Swingers party nám s manželem upevňují vztah, říká pornoherečka Little Caprice

Co pro vás znamená mezinárodní erotický veletrh Erofest, na kterém spolu děláme rozhovor? Viděli jsme tu fronty fanoušků čekajících na váš autogram.

Pro mě je Erofest hodně srdeční záležitost, protože já se v Čechách jinak moc neobjevuji. Miluji ten pocit, když za mnou chodí čeští fanoušci, poznávají mě, říkají mi mým vlastním jménem – Markéto. Je to krásné a pro mě je to fakt srdcovka.

Jste tu spolu s vaším oficiálním partnerem. Je pro vás důležitá emoční podpora?

Určitě. My jsme spolu vlastně už patnáct let, což je masakr. A ano, podpora je moc důležitá. On je vlastně se mnou úplně všude. Bez něj bych asi tady ani být nechtěla.

Je kouzlo vašeho vztahu v tom, že jste oba dva ze stejné branže, pochopíte se a neházíte po sobě doma nože a nádobí?

Asi jo. Ale Marcus nebyl původně z branže, on začal točit až se mnou. Dříve to byl striptér a tanečník, který dělal akrobatické show. Do porna jsem ho tak trošku dostala já, ale jemu se to hrozně zalíbilo. Jsme v tom spolu od začátku. Myslím, že je to hodně důležité i z toho pohledu, že se chápeme.

Little Caprice se svými oceněními

A co žárlivost?

To je právě ono. Někdo třeba říká, že mu nevadí, když jeho partner točí porno, ale realita je taková, že pak většinou přijde žárlivost, protože se třeba partnerka podívá na nějakou scénu a vnímá to tak, že tam byly emoce. Ale můj partner chápe, že jsme vlastně jen herci a hrajeme. Když cítí z videa emoce, tak je to správně, ale vše končí tím videem a jde se domů. Podporujeme se a chápeme se navzájem, takže v tom je to určitě super.

Jak moc aktivně momentálně tvoříte a natáčíte nová videa?

Teď už moc aktivně netvořím. Mám svoji vlastní produkci a tam jsem hlavně za kamerou. Teď jsem natáčela velký film, ale sama už vlastní videa dělám jen hodně málo. Mám profil na OnlyFans, kam natáčím svá domácí videa a to je pro mě příjemnější. Já už po těch patnácti letech nemám úplně chuť točit pro jiné produkce, tak jako to dělají mladé holky.

Čechy pornobranže vždy velmi fascinovala. Ale jaká je realita po natáčení? Spousta lidí si možná myslí, že když se vypnou kamery, máte pak ještě sex.

Tak to právě vůbec není. My jsme opravdu herci, jako jiní. Já vím, že to zní divně a všichni se tomu možná zasmějí, ale je to tak. My prostě jen hrajeme svoji roli. Já jsem reálném v životě Markéta, na scéně jsem Caprice. Jakmile se vypne kamera, tak to končí. Jsme úplně normální lidi, oblečeme si pyžama a jdeme spát. (smích)

Kolik sexu jste schopni provozovat mimo profesi?

Já myslím, že jako úplně každý normální člověk. Když je chuť, tak jo. A když není, tak prostě pár dnů třeba nemáme sex, jako úplně každý normální pár po patnácti letech vztahu.

To chápeme.

My si to kompenzujeme v té práci, že jo. (smích) Ale zase na druhou stranu chodíme i na swingers párty. Po tolika letech s partnerem je důležité si najít nějaké zpestření vztahu, aby to nebyla nuda. Pro nás je to právě to, že si občas najdeme nějaký pár, abychom měli i srandu. Ale není to tak, že bychom to dělali každý měsíc. Opravdu jen občas, ale opravdu nám to vždycky pěkně utuží a upevní vztah.

Inspiroval vás v minulosti ve vaší pracovní tvorbě někdo z bývalých porno ikon?

Ano, například Američanka Tori Black. Měla jsem čest natáčet jednu z jejích posledních scén. Byla vždycky strašně krásná a hrozně přirozená. Moc se mi líbila už od začátku. Když jsem sama začínala točit, říkala jsem si, že bych se jednou chtěla dostat tam, kde je Tori.

Porno je mezinárodní, takže byť jste Češka, překračujete denně hranice a zhlédnutí vašich videí jsou milionová. Kde všude vás lidi na veřejnosti poznali?

Úplně všude! Od Thajska, přes Austrálii, až po Nový Zéland. Opravdu úplně kdekoliv jsem byla na dovolené, se vždycky našel někdo, kdo mě poznal. Po celém světě.

Je pravda, že lidé, kteří tvrdí, že nikdy nekoukají na porno, lžou?

Ano. Je to vidět právě hlavně tady u nás v Čechách. Když jdu třeba do obchodu a vidím některé páry, vnímám, jak po mě vždycky ten pán pokukuje a je vidět, že mě zná. Ale nemůže za mnou přijít, že jo. Já to vždycky vidím a říkám „Aha! Kdyby byl sám, tak se možná ozve, ale když je s manželkou, tak ne!“ (smích)

Máte někdy chuť říct: „Ano, jsem to já“?

Ano, přesně tak! Ale ne, to neudělám, nejsem tak zlá. Ale je pravda, že je to hodně lidí. Nevím, proč se za to stydí. Je to naprosto normální, přirozená věc sledovat porno.

Jak fungujete s manželem Marcellem v soukromí?

Jako úplně normální rodina. Máme doma kočičky, máme svůj rodinný baráček, kde si pěstujeme zeleninu, máme hezkou zahrádku a fungujeme úplně jako normální lidi. Chodíme rádi do společnosti s kamarády. Myslím, že spousta lidí by do nás ani neřekla, co děláme za práci.