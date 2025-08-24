Bývalá manželka Arnolda Schwarzeneggera má nového přítele

Novinářka a spisovatelka Maria Shriverová (69), exmanželka herce Arnolda Schwarzeneggera, už zřejmě není sama. Nedávno ji viděli s údajnou láskou – konzultantem a analytikem Mathewem Dowdem. Je to přitom již dvanáct let, co se o nich poprvé začalo mluvit jako o páru.
Maria Shriverová (únor 2025)

Maria Shriverová (únor 2025) | foto: Profimedia.cz

Maria Shriverová a Matthew Dowd (srpen 2025)
Matthew Dowd (2015)
Arnold Schwarzenegger a Maria Shriverová na archivním snímku z klubu Studio 54...
Patrick Schwarzenegger a jeho matka Maria Shriverová v Los Angeles (10. února...
V nedávném rozhovoru během pořadu Today with Jenna & Friends přitom Shriverová poznamenala, že po šedesátce byla single téměř celou dobu. „Po většinu toho času jsem byla single, a ten čas teď končí. Mně to vůbec nevadilo, ale jiní s tím mají dost problém,“ přiblížila.

„Každou chvíli jako by někdo chtěl vyzvídat, proč nikoho nemám, jestli se něco neděje. Nejspíš mi přejí, abych byla šťastná, zamilovaná a s někým v páru,“ přemítala. „Co se mě týče, já o lásku stále zájem mám. Snažím se být k životu otevřená ve všech jeho podobách a pokud se najde správný chlap – v jakémkoliv věku – tak to bude super,“ prohlásila.

Rozchod s manželem byl brutální. Bála jsem se, říká exmanželka Schwarzeneggera

S rakouským rodákem a kalifornským ex-guvernérem Arnoldem Schwarzeneggerem byla Shriverová vdaná 25 let do doby, než vyšla najevo jeho aféra s pokojskou, s níž dokonce zplodil syna Josepha. Se svou ženou měl tou dobou již čtyři děti.

Čtyřiašedesátiletý Mathew Dowd, s nímž se podle nedávných záběrů Maria Shriverová vídá, se v současnosti živí jako politický konzultant a analytik ve službách amerických politiků. Za svou kariéru se podílel na více než stovce kampaní a politického stratéga dělal například ex-prezidentovi Bushovi v obou prezidentských volbách. Za zmínku stojí i fakt, že mezi jeho zaměstnavatele patřil i Schwarzenegger. Dowd mu pomáhal ve snaze o znovuzvolení do guvernérského křesla.

