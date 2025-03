„Ano, založila jsem si OnlyFans. Už mě to lákalo dlouho a žijeme už v jiný době. V Americe to frčí a má to každej druhej člověk. Jen u nás se z toho ještě pořád dělá velký haló. Nebudu se tady obhajovat. Znám i spoustu známých modelek, které se vystavuji nahé. A svět se točí dál. Proč ne... Takže kdo je zvědavej, určitě mrkni,“ vyzvala Marie Růžičková více než jedenáct tisíc sledujících, které má na Instagramu.

Své fotky nabízí za měsíční poplatek 15 dolarů, což je v přepočtu přibližně 361 korun. „Můj svět, moje pravidla! Exkluzivní pohled do mého života. Osobní fotky a momenty, které nikde jinde neuvidíš. Autentický obsah bez cenzury. Přidej se a buď součástí mé cesty,“ láká manželka hokejového trenéra Vladimíra Růžičky.

U jednotlivých příspěvků pak uvádí například popisky: „Nečekej na zázrak. Buď tím zázrakem“. „Krása je hlavně o tom, jak se cítíte uvnitř“, či „Hranice? Ty si nastavuje každý sám“.

Marie Růžičková se v minulosti věnovala kadeřnickým službám – konkrétně⁠⁠⁠⁠⁠⁠ naplétání umělých copánků. Před několik měsíci pak zkusila štěstí na placené platformě.

Ve svém podcastu prozradila například i tajemství udržení harmonického vztahu s manželem. Tím je podle jejích slov nejen péče o domácnost, ale i uspokojení partnerových potřeb. „Já dělám vždy sto procent, aby byl ten chlap spokojený. Přece jen se říká prázdný pytlík, plné břicho. O to se snažím. Muž nemá mít důvod hledat si jinou ženu. Já to tak prostě mám, i kdybych měla chlapovi dát třikrát denně,“ vysvětlovala.

Přiznala také nevěru. „Vztah je o tom, abyste byli oba spokojení, a když nejste, tak je podvod za mě v pořádku. To je prostě život. Já jsem taky podvedla, no a co. Jedeme dál. A bylo to i z druhé strany, takže já si to nevyčítám,“ řekla na konto svého bývalého partnera.

Nyní se kvůli výdělku rozhodla pro platformu OnlyFans, která byla v uplynulém roce hojně diskutována v souvislosti s modelkou Simonou Krainovou, která zde publikovala intimní fotografie.

Marie Růžičková sklízela kvůli své minulosti striptérky v počátcích vztahu se současným manželem silnou kritiku ze strany veřejnosti. „Udělali ze mě zlatokopku a lehkou děvu. Všichni máme nějakou minulost. Já se nemám za co stydět. Bylo to tak a Vláďa to věděl od začátku. Nic jsem mu netajila a do všeho jsme šli po hlavě. Takže pro mě je důležité to, že jemu to nevadí,“ vysvětlovala v jednom z rozhovorů vyučená cukrářka s tím, že si chtěla vydělat a být soběstačná.

„Určitě jsem nechtěla pracovat někde v Lidlu. Holt mám za sebou nějaký životní příběh. Ne úplně lehký. Chtěla jsem se mít dobře a vydělávat si své vlastní peníze,“ dodala manželka hokejové legendy.

Marie Růžičková, za svobodna Pavlovská, je druhou manželkou Vladimíra Růžičky. Hokejistova první žena Eva podlehla ve věku třiapadesáti let rakovině.