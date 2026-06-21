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Mateřství je výzva, říká modelka a manželka rapera Majka Spirita Maria Dušička

Renato Salerno
Manželka slovenského rapera Majka Spirita (41) Maria Dušička (32) se těší z nového domova, který s rodinou zařizuje. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila modelka o mateřství, módě, letních plánech i o tom, proč neposlouchá český ani slovenský rap.

Maria Dušička si po roce od koupě bytu konečně užívá období stěhování a zabydlování. Přestože vystudovala interiérovou dekoraci, za designérku se nepovažuje. „Designérka nejsem, ale mám diplom na interiérového dekoratéra. Pracujeme s týmem designérů, který nám pomáhá s bytem. Koupili jsme ho před rokem a teď je konečně čas na nastěhování, zabydlení se a ladění posledních dekorací. Je to spousta zábavy, ale zároveň i dost nepořádku,“ přiznala.

Maria Dušička
Rodina. S manželkou Mariou spolu mají dcerku Ariu, pro kterou chce být hlavně přítomným tátou.
Maria Dušička na party Forbes Misfits Night v Karlových Varech (10. července 2025)
Majk Spirit a Maria Dušička
41 fotografií

V módě sází modelka na jednoduchost. „Nezbytností jsou rozhodně jednodílné plavky a lněné kalhoty. V jednoduchosti se věci lépe kombinují s ostatními kousky šatníku. Pomůže i nějaký unikátní doplněk.“

K ikonickým módním kouskům minulých dekád podle ní patří třeba kožený křivák nebo kabelky od módních domů Chanel a Dior. A co legendární vysoko vykrojené plavky ve stylu Pamely Anderson z Pobřežní hlídky? „Ano, takové dokonce mám. Jsem docela odvážná, co se plavek týče. Mám takové ráda,“ říká.

Na sluncem políbenou pleť má jednoduchý recept. „Zůstávám ve stínu a mažu se SPF 50. Potom jsem zase ve stínu. Mám ale dost tmavý pigment od přírody, takže pro mě je to snadné,“ popisuje.

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Její manžel, slovenský rapper Majk Spirit, podle ní na dovolené vyhledává především klid. „Jeho oblíbené je dorazit na místo a už se z něj nikam nehnout. Kvůli práci tráví kvantum času v autě, takže nejradši má dovolenou, kdy přijede do resortu a neodjíždí z něj až do konce pobytu. Je to plážový typ. A máme dceru, takže jsme pro všechny vodní aktivity, hry a plavání,“ říká Dušička.

Ani v zahraničí si ale s manželem úplnou anonymitu neužijí. „Vždycky na někoho natrefíme. On se ale rád shledává s lidmi. Váží si té pozornosti, takže mu to dělá radost. Tak nějak očekává, že ho poznají i v zahraničí,“ přiznává modelka.

Přestože je jejím manželem jeden z nejznámějších slovenských raperů, sama poslouchá hlavně zahraniční scénu. „Vždycky to byl rap. Už od teenagerovských let. Tupac, Biggie a další. Když budu upřímná, český ani slovenský rap neposlouchám. Poslouchám hlavně umělce ze Spojeného království a z Ameriky. Ten zvuk ze Spojeného království mi opravdu lahodí,“ směje se.

maria.dusicka

@mbpfw with my little plus one
Both wearing @alexandra_gnidiak

1. května 2026 v 17:14, příspěvek archivován: 18. června 2026 v 11:59
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Na sociálních sítích se snaží ženám předávat především sebevědomí. „Chci, aby ženy byly sebejisté, věřily v sebe a věděly, kým jsou. Chraňte si svůj klid za každou cenu a neporovnávejte se s ostatními, protože to vám nedělá dobře,“ radí.

Velkým tématem je pro ni momentálně mateřství. S Majkem Spiritem vychovávají pětiletou dceru a podle Dušičky rozhodně nejde o snadnou roli. „Řekla bych, že mateřství je výzvou neustále. Kdokoliv vám řekne, že je to snadné, tak buď netráví dost času se svými dětmi, nebo lže. Je to výzva, ale zároveň je to velmi naplňující. Vidět děti růst je něco úžasného. To, jak postupně rozvíjejí své dovednosti a schopnosti je opravdu cool.“ Umělecké sklony se podle ní u jejich dcery nezapřou. „Jednoznačně to tam je. Chodí na balet, pořád si něco zpívá, pořád se předvádí. Má to moc ráda,“ popisuje pyšná maminka.

Letošní léto bude rodina trávit převážně doma. „Zůstáváme v Praze, protože pryč jezdíme hlavně v zimě. Majk navíc v létě pracuje. Já si možná zaletím za přáteli, ale on zůstává tady,“ dodává Maria Dušička.

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