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Krize, terapie i deprese. Co předcházelo rozchodu Farne a Chobota

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  8:59
Ewa Farna (33) a Martin Chobot (37) oznámili po třinácti letech společného života rozchod. Ještě letos přitom oba veřejně mluvili o náročném období. Chobot se v květnu svěřil s depresemi a úzkostmi a popsal zásadní životní změnu. Farna zase přiznala, že se cítila přehlcená a přepracovaná a že s manželem vyhledali párovou terapii.

„Po téměř dvaceti letech přátelství a třinácti letech společného života jsme před několika měsíci dospěli k rozhodnutí, že se rozejdeme. Zůstáváme milujícími rodiči a rodinou, která nás bude navždy spojovat,“ uvedli Ewa Farna a Martin Chobot o víkendu ve společném prohlášení.

Manželé Ewa Farna a Martin Chobot na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)
Ewa Farna a Martin Chobot (18. května 2017)
Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026)
Martin Chobot a Ewa Farna
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Zároveň zdůraznili, že za jejich rozhodnutím není nikdo třetí. Popsali, že v posledních letech hledali cestu, aby jim spolu bylo znovu dobře, ale jejich vztah přes veškerou snahu nakonec přestal fungovat.

Náročné období dvojice řešila už před letošním rozchodem. Farna v květnovém rozhovoru pro Deník N otevřeně mluvila o tom, že je přehlcená a přepracovaná.

Zpěvačka tehdy připravovala tři velké koncerty v pražském Edenu, kterými v červnu oslavila dvacet let na hudební scéně. Sama přiznávala, že její pracovní tempo někdy připomíná hon a že se sama sebe někdy ptá, za čím že se to vlastně žene. O vztahu s partnerem zároveň mluvila v souvislosti s tím, jak hledá odpovědi v terapii.

Ewa Farna a Martin Chobot oznámili rozchod po 13 letech. Zůstáváme rodinou, napsali

Ještě otevřenější byl v květnu Martin Chobot. V rozhovoru pro magazín Headliner při příležitosti vydání své písně Na Novém Světě popsal, že se v předchozím roce ocitl na životním rozcestí. „Měl jsem pocit, že můžu pokračovat v určitých vzorcích, které jsem kolem sebe celý život viděl, nebo se zastavit a něco změnit,“ popsal. „Uvědomil jsem si, že některé věci v mém životě byly hlavně útěkem od sebe sama, od člověka, který se sám ničí a prochází depresemi a úzkostmi. Rozhodl jsem se pro změnu,“ vysvětloval.

Chobot zároveň dodal, že se po této změně cítí velmi dobře a že se soustředí hlavně na sebe a na své děti, kterým je podle jeho slov díky tomu schopen věnovat kvalitnější čas.

Ewa Farna a Martin Chobot se vzali v roce 2017. Zpěvačka to oznámila na sociálních sítích.

Chobot o zásadní životní změně veřejně mluvil v květnu, jen o několik týdnů později, vystoupil v červnu po boku Farne na jejím koncertě v pražském Edenu. Společně zazpívali píseň Ta o nás a před téměř třiceti tisíci diváky se políbili.

Jejich vztah začal jako dlouholeté přátelství a spolupráce. Chobot nastoupil v roce 2009 do kapely Ewy Farne jako kytarista. Nejdříve byli několik let především kolegové a přátelé, partnerský vztah potvrdili v roce 2013. V září 2017 Ewa na Instagramu oznámila, že se s Martinem vzali. Svatbu dvojice udržela v soukromí a veřejnosti ji oznámila až zpětně.

Rodina se následně rozrostla. Manželé mají syna Artura a dceru Ellu. Jejich soukromí dlouhodobě chrání a děti příliš neukazují. Při oznámení rozchodu zdůraznili především to, že chtějí zůstat milujícími rodiči a rodinou, kterou budou jejich děti navždy spojovat.

V roce 2021 Chobot odešel z doprovodné kapely své ženy. Tehdy to nebylo prezentováno jako rozchod partnerský, ale jako profesní změna. Chobot se následně více věnoval vlastní hudební tvorbě a rodině. V roce 2022 vydal sólové album Pootevřené dveře a letos přišel s písní Na Novém Světě.

Právě Chobotovo stažení z veřejného života v minulosti vyvolávalo spekulace o manželské krizi. Farna ale vysvětlovala, že si s manželem chtěli důsledněji oddělit pracovní a soukromý život a Chobot po odchodu z kapely mohl trávit více času doma s dětmi.

Domácí násilí i sebevražda matky. Manžel Farne se vyrovnává s tragédií

Farna měla před Chobotem dva veřejně známé vztahy. Jejím partnerem byl hudebník Marcus Tran, později chodila se zpěvákem Tomášem Klusem, se kterým se rozešli v listopadu 2011. Vztah trval přibližně půl roku a podle tehdejších vyjádření obou za rozchodem stála především jejich pracovní vytíženost. Když Farna v roce 2013 potvrdila vztah s Chobotem, označila ho za svůj třetí vztah a doufala, že bude poslední.

Chobot si nese těžkou zkušenost z dětství. Jeho matka opakovaně zažívala domácí násilí. O svém příběhu mluvila také v dokumentu České televize To všechno z lásky z roku 2003. Chobot v pořadu 13. komnata prozradil, že se na něj odhodlal podívat až téměř o dvacet let později, když se sám stal otcem a bylo pro něj velmi emotivní znovu slyšet hlas své matky.

Dva měsíce po natočení dokumentu a dva roky po rozvodu s Chobotovým otcem si Martinova matka vzala život. Podle muzikantova tehdejšího vyjádření trpěla depresemi. Právě její příběh se stal inspirací pro jednu z jeho nejosobnějších písní To všechno z lásky, která vyšla na jeho debutovém albu Pootevřené dveře. V písni se Chobot podle svých slov snažil zachytit také pohled dítěte, které hádky rodičů slyší ze svého pokoje, ale nemůže nic dělat.

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