochu v procesu. Zároveň nás čeká brzy další stěhování, protože budeme hledat nové bydlení.
Kde to bude?
Michelle: V Brně, kde jinde. V Brně, Brníčku.
Budeš se tedy Michelle nakonec stěhovat za Martinem. Jaká to bude pro tebe změna? Protože když řekneš Pražákovi Brno, jsou tam mnohdy předsudky.
Michelle: Stejně jako když řekneš Italovi, že jdeš do Brna. Je to šílený, ale jak říkám, láska hory přenáší.
Co bylo podle vás na televizním projektu Love Island nejtěžší?
Martin: Pro mě bylo nejtěžší to, že jsem občas kvůli kamerám nebyl až tak uvolněný, jak bych chtěl. Občas ty kamery na sobě cítíte.
Michelle: Ano, pro mě bylo nejtěžší to samé.
|
Seznamka Love Island zná své vítěze, jeden z párů si odnáší dva miliony korun
Martin a Michelle, jste králové meme z Love Islandu, protože když se řekne „Tak bojuj, ne?“ jste to jasně vy dva. Jak se na tento boom tváříte?
Michelle: No, jsme to my! (smích)
Martin: Já to úplně miluju, všechny takovéhle internetové memečka, už úplně daleko do historie. Tak jsem mega rád, že jsme se nějak zapsali do té internetové české kultury.
Michelle: Když jsme vylezli z vily, ani jsem si nepamatovala, že jsme to říkali. Pobavilo a překvapilo nás to.
Byli jste tam tak trošku odstřiženi od reality. Přišla pak velká pomyslná facka, když jste viděli tu smršť vašich videí na sociálních sítích?
Martin: Wow moment přišel ve chvíli, když jsme viděli, že na ten náš sound udělala video i Alena Schillerová. To byl asi největší top!
Michelle: Crazy. Jo, teď už můžeme umřít. (smích)
Co máte v plánu a jak hodláte využít momentální popularitu?
Martin: Než jsem odjel na Love Island, dělal jsem festivaly. Chci to dělat dál, chci spojovat lidi, dělat různé akce, potkávat se s nimi v reálu a nějak obohacovat kulturu třeba v Brně i celé republice. To chci dělat pořád a chci hodně cestovat.
Michelle: To máme v plánu spolu.
Růžové brýle z lásky máte nasazené pořád, nebo už jste je sundali, když jste se objevili tváří v tvář realitě? Jaké to je mezi vámi teď?
Michelle: Mám ultra HD rentgenové vidění a líbí se mi to. (smích)
Martin: Já si myslím, že u mě tedy ty růžové brýle taky furt úplně neodpadly. Žene mě dopředu představa, že to máme hezký a bude to hezký i nadále.
Litujete, že jste nějakou stránku sebe samých odhalili v televizním pořadu a že se to s vámi potáhne celý život, protože je to už navždy k dohledání na internetu?
Michelle: Já upřímně ničeho nelituju, to jsem byla prostě já. Za některé momenty jsem se Marťasovi omluvila. A to je asi nejdůležitější.
Martin: Pro mě tam jeden takový moment byl, pak mě to mrzelo, ale zároveň se za to nechci úplně lynčovat. Je to lidský, že člověk dělá chyby. Z toho se pak člověk učí.
Používáte ve vztahu některé vaše památné věty a hlášky z Love Islandu?
Martin: To se stalo zrovna včera. Občas si na něco vzpomeneme, něco si připomínáme: „A tys pak řekla tohle!“ „To ani nevím, že jsem řekla!“ Ano, máme takové momenty.