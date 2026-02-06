Mužům jsem moc nedávala šanci, ale Matěj mě zaujal, říká Biasiol o Dejdarovi

Influencerka, která v minulosti randila také se ženami, prozradila, čím ji syn herce Martina Dejdara zaujal. „Vždycky říkám, že on má takové laserové oči. Když se na vás podívá, úplně vás probodne pohledem, ale tak jako příjemně. Má úplně pronikavé modré oči. Takže asi to mě zaujalo jako první. A musím říct, že je velmi galantní. Já vzhledem k mojí randící historii jsem mužům moc nedávala šanci, ale tady mě zaujal na plné čáře. Hned,“ řekla Veronica Biasiol pro Showtime na CNN Prima NEWS.
S Matějovou rodinou vychází výborně. „Oni jsou skvělí. Pan Dejdar s paní Dejdarovou jsou strašně fajn. My jsme se seznámili prakticky hned, šli jsme na svatomartinskou husu asi po pěti dnech, co jsme se s Matějem znali.
Samozřejmě jsem byla strašně nervózní. Panebože Bart Simpson a najednou je s vámi. A maminka Matěje je skvělá ženská. My spolu jdeme příští měsíc i na kurz pečení, takže jsme si sedly a jsem za to strašně vděčná,“ prozradila modelka.
Přestože Martin Dejdar může na někoho působit trošku přísně, z prvního setkání neměla velký strach. Jen se trochu obávala kvůli stylu provalení vztahu. „U každého seznámení s rodiči je nějaký strach. A my jsme ten náš start měli takový... Najednou byla venku spousta bulvárních článků a oni mě poznali poprvé skrz to. Takže si říkáte, že to asi není úplně nejlepší úvod. Ale naštěstí teda je všechno v pořádku,“ dodala Veronica Biasiol.
Martin Dejdar ale se synovou přítelkyní žádný problém nemá. „Já myslím, že jsme si sedli úplně perfektně. Ona je velmi, velmi fajn. Je pracovitá, soběstačná. To se mi na tom velmi líbí, takže s Matějem si vyhovují, což je, myslím, nejdůležitější,“ řekl herec.
26. května 2024