Ukaž prsa, kontroloval mě manžel při natáčení Zátopka, přiznala Issová

„To už se mi stalo podruhý, nevím, co mi tím kdo chce naznačit. Ale mě to baví, žádný problém s tím nemám. Moje postava se jmenuje Andrea, je to ostrá holka. Hrála jsem s Lucií Štěpánkovou, která hraje ženu, do které se zamiluju. To si celkem dovedu představit,“ prozradila Martha Issová o roli, ve které se brzy objeví v primáckém seriálu Vytoč mého agenta.

Nejen z tohoto seriálu má veselé historky z natáčení. Jednu z nejpikantnějších si odnesla z natáčení filmu Zátopek, kde měla v režii svého manžela milostnou scénu s Václavem Neužilem.

„Ráno, když jsme věděli, že nás čeká tenhle natáčecí den, jsem šla za Davidem a ptala jsem se ho, jak to chce vlastně točit a co tam přesně bude vidět. Hrála jsem Danu Zátopkovou, které v té době bylo dvacet šest, ale mně už dvacet šest dávno nebylo a měla jsem za sebou poměrně dlouhou dobu kojení dvou dětí. Takže jsem přece jenom chtěla vědět, jak to chce pojmout. Mávnul rukou, že to nějak uděláme, že jsem v pohodě, že to je dobrý, a odjel na natáčení,“ vzpomínala herečka.

„Já jsem tam přijela později, a když jsem šla z maskérny v županu, odchytil mě a vedl mě do přívěsu, který jsme tam měli s Vaškem Neužilem, vypadalo to, že mě chce doprovodit. Zašli jsme do toho přívěsu a David povídal: Ukaž mi ty prsa, prosim tě! No, nejsou tam v tom filmu, tak nevím,“ smála se Issová, která se svým mužem natočila řadu filmů.

Záběr z natáčení snímku Zátopek (27. dubna 2019)

Ostatně společná práce byla prý jednou z režisérových balicích taktik. „David mě balil na spoustu věcí, ale i na to, že spolu budeme točit. Sliboval role a pak z toho byla věta: To je tak, když ptáčka lapají,“ narážela na roli v Ondříčkově filmu Ve stínu, ve kterém se sotva mihla.

„To je paradox, že tuhle roli o jedné větě jsem získala díky tomu, že jsem spala s režisérem. Tam jsem skutečně byla vteřinu, ale vůbec mi to nevadilo. Byla jsem ráda, že můžu být u toho. Byl to film mého oblíbeného režiséra, tento režisér skutečně patří k mým nejoblíbenějším. Různě se to proměňuje v průběhu dní. Dneska je to rozhodně můj nejoblíbenější režisér,“ dodala Issová v 7 pádech Honzy Dědka, zatímco její manžel hlídal doma jejich dvě dcery.