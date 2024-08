Exmanželce plaťte včas, jinak vám hrozí exekuce, vzkázala Feninovi soudkyně

Páteční jednání, ke kterému nepřišli Martin (37) ani Beata (34) Feninovi, ale jen jejich advokáti, trvalo necelou hodinu. V jeho průběhu se ze soudní síně vzdálil Feninův právní zástupce, aby s klientem telefonicky probral návrh protistrany na uzavření dohody ohledně výživného pro jeho exmanželku. K tomu nakonec došlo a soudkyně Irena Šťastná smír mezi stranami schválila.

„Žalovaný je povinen zaplatit manželce výživné ve výši 180 tisíc korun, a to ve splátkách po 10 tisících korunách měsíčně – vždy do posledního dne měsíce – počínaje srpnem 2024, pod ztrátou výhody splátek při nezaplacení byť jediné splátky,“ uvedla při vyhlašování usnesení.

Fenin s ohledem na finanční situaci o splátky sám požádal. Sumu tak má exmanželce uhradit během roku a půl. K tomu jí má ještě posílat výživné na tříletou dceru. Měsíčně jde o částku 15 tisíc korun.

„Určitě informujte pana žalovaného (Fenina), nechť si nejlépe zřídí trvalý příkaz na 25 tisíc korun měsíčně včetně výživného pro dceru, a platí to včetně tohoto výživného od srpna 2024,“ upozornila soudkyně jeho advokáta.

Pokud by peníze neposílal včas, má jeho exmanželka možnost obrátit se na exekutora a jeho prostřednictvím si výkon soudního rozhodnutí vymoci. Fenin také musí jejímu advokátovi poslat úhradu nákladů řízení ve výši 24 tisíc korun.

Soud ukončil Feninovo manželství v polovině letošního července. Obě strany se tehdy vzdaly práva na odvolání. Fakticky ale budou manželé rozvedeni až po doručení písemného rozsudku. Koncept už má soudkyně hotový, stranám by měla verdikt rozeslat v průběhu srpna.

15. července 2024

Poslední, co ještě zbývá dořešit, je majetkové vypořádání. Pokud se však bude chtít Beata Fenin do sporu o majetek pouštět a nemávne nad tím raději rukou.

Někdejší talentovaný fotbalista se s partnerkou – policistkou – zasnoubil v dubnu 2020. O rok později je na řeporyjské radnici oddal starosta Pavel Novotný. Pár dní poté se jim narodila dcera Mia. Manželství vydrželo zhruba tři a půl roku. Podle právního zástupce Beaty Fenin zkrachovalo mimo jiné kvůli závislosti jejího chotě na alkoholu a užívání drog.

Fenin minulý měsíc v rozhovoru pro německý list Bild přiznal, že alkoholu dál holduje. Začátkem roku přitom absolvoval ozdravný pobyt v psychiatrickém zařízení Červený Dvůr, které se specializuje na léčbu závislostí na návykových látkách a patologického hráčství.

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný a novomanželé Feninovi Beáta a Martin (19. března 2021)

„Ano, zase piju. Každý den. Je to nepřetržitě od té doby, co jsem opustil kliniku,“ řekl Fenin novinářům z Bildu. „Celý den se dívám na YouTube a piju Jägermeistera, abych bojoval se smutkem. Hrozně moc miluji svou dceru…,“ prohlásil s tím, že nemá žádnou práci, která by ho mohla rozptýlit. Žije z našetřených peněz, měsíčně utratí 88 tisíc korun.

„Dřív nebo později se upiju k smrti,“ dodal s odkazem na svou slinivku, se kterou měl zdravotní potíže už v roce 2018. V té době byl hráč Bundesligy několik týdnů v kómatu.

Bývalý fotbalista odmítl loni na podzim nařčení sousedů, že zaneřádil společnou garáž. Natočil k tomu i video: