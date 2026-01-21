Martin Dubovický opustil seznamovací show Bachelor krátce před finále

RozstřelSledovat další díly na iDNES.tv
Martin si podle svých slov uvědomil, že tou pravou je pro něj Pavla. Svému bratrovi Mírovi Dubovickému se svěřil, že už pro něj nemá smysl dál poznávat další dívky a dávat jim zbytečnou naději, protože v Pavle našel přesně to, kvůli čemu do show Bachelor Česko přišel.
Pavla se nechala slyšet, že se s Martinem cítí velmi dobře a ráda by s ním zažila ještě jedno soukromé romantické rande. To oba zahájili projížďkou luxusní historickou limuzínou, kdy se Martin Pavle vyznal, že už dlouho nezažil pocity, které prožívá po jejím boku. Slíbil jí, že k ní nikdy nebude neupřímný, nikdy ji nepodvede, bude k ní hodný a laskavý, bude ji podporovat a nezklame ji.
Na závěr se Pavly zeptal, zda má ráda překvapení. Po kladné odpovědi jí zavázal oči šátkem a odvedl ji k oltáři z květin, kde se svěřil, že právě ona je tou, kterou hledal. Vzápětí jí nabídl prsten jako symbol svých citů. Pavla prsten přijala a vzájemné vyznání zakončili polibkem. Oba následně všem oznámili své rozhodnutí společně show opustit.
„Když jsem se vydal na tuhle cestu, někde hluboko uvnitř jsem doufal, že potkám někoho výjimečného. Někoho, s kým bude všechno dávat smysl. A od prvního okamžiku, co jsme si povídali, jsem cítil, že s tebou bude všechno tak, jak má být,“ vyznal se své vyvolené Martin Dubovický.
|
Do Bachelora jsme se nehlásili, pornoherečku bychom nechtěli, říkají bratři Dubovičtí
„Nevěřila jsem tomu, že bych opravdu odešla domů s láskou, ale ono se to stalo. Představa, že jsme partneři a sdílíme společný život, je hrozně hezká. Ale myslím si, že ty reálné věci začínají až venku,“ řekla před opuštěním vily Pavla Vaníčková.
Seznamovací reality show Bachelor Česko 2 se natáčela v červnu 2025 na ostrově Tenerife. Tentokrát nehledal lásku jeden muž, ale rovnou dva – jednovaječná dvojčata. Bratrům Mírovi a Martinovi je 34 let a oba jsou podnikatelé. Před pěti lety založili firmu na výrobu ekologických obalů a reklamních materiálů. Zajišťují také facility servis, včetně vlastních prádelen, a dnes zaměstnávají více než sto lidí.
Vítězný pár z první řady reality show Bachelor Česko – Jan Solfronk a Sabina Pšádová – oznámil rozchod jen několik měsíců po odvysílání finále. Ačkoli působili jako dokonalá dvojice, realita vztahu mimo kamery byla jiná.
V průběhu první řady také vyšlo najevo, že tři z účastnic, konkrétně Denisa Veselá, Olga Bondarenko a Linda Asani se v minulosti živily erotikou, za což čelily silné kritice diváků.
|
OBRAZEM: O srdce dvojčat Bachelorů zabojují studentky, ale i řeznice a barberka