Marie Růžičková, za svobodna Pavlovská, je druhou manželkou Vladimíra Růžičky. Hokejistova první žena Eva podlehla ve věku 53 let rakovině.

Za svou minulost striptérky sklízela Marie Růžičková hlavně v počátcích vztahu se slavným hokejovým trenérem silnou kritiku veřejnosti. „Udělali ze mě zlatokopku a lehkou děvu. Všichni máme nějakou minulost. Já se nemám za co stydět. Bylo to tak a Vláďa to věděl od začátku. Nic jsem mu netajila. Pro mě je důležité hlavně to, že jemu to nevadí,“ vysvětlila již v minulosti vyučená cukrářka s tím, že si chtěla dobře vydělat a být soběstačná. „Určitě jsem nechtěla pracovat někde v Lidlu“.

Ve svém podcastu Bez obalu nyní promluvila o psychických problémech, které následovaly. „Zhoršilo se to po narození dcery. Pořád jsem jen brečela, byla jsem úplně zoufalá. Možná jsem měla i poporodní depresi. Na dno jsem si sáhla v době, kdy jsem si začala s Vláďou a rozjel se celý ten kolotoč. Porod to ale dost uspíšil,“ svěřila se.

„Najednou jsem byla šťastná, měla jsem rodinu, manžela i vysněné dítě. Můj mozek to nepobíral, byl zvyklý na celoživotní stres a negativno. A reagoval na to různě, třeba panickými atakami,“ říká.

„Jednou jsem kvůli tomu skončila na pohotovosti. Po odchodu z ordinace mi došlo, že se sebou musím něco udělat, už kvůli dceři. Vyhledala jsem odbornou pomoc. Byl nejvyšší čas. Potvrdil mi to i psychiatr, ke kterému jsem přišla,“ vzpomíná s tím, že návštěvy u psycholožky byly sice přínosné, ale v jejím případě už byla nutností medikace. „Léky jsou podpůrné, ale ten největší boj musí člověk zastat sám. Je to běh na dlouhou trať,“ dodává.

Stejně jako za svou bývalou práci sklízí Marie Růžičková častou kritiku také za své fotografie a videa na sociálních sítích, které upravuje nejrůznějšími výraznými filtry. „Lidé pořád řeší mé tetování, umělé řasy a to, že chodím na solárko. To je přece každého věc. Mně se to líbí. Dost často mi lidé říkají, že nejsem přirozená. Ale já nechci být přirozená,“ dodává.

Ve svém podcastu prozradila i tajemství udržení harmonického vztahu s manželem. Tím je podle jejích slov nejen péče o domácnost, ale i uspokojení partnerových potřeb. „Já dělám vždy sto procent, aby byl ten chlap spokojený. Přece jen se říká prázdný pytlík, plné břicho. O to se snažím. Muž nemá mít důvod hledat si jinou ženu. Já to tak prostě mám, i kdybych měla chlapovi dát třikrát denně,“ vysvětluje.