Krach manželství fotbalového průšviháře Fenina. Rozvod trval 15 minut

Vývěska u soudní síně číslo 13 v Hybernské ulici hovořila jasně. Soud měl na programu v pondělí odpoledne od 13. hodiny rozvodové stání manželů Feninových. Žádost podala už loni v září k Obvodnímu soudu pro Prahu 5 fotbalistova choť Beata.

Ani jeden z manželů k soudu nepřišel, dostavili se jen jejich advokáti. „Lze vzít za nesporné, že je dán rozvrat manželství?“ zajímalo po zahájení jednání soudkyni Šárku Malíkovou Petříčkovou. „Ano,“ potvrdili právní zástupci obou stran.

„Důvodem je vzájemné odcizení plus je tam samozřejmě problém s alkoholem a s drogami,“ uvedl na adresu Fenina advokát jeho manželky. „Jde o běžné příčiny rozvratu manželství – nežijí spolu,“ reagoval právník bývalého fotbalisty.

Mezi manželi dosud neproběhlo majetkové vypořádání. Ohledně péče o dceru a výživného už soudy rozhodly – podrobnosti však u pondělního jednání nezazněly. „Manželství Beaty Fenin a Martina Fenina se rozvádí,“ rozhodla následně soudkyně. Bývalí manželé se prostřednictvím advokátů vzdali práva na odvolání, rozvod je tak pravomocný.

„Nejhodnější holka na světě,“ říkal Fenin o své partnerce krátce po zásnubách v dubnu 2020. Seznámili se zhruba o rok dřív. „Potkali jsme se velmi náhodně. Je policistka, potkala mě v době, kdy jsem byl nejvíc rozlítaný, takže si se mnou užila to nejhorší. Ví, co jsem zač. Teď už to může být jenom lepší,“ prohlašoval.

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný a novomanželé Feninovi Beáta a Martin (19. března 2021)

Svatbu měli 19. března 2021 na řeporyjské radnici, kde je oddal starosta Pavel Novotný. O necelý týden později se jim narodila dcera Mia. Fenin nějaký čas sekal dobrotu, ale pak přišel opět na chuť alkoholu.

„Je často opilý, párkrát ležel i před domem. Občas přespává ve svém černém mercedesu ve společných garážích, bohužel se pak u jeho auta objevují zvratky a fekálie,“ napsali loni na podzim deníku Blesk sousedé z činžovního domu ve Stodůlkách a připojili několik fotek.

„Podělanou garáž po sobě pochopitelně neuklidil. A když dům objednal úklid, tak ani nedal auto pryč, aby se to umylo. Je to bezohledné hovado, které nám ničí dům!“ stěžovali si. Fenin podle nich zaneřádil i výtah a další společné prostory. „Leží tam třeba střepy z rozmlácených flašek. A také se v domě potulují divní lidé, které tam pouští,“ dodali.

Bývalý fotbalista nařčení odmítl. Natočil k tomu i vysvětlující video. Jeho ženě už předtím došla trpělivost, vzala dceru a odstěhovala se. Manželé pak docházeli na párovou terapii. Neshody se však urovnat nepodařilo, což nakonec vyústilo v probíhající rozvodové řízení.

Podpálený byt, pád z okna, soud kvůli mobilu

O mladého talentovaného fotbalistu v roce 2007 po úspěšném vystoupení na mistrovství světa hráčů do 20 let, kde česká reprezentace skončila druhá za vítěznou Argentinou, projevily zájem třeba anglické celky Arsenal a Liverpool nebo italský Juventus.

Útočníka Martina Fenina, přezdívaného Féňa, nakonec za více než sto milionů korun jako jednoho z nejdražších fotbalistů české ligy z FK Teplice vykoupil Eintracht Frankfurt, kam nastoupil v lednu 2008. Hned při bundesligové premiéře o měsíc později sestřelil Herthu Berlín hattrickem, byl na absolutním vrcholu a zbožňovaly ho tisíce fanoušků i fanynek. Pak ale začala jeho kariéra uvadat a média řešila spíš jeho průšvihy, než sportovní úspěchy.

V červnu 2008 se opilý Fenin s dalšími fotbalisty popral před barem v centru Prahy s trojicí hostů, kteří je měli údajně urážet. Vášně tehdy na místě pomáhal krotit zpěvák Matěj Ruppert ze skupiny Monkey Business.

Na konci léta 2008 podpálil fotbalista při grilování svůj byt v Neu Isenburgu deset kilometrů od Frankfurtu. Na vině prý byla netěsnící plynová hadice ke grilu. „Jak jsem měl strach, tak jsem ven vyběhnul bez klíčů, bez telefonu, jen v trenkách. A zabouchl si dveře,“ líčil Fenin. Oheň poničil nejen byt, ale i část domovní střechy.

Na podzim 2011 se v médiích řešil jeho pád z okna hotelu v německé Chotěbuzi, kam přestoupil do druholigového klubu. Fenin odmítl, že šlo o pokus o sebevraždu. Tvrdil, že z okna neskočil, ale vypadl – údajně byl v té době pod vlivem antidepresiv – a zřejmě i alkoholu. Skončil v nemocnici s krevní sraženinou na mozku.

O rok později ho německý list Bild zařadil do pětice největších opilců v historii Bundesligy. „Tenhle Čech byl považovaný za megatalent, který ve dvaceti letech přestoupil do Frankfurtu. Velký tlak si ale brzy vybral svoji cenu. Fenin své frustrace řešil alkoholem a prášky, a to i po přestupu do Chotěbuzi,“ psali tehdy němečtí novináři.

V květnu 2013 napadl opilý Fenin v Praze v Pařížské ulici amatérského paparazzi fotografa, který chtěl vrávorajícího fotbalistu vrážejícího do lidí vyfotit na svůj mobil. Feninovi se to nelíbilo, došlo ke strkanici a telefon skončil rozbitý na zemi. Na místo pak přijel Feninův kamarád, který fotografovi zničený mobil vzal a utekl. V prosinci 2015 za to dostali fotbalista i jeho známý pravomocně deset měsíců vězení s podmíněným odkladem na rok.

16. prosince 2015

Před několika lety se k Feninovým alkoholovým eskapádám přidaly zdravotní komplikace – zlomená ruka, bolesti v zádech, problémy s nohou. Naboural auto, rozešel se s přítelkyní, ztratil motivaci, chuť do fotbalu i do života. Popíjel celé dny, týdny, měsíce – opilý se ukázal i v televizi. Na jaře 2020 dělal doma pod vlivem alkoholu takový hluk, že sousedé přivolali policejní hlídku. Při dechové zkoušce mu naměřili přes dvě promile.

Z alkoholismu se zkoušel opakovaně léčit. Byl třeba měsíc zavřený u Apolináře, chodil k psychiatrovi, po jednom z kolapsů ho na tři týdny hospitalizovali v IKEMu. Protialkoholní léčebnu opouštěl naposledy letos na jaře.

Pomoc bývalé fotbalové hvězdě nabídla loni organizace Oktagon. Fenin měl začít trénovat, věnovat se zdravé životosprávě a v září 2023 zápasit. Jenže tréninkům ani lepšímu životnímu stylu moc nedal. „Někdy se prostě neozval a nepřišel. Pak jen napsal, že na tom je tak, že nemůže trénovat,“ uvedl trenér. Vedení Oktagonu proto akci odpískalo.