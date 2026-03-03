Změnilo ho to k lepšímu, říká o Košťálovi z Extrémních proměn jeho manželka

Jeho manželka si tedy s váhou hlavu lámat nemusí a klidně by mohla přibrat. „Ale ona to nedopustí,“ říká Košťál a Nikola mu přitakává. „Jde hlavně o to, aby se sama cítila dobře a já vím, co k tomu potřebuje,“ říká zasvěceně. Každopádně i ona se musí hlídat. „Teď ode mě dostala běžecký pás, tak na něm v garáži běhá. Ale tu touhu vypadat pěkně už v sobě měla, než jsme se poznali, to není mojí zásluhou,“ vysvětluje.
Stejně jako loňská série Extrémních proměn i ta letošní přinese třináct pozoruhodných příběhů lidí, kteří zanedbali zdravou životosprávu a projedli se k BMI (Body Max Index) čtyřicet a výše, což je podmínka pro účast v tomto pořadu.
„Když probíhal casting na druhou sérii, ta první ještě nebyla venku, takže ti lidé stejně jako jejich předchůdci nevěděli, do čeho jdou. A když se s ní pak během svojí ‚proměny‘ seznámili, tak je to velmi namotivovalo a dodalo sílu do plachet,“ vypráví Koštál.
Na všechny vzpomíná s uznáním. „Nerad bych někoho konkrétního vyzdvihoval, ale příběhy, ve kterých figurují děti, protože sám jsem rodič, mě berou za srdce nejvíc,“ říká.
Do Proměn se hlásí i ženy, které kvůli nadváze nemohou otěhotnět. To je mimo jiných problém Heleny Dvořákové z druhé řady, které v důsledku hormonální nerovnováhy způsobené obezitou začaly růst vousy. Když do hubnoucího pořadu ve svých sedmadvaceti letech vstupovala, vážila 171 kilogramů. Neměla partnera a toužila po rodině.
„Někteří za mnou chodí i po skončení natáčení. Dokonce jsme se s pár kluky dohodli, že si spolu půjdeme zacvičit. Zamakáme a zavzpomínáme,“ vypráví Košťál, který provozuje v Praze Stodůlkách vlastní fitness centrum.
Jeho manželka ale do něj nechodí. „Když jsme se seznámili, Martin mi nějaké cviky ukázal a teď, když potřebuji radu, zajdu za ním. Ale jinak nejsem úplně typ, který by chodil do posilovny a extrémně cvičil. Já se udržuji tak, jak sama potřebuji,“ vypráví Nikola.
Manželé oba vaří a jí zdravě, ale zároveň občas zhřeší. „Není to nic tak strašného, zajdeme si třeba do KFC, třeba bůček jsme doma nikdy nepekli. Ale kalorie nepočítám, to mě nebaví,“ odhaluje Košťálová. Nejvíc v minulosti přibrala v těhotenství. Se starší dcerou nabrala sedmnáct kilo, s mladší o dvě méně. První nadváhu shodila díky procházkám s kočárkem. Denně ušla několik kilometrů. „Napodruhé to šlo hůř, tak jsem začala běhat,“ říká.
„Je rozdíl, jestli pracujete na hubnutí s muži nebo ženami,“ dělí se o své zkušenosti Koštál. „Pro ženy je obrovskou motivací touha po dětech. Ale i chlapi si najdou něco svého, přinejmenším chtějí hezky vypadat,“ dodává.
Sám působí jako z reklamy na dokonalost. „Je za tím sport, životospráva a disciplína. Nejsme v rodině všichni šlank,“ říká absolvent fakulty tělesné výchovy a sportu, který se trenérství věnuje už dvacet let. „Základem je jídlo a mentální nastavení,“ radí, jak dosáhnout hubnutí.
Ale „obal“ není všechno. „Martin je od té doby, co máme děti, úplně jiný. Je víc empatický. Asi i díky tomu pořadu, který pro Novu dělá, ale hodně ho změnily k lepšímu naše holčičky. Předtím byl víc uzavřený, dělal věci podle sebe a teď tím, že jsme rodina, řešíme všechno společně. Mně se po jeho boku žije dobře,“ říká Nikola.
Loni se vzali, ale jsou spolu už jedenáct let a vychovávají sedmiletou a pětiletou dceru. „Martin je hodně klidný, občas až flegmatický. Ale kdyby musel podstoupit takovou trýzeň jako účastníci Proměn, tak by to dal. Má to v sobě, celý život byl sportovec, dělal atletiku, vrcholově běhal,“ prozrazuje.
„Krize přijde na každého,“ říká Košťál o účastnících Extrémních proměn. „Někdy i několikrát. Ale nejde o to ji nemít nebo se jí vyhnout, ale projít jí. Člověk z ní pak vyjde posilněný.“
Helena Dvořáková z druhé série ji zažila paradoxně ve chvíli, kdy se zamilovala. Nedokázala už tolik času věnovat cvičení. Proto se s partnerem na čas rozešla. U jejího „finálního“ vážení už ale zase byl.
Nejen on, ale všichni diváci budou moci vidět Helenino tělo zdeformované obezitou na televizních obrazovkách. Nikdo s takovou nadváhou se neobnažuje rád, i z tohoto důvodu někdy nemá partnera, a pakliže musí tento krok učinit před kamerou…
„Ano, je to nepříjemné. Nejhorší je asi to první vážení, potom už člověk ví, že má za sebou nějakou práci, jeho tělo se mění, a to ho posiluje. Takže nelituji, že jsem se Proměn zúčastnila, i když mě uvidí ve spodním prádle prostřednictvím televize spousta lidí. Protože víc mi to dalo, než vzalo,“ vypráví.
„A nevnímám to jako ponížení, protože to byla moje hloupost, že jsem se dostala až do tohoto stádia,“ dodává. Zároveň je ale pro ni důležité, že všechno bylo natočeno a sestříháno do jediného dílu. „Kdybych měla být na obrazovce celý rok a vysílalo se to postupně, tak bych do toho nešla,“ prozrazuje.
„Nevážím je, tak nevím, jak na tom teď bývalí účastníci Proměn jsou,“ říká Košťál. „Ale viděl jsem se s Lukášem Skupinem, s Karlem Horváthem a Domču Vymazalovou i Gabču Šlosrovou jsem zahlédl na sociálních sítích... Vypadají úžasně. Akorát Borkovi Kovačkovi z Brna se to trošku zhouplo nahoru. Ono nejde o to, co jíte, ale kolik toho sníte,“ radí Košťál, jak si váhu udržet.
Se svými novými „svěřenci“ byl v kontaktu po celý rok i mimo natáčení, což mu trochu zasahovalo do soukromí. Dnes se na něj obracejí s žádostí o fotku nebo autogram lidi na ulici. „Kamarádi na něj byli pyšní. Všichni včetně mě jsme byli překvapeni, jak mu to jde,“ říká Nikola.
Košťál byl důsledný, ale nikoliv ostrý, když před kamerou nutil lidi cvičit. „On takový být neumí, nemá to v povaze. A tam stejně rozhoduje hlavně pevná vůle,“ prozrazuje jeho manželka.
Když se ale Helena Dvořáková v prvním díle Extrémních proměn během ostré chůze do schodů v horkem rozžhavené turecké Antalyi zastaví a špitne, že se jí chce blinkat, nekompromisní Košťál jí odpoví: „Tak buď zvracíme, nebo jdeme.“