Láska nemusí být spojená se sexem, míní herečka Marie Drahokoupilová

Než se herečka rozpovídala o lásce, postěžovala si na bulvár. „Někdy jsou novináři tohoto typu opravdu zvláštní,“ řekla s tím, že zhruba před pěti lety jedna nejmenovaná bulvární novinářka jí přiřkla zcela vymyšlenou diagnózu svalové atrofie. Drahokoupilová se o tom dozvěděla až přímo z novinového titulku, který na ni křičel u pokladny v supermarketu, kam šla nic netušíc na nákup.

„Bylo tam napsáno: Strašný konec hvězdy! Tak jsem si to vzala, přečetla jsem si to, a aby všichni viděli, že mám ještě velkou sílu, vzala jsem si do každé ruky tři láhve minerálky,“ prozradila.

Kromě řady nezapomenutelných rolí Marii Drahokoupilovou proslavil také televizní kurz francouzštiny, který dělala s kolegyní Irenou Kačírkovou. „Ten příběh byl vymyšlený a byl vymyšlený pravdivě. Byl to příběh o tom, že jedna herečka, která umí francouzsky, to byla Irenka, která dokonale uměla francouzsky, se snaží naučit francouzštinu kolegyni, která neumí francouzsky, to jsem byla já,“ vyprávěla.

Kromě toho, že to byl idylický příběh, byly obě dámy krásně oblečené, učesané a pohybovaly se v krásném prostředí staré Prahy s rodilým Francouzem. „Mnozí mi pak říkali: Víš, my jsme se to vůbec neučili, ale dívali jsme se na to jako na krásnou inscenaci,“ řekla.

V osmdesátých letech se Marie Drahokoupilová provdala do Rakouska a žila ve Vídni. „Na Vídeň ráda vzpomínám. Od té doby, co jsem se rozvedla o svém bývalém manželovi nevím,“ prohlásila s tím, že z krátkého okouzlení vztah přerostl v to, že je jí už dávno lhostejný.

„To je slepá láska v jedné minutě a mě to potkává velmi často. Jsem na to velmi nadaná a neumím si bez lásky představit život. Dneska už to nejsou muži krasavci nebo sympatičtí mladí pánové, i když někdy taky, ale to už jde trochu stranou,“ řekla.

Marie Drahokoupilová v televizní inscenaci Psíčci lorda Carltona (1970)

„Mám ale ráda zvířata, miluju Vídeň, prostě si nedokážu představit život bez lásky. To nemusí být láska spojená se sexem. Prostě láska jako taková. Něco milovat, něco zbožňovat. To jsem já,“ míní herečka.

V tomto vyznání se podle Marie Drahokoupilové skrývá také její recept na dlouhověkost. „Odhazuji od sebe všechna negativa, protože si myslím, že na to je život velice krátký,“ dodala.