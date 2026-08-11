Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Marek Lambora je opět single. S dcerou Mirka Hanuše se rozešli

Autor:
  10:02
Marek Lambora a Jindřiška Hanušová (4. února 2026)

Marek Lambora a Jindřiška Hanušová (4. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Společně fotografům zapózovali Václav Matějovský, Marek Lambora a Filip...
Marek Lambora, Jindřiška Hanušová
Václav Matějovský, Filip Březina a Marek Lambora v seriálu Boží plán (2026)
Marek Lambora, Michaela Petřeková, Filip Březina a Tomáš Jeřábek
46 fotografií
Práce má dost, ale opět je sám. Marek Lambora a Jindřiška Hanušová, dcera herce a režiséra Miroslava Hanuše, už spolu netvoří pár. Přitom jejich rozchod rozhodně není záležitostí posledních dní. „Je to tak, vztah teď žádný nemám,“ potvrzuje herec, který svoje soukromí sdílí jen velice nerad.

V minulosti byl spojován s Šárkou Krausovou, Sárou Rychlíkovou a hlavně s modelkou a influencerkou Andreou Bezděkovou, kterou rozchod s pohledným hercem hodně sebral. Jindřišku poznal Marek ve svém mateřském Divadle Na Vinohradech, kde spolu hrají v inscenaci Velký Gatsby. Herec trvalé angažmá už opustil, ale představení společně s inscenací Balada pro banditu dál dohrává.

„Potřeboval jsem po těch devíti letech změnu. Cítil jsem, že se chci nadechnout a přičichnout k jinému stylu divadla. Ale jsem rád, že mi tam ta dvě představení zůstala, protože ten soubor miluju a mít možnost nějakým způsobem v něm fungovat mě těší,“ říká Lambora.

Marek Lambora a Jindřiška Hanušová

Situace je však složitější, pakliže se na jevišti potkává se svojí bývalou láskou. A dokonce nejednou. Ve stejné inscenaci hraje i Sára Rychlíková.

Lambora si užil Na Vinohradech krásné role. Dvanáct let tam hrál Romea v Shakespearově dramatu Romeo a Julie. „Teď jsme měli derniéru, protože jsem z té role už vyrostl,“ říká.

Šatnu sdílel s Ondřejem Brouskem a jeho otcem Otakarem přezdívaným Ťulda. „Zpočátku jsem ale seděl jinde, protože jsem čekal, až mi přidělí stálé místo. A pak jsem ho dostal. Po panu Viktoru Preissovi. Takové hezké,“ vzpomíná Lambora.

Marek Lambora

„Zanechal tam po sobě lžíci na obouvání, kterou měl i podepsanou. Zpočátku jsem se ji bál používat, trvalo mi dvě tři sezony, než jsem se s ní začal obouvat. Řekl jsem si, že by mu to asi nevadilo, že už jsem v tom divadle nějak etablovaný, takže bych si to mohl dovolit,“ dodává. Teď o své místo v šatně přišel. „Už tam nejsou ani židle, divadlo jde do rekonstrukce, tak se stěhujeme do Radiopaláce, minimálně na tři roky.“

Poslední období byl pracovně velmi vytížený. Zkoušel a pak hrál na Kampě v muzikálu Klan Baťa. Souběžně ale točil pro Novu čtyřiadvacetidílný televizní seriál Boží plán. V něm se poprvé před kamerou setkává s Filipem Březinou a Václavem Matějovským.

Marek hraje rozvádějícího se cynika a kariéristu Adama, který se dostane do sdíleného bytu s lehkomyslným Lukášem (Václav Matějovský) a správňákem Hynkem (Filip Březina). Majitelem bytového prostoru je tramvaják Mirek, kterého hraje Tomáš Jeřábek. Je to velmi hodný člověk až podivín, který si myslí, že lidé jsou dobří, jenom musí dostat příležitost. Dá jí i Michaele Petřekové, která hraje Julii.

Marek Lambora, Michaela Petřeková, Filip Březina a Tomáš Jeřábek

„Kluci se rozvádějí ve stejnou dobu jako já, proto se společně ocitneme v tomto sdíleném prostoru. A diváci uvidí, jak se pereme s odloučením od svých rodin i jak se stavíme na vlastní nohy,“ prozrazuje Lambora. „Adam je dvojnásobný otec, obecně má s city problémy, ale svoje děti absolutně miluje. Obětoval by pro ně svůj život. Točil jsem s dětmi hodně obrazů a moc jsem si to užil, protože roli otce jsem ještě nehrál.“

Zato má zkušenost se sdíleným bydlením. „Když jsem byl na konzervatoři, dvakrát jsme s kamarády ze školy žili ve společném bytě. Bylo to fajn, ale už bych to nechtěl. Jsem už velký kluk a mám rád svoje soukromí, jsem už na něj zvyklý,“ vypráví.

Z kolegů herců, jež během natáčení potkal, je nadšený. „To, že nás dali takhle dohromady, považuji za ohromně příznivý osud, protože předtím jsme se před kamerou nikdy nepotkali. Přitom nám to spolu krásně ladí. Je neuvěřitelné, že se někdy podaří udělat cast tak, že spojíte lidi stejné krevní skupiny. To se na tomhle projektu podařilo,“ pochvaluje si partnerství s Březinou a Matějovským. „Spojuje nás přístup k práci, charakter a humor. Když točíte komedii, tak smysl pro humor je důležitý, protože pak je to na tom place vidět.“

Marek Lambora

Za pár dní si poletí od práce odpočinout na Sardinii. „Hledal jsem místo, které by nebylo tak daleko, a kde bych si mohl užít moře. Snažím se dovolenou vždycky naplánovat tak, abych větší část trávil aktivně. Ale myslím, že tentokrát první dva dny nebudu dělat vůbec nic,“ říká.

