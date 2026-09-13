Martin Hranáč dostal od manžela stopku. Už o něm nesmí mluvit

„Točil jsem hlavně s Jiřinou Daňhelovou a Terezou Kostkovou. Ona se tam totiž ztratí pizza – umělecké dílo a my jsme ji nahradili obyčejnou,“ usmívá se.
K výtvarnému umění má pozitivní vztah. „Protože spojuje lidi. Ale tomu modernímu zase tolik nerozumím. Já si potrpím na krajinky a musí se mi zalíbit na první dobrou. Abych v obrazech hledal nějaké poselství nebo další skrytý smysl, to ne,“ vypráví. Sám výtvarně zdatný není, zdědil ale po svém dědovi houslistovi umělecké cítění, které uplatňuje v herectví.
Bohémský život je mu ale vzdálený. „Bohémem jsem byl ve dvaceti, třiceti a ve čtyřiceti jsem zjistil, že už na to nemám,“ shrnuje svoje bouřlivé období, do kterého spadá užívání drog a nedostatek finančních prostředků.
Kupodivu i tenkrát byl ale dochvilný. „Zakládám si na tom, abych byl všude včas. Myslím, že to je profesionální. Ukazuji tím, že mám k tomu, co dělám, určitou pokoru,“ objasnil, proč přišel na minutu přesně na předpremiérové setkání s novináři. „A ti, co tady nejsou, tak asi mají na práci něco důležitějšího…,“ nenechal se rozhodit. „Emoce už se mnou v takových případech necloumají. Naučil jsem se meditovat a ten čas, kdy na někoho čekám, většinou trávím pracovně. Takže jsem na mobilu, stříhám videa, nebo dělám jiné věci. Každý máme nějakou energii a nakládáme s ní tak, jak myslíme, že je záhodno.“
Ke zklidnění dospěl i pod vlivem svého manžela. „Díky němu jsem začal vnímat čas a energii úplně jinak. Některé věci už neřeším a zbytečně nic nehrotím. Jessík mi vždycky řekne: V pohodě, nestresuj se. On má rád klid, moře a pláže, je prostě nastavený takhle,“ vysvětluje.
Jesse Hackshaw pochází z ostrova Saint Vincent a v manželství s Martinem Hranáčem jim to prý klape. „Je to čím dál hezčí,“ říká Martin. Zdráhá se ale popisovat podrobnosti. „Manžel mi zakázal mluvit o našem vztahu. On chce, abych informoval média hlavně o sobě a to krásné, co je mezi námi, jsme si nechali pro sebe,“ dodává.
Nedělá mu problém se jeho přání podřídit. „Mně to svým způsobem i baví. Jessík je mi vzorem a inspirací. Má výborné nápady a ve většině případů mívá pravdu,“ říká Hranáč, který od manžela dostává rady i ohledně práce. „Ta doporučení se týkají sociálních sítí, toho, jak bych měl přistupovat k showbyznysu, kam bych měl profesně dál směřovat a co očekávat,“ popisuje.
Jesse je profesí učitel, což je povolání na hony vzdálené světu, ve kterém se pohybuje Martin. „Ale má přirozenou inteligenci a pro mě je důležité, že mi poskytuje zpětnou vazbu. To neznamená, že něco řekne a já to udělám, ale když o svém názoru pochybuji, tak se zeptám, co si o tom myslí on,“ vypráví Hranáč, který je velmi aktivní na sociálních sítích.
Na Instagramu jej sleduje přes půl milionu lidí a na všech sítích dohromady má přes milion sto tisíc sledujících. Tato čísla se propisují i do jeho profesního života. „V showbyznysu jsem opět nabyl určitou hodnotu. Kdysi po mně neštěkl pes a dneska mě pořád někam zvou. Najednou se ozývají kamarádi, kteří mě donedávna ignorovali a všichni se se mnou chtějí fotit,“ popisuje, jak jeho úspěch na sítích ovlivnil okolí. „Ale já jsem našel svůj vnitřní zen a vím dobře, kdo tady pro mě byl v době, kdy se mi nedařilo a na rozdíl od minulosti dneska už dokážu showbyznys a soukromý život od sebe oddělit.“
Teď už mu nejde o příliv dalších sledujících, ale o vnitřní klid. „Podle mě je důležité mít v pořádku psychiku. Jasně, je to super a krásné, když vás sleduje tolik lidí, ale nesmí se kolem toho točit celý váš život. Protože pak to člověku nepřináší radost. Myslím, že takové to uzemnění, kdy je člověk šťastný za to, co má, je víc. Zní to jako klišé, ale já jsem opravdu zjistil, že je pro mě mnohem důležitější, že mám zázemí, někoho, kdo na mě doma čeká. Dává mi to větší vibe a energii,“ vypráví.
Dokonce mu začaly znovu chodit nabídky na placené spolupráce s firmami, za což je rád. „V jednu chvíli tady byly různé tlaky, abych ty spolupráce neměl. Souviselo to s některými mými vyjádřeními, která se v dnešní době asi jeví jako kontroverzní (mimo jiné zastával názor, že není nutné, aby institut manželství byl pro všechny, tedy i stejnopohlavní páry, byť ho nakonec sám využil, pozn. red.) Teď se to obrátilo, mám spolupráce i úspěšnou Crazy show, kterou vidělo už více jak 130 tisíc lidí a vstupenky se prodávají dál, za to jsem moc rád,“ svěřil se.
Úspěch na sociálních sítích, které zásobuje komediálními videi, si vysvětluje tím, že se v nich lidé můžou poznat a říct si, že na tom nejsou zase až tak špatně. Teď tam nasazuje jedno měsíčně. „Chtěl jsem si dát o prázdninách pauzu, abych nevyhořel,“ zdůvodňuje.
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Martin Hranáč se oženil a LGBT komunita mu to podle něj dala „sežrat“
Léto strávil s manželem u jeho rodiny v Karibiku a také v Estonsku. „Tam jsme byli v době, kdy tady byla vedra, a moc se nám tam líbilo,“ říká.
Martin Hranáč se původně „proslavil“ jako účastník reality show VyVolení. A žádaný je dál. „Několikrát mě zvali různí producenti do dalších reality show. Mně by se líbila primácká Asia Express. Šel bych do ní se svým manželem. Ale záleželo by na nabídce,“ říká upřímně. Fyzické náročnosti formátu, kdy s omezeným finančním rozpočtem soutěžící ve dvojicích cestují Asií a musí si obstarat sami dopravu, stravu, nocleh a ještě plnit nejrůznější úkoly, se nebojí. Prý je v kondici.
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9. dubna 2025