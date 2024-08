Hledala jsem pomoc všude. Sára Donutilová promluvila o rodinné tragédii

Na divadle to vyzkoušené měli, ale jestli to půjde manželům i před kamerou, bylo pro ně samotné otázkou. „Je spousta hereckých párů, které v reálném životě fungují skvěle a pak jim to před kamerou prostě necvakne. Přitom předem to odhadnout nejde. My jsme samozřejmě věřili, že to bude dobré a opravdu to šlo, což nás mile překvapilo. Hrálo se nám spolu skvěle, tak doufám, že si to brzy zopakujeme,“ říká Martin Donutil.

V novém seriálu televize Nova, který si všímá nevysvětlitelných jevů, hraje Petra. „Je to kluk, který je stejně jako já posedlý entitami. Možná i víc, protože se zajímá o všelijaké přístroje a vymoženosti, kterými může různé jevy zkoumat. Dělá to na vlastní pěst a pak se potká s Jaroslavem, kterého hraje můj táta. Je to psychotronik se slavnou minulostí, tak je rád, že s ním může pracovat,“ říká herec.

Miroslav Donutil, Martin Donutil a Sára Donutilová v seriálu Záhadné případy (2024)

Oba manželé věří v nadpřirozeno, v síly, které člověka přesahují. Proto jim téma bylo blízké. „Když jsem byl malý, běhali jsem s kamarády po lese s klacky v ruce jako elfové nebo jsme hráli Dračí doupě (česká fantasy hra, pozn. red.). A natáčení seriálu mě v mojí víře jenom utvrdilo, protože ty příběhy, které v něm ukazujeme, jsou uvěřitelné, často založeny na reálných základech. A to, že jsem měl v ruce přístroje, které vykazovaly jisté aktivity, byl další důkaz,“ říká Martin Donutil.

„Já si na nadpřirozené bytosti v dětství nehrála, ale mám s těmito věcmi určité zkušenosti. V okolí toho bylo víc než dost, co mě přesvědčilo, že nad námi něco je,“ přidává se jeho manželka.

Martin stejně jako jeho otec Miroslav Donutil věří i v mimozemské civilizace, je dokonce milovníkem StarWars. „Důkazy nejsou, ale bylo by hodně divné, kdybychom byli ve vesmíru sami,“ říká herec.

Sára Donutilová hraje v Záhadných případech Kláru a se svým seriálovým otcem Miroslavem Donutilem nemá právě dobrý vztah. Je to dáno i tím, že její postava přišla v dětství o maminku. „Je to fajn energická holka, často sarkastická a v některých ohledech dokáže být i zatvrzelá. To jsem občas i já,“ přiznává herečka s úsměvem. Má hodně dialogů jak s Martinem, do kterého se coby Klára zamiluje, tak se svým tchánem. Trémou ale před slavným hercem netrpěla.

Manželé Donutilovi mají za sebou těžkou životní zkoušku. Budou to už dva roky, co Sára přivedla na svět mrtvého syna. Oba se dlouho s tragédií vyrovnávali a „pomoc“ hledali všude. „Máme jednu rodinnou známou, která se zabývá energiemi, komunikací s vesmírem a už dlouho nám v určitých věcech pomáhá,“ říká Martin. „Je zajímavé si ji poslechnout, protože je v tomto ohledu velice vzdělaná. Ale nejsem do toho úplně ponořený. Vždycky věřím spíš konfrontaci na vlastní kůži a svým pocitům. Ale je dobré mít i takovýto vhled do problematiky.“

„Vyhledala jsem spoustu lidí po té tragédii. Ne všem se dá samozřejmě věřit. Pokaždé si z toho musíte vzít jenom to, co je pro vás smysluplné. Jsem v tomto ohledu taky trochu skeptická. Člověk hledá někde útěchu, ale stoprocentně tomu věřit pro mě není úplně možné,“ dodává Sára Donutilová.

Manželé jsou už rok a pořád jim to klape. „Asi spolu zůstaneme,“ směje se herečka. Společně se chystají na nový divadelní projekt. V Městských divadlech pražských začnou zkoušet Kafkovu Proměnu. Martin má hrát Řehoře Samsu, Sára jeho sestru Markétu. Hru bude inscenovat režisér z Ukrajiny. „Už dvakrát jsem zkoušela se zahraničním režisérem a buďto s námi mluvil anglicky nebo měl tlumočníka. Je to náročnější zkoušení, protože se musíte koncentrovat i na jazyk. Nemůžete všechno říct tak, jak byste to řekla zjednodušeně v češtině, ale dá se to,“ popisuje svoji zkušenost.