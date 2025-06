Herec Marek Němec se podruhé oženil. Vzal si partnerku Petru

Novomanželé se na Instagramu podělili o fotografie z mimořádného dne. „Zatím z dálky... po explozi… Ještě nevíme, co se stalo, ale stalo se to. Blízcí byli s námi. A my s mou ŽENOU Petrou měli krásnej den,“ napsal k příspěvku Marek Němec.

Fanouškům slíbil, že se brzy podělí o více informací. „Víc brzy. V srdci plno, mozek nestíhá. Jedeme dál. Lásku, sakra, všem,“ dodal seriálový herec, který s Petrou tvoří pár tři roky.

marek.nemec.902 Zatím z dálky..po expolzi…Ještě nevíme, co se stalo, ale stalo se to. Blízcí byli s námi. A my s mou ŽENOU @petrus_hebka měli krásnej den.

Víc brzy..

V srdci plno, mozek nestíhá.

Jedeme dál.

Lásku, sakra, všem!❤️ oblíbit sdílet odpovědět uložit

Podle snímků se obřad konal na zahradě, nevěsta Petra Hebká měla dlouhé bílé šaty, ženich Marek Němec je na fotkách v bílém obleku.

Marek Němec požádal přítelkyni o ruku během dovolené v Itálii minulý rok v létě. Petra Hebká má z předchozího vztahu dvě děti, dceru Natálii a syna Patrika. Herec má s bývalou manželkou Johanou syna Matěje a dceru Rozárku.