„A pak budu surfovat a objevovat okolní města. Četl jsem různé cestovatelské blogy, to dělám pokaždé, než někam jedu, a podle nich si myslím, že to tam bude krásné. Vybírám si místa, která jsou doporučována cestovateli anebo kde je něco, co stojí za to vidět. Takže budu jezdit autem a objevovat krásy ostrova,“ prozrazuje.

A na podzim ho čeká s kamarádem cesta do Malagy, kde by rádi jezdili na motorkách. „Teď jsem udělal papíry a koupil si pětistovku Kawasaki, na cestování je úplně ideální. Maminka z toho radost neměla, bojí se, aby se mi něco nestalo, ale smířila se s tím. Co jiného může dělat,“ uzavírá Lambora.

23. prosince 2022
Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Nejčtenější

Lucie Bílá poprvé ukázala interiér svého ráje. Chalupa je jako z pohádky

Lucie Bílá (srpen 2026)

Lucie Bílá (60) nechala fanoušky nahlédnout do svého milovaného místa v Českém ráji. Chalupa v obci Líšný působí jako návrat do minulosti. Zpěvačka zde odpočívá, chodí do lesa, sbírá bylinky a houby...

Richard Genzer zhubl 25 kilo. Nechlastám a píchám si injekce, prozradil

Richard Genzer na koncertě Marka Ztraceného (srpen 2026)

Komik Richard Genzer (59) v poslední době výrazně zhubl. Podařilo se mu shodit 25 kilogramů a přiznal, že to není jen zásluhou diety. Pomohl si injekcemi na hubnutí.

Zuzana Belohorcová ukázala prsa po vyjmutí implantátů a láká na svůj nový projekt

Moderátorka Zuzana Belohorcová si dopřává relaxaci v luxusním lázeňském areálu....

Zuzana Belohorcová se po vyjmutí prsních implantátů rozhodla otevřeně promluvit o vztahu ke svému tělu. Padesátiletá moderátorka přiznala, že se ve své kůži nikdy necítila lépe. Přestože chce na...

Helena Vondráčková předvedla v Itálii skvělou postavu v bikinách

Helena Vondráčková relaxovala u bazénu a užívala si italské slunce. (srpen 2026)

Helena Vondráčková (79) vyrazila do Toskánska, kde si užila několik dnů odpočinku, svatbu přátel i návštěvu Florencie. Na Instagramu se pochlubila fotografiemi z pobytu a na jednom ze snímků ukázala...

Tatérka a herečka Kaira Hrachovcová ukázala v 51 letech štíhlou postavu v bikinách

Kaira v bikinách a šátku na hlavě při focení u vody. (srpen 2026)

Kateřina Kaira Hrachovcová v 51 letech předvedla svou štíhlou a vypracovanou postavu. Herečka a tatérka na sociálních sítích pravidelně ukazuje také svá výrazná tetování, která jsou dnes už...

Z chlapů, co mi píšou na Instagram, mám strach, přiznává Jitka Boho

Jitka Boho (5. července 2026)

I Jitka Boho se zúčastnila party Novy. Dvakrát soutěžila v show Tvoje tvář má známý hlas, takže se ráda pozdravila s lidmi ze štábu. Ale nic nového pro televizi nechystá. „Říkala jsem si, že bych...

18. srpna 2026

Pomohlo by mi, kdybych na sebe byla hodnější, říká herečka Beáta Kaňoková

Beáta Kaňoková

Hvězda Zlaté labutě herečka Beáta Kaňoková (37) vnímá herectví spíše jako poslání, ale dětem doma říká, že jde do práce. „To aby pochopily, že si nejdu jen hrát, ale vydělávat,“ smála se v rozhovoru...

18. srpna 2026

Princezna Eugenie ukázala dceru a prozradila její jména. Uctila i královnu

Princezna Eugenie a královna Alžběta II. (Windsor, 18. dubna 2019)

Princezna Eugenie a její manžel Jack Brooksbank se před dvěma týdny stali trojnásobnými rodiči. PO dvou synech mají dceru. Nyní neteř britského krále Karle III. prozradila jméno holčičky.

17. srpna 2026  17:14

Kašpárka mám pod kontrolou, uklidňuje Vondráček herečky při postelových scénách

Jan Vondráček v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (16. dubna 2024)

Jan Vondráček za desítky let před kamerou stihl role všeho druhu – včetně těch, při nichž musel odhodit víc než jen ostych. Intimním scénám se sice raději vyhýbá, když už na ně ale dojde, napětí na...

17. srpna 2026  16:43

Lola vyrostla a mám muže snů. Začíná jiná etapa, říká Rolins o pauze od zpěvu

Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Sama si „naordinovala“ roční pauzu od vystupování a zpěvu. Nyní se zpěvačka Dara Rolins (53) svým fanouškům svěřila, jestli dokáže tento závazek splnit. Mnozí tomu totiž nevěří.

17. srpna 2026  14:28

Ivanka Trumpová vyrazila s rodinou na Island, relaxovala v horkých pramenech

Ivanka Trumpová si dopřála koupání v proslulé Modré laguně. (srpen 2026)

Zatímco řada celebrit vyráží v létě za sluncem a vysokými teplotami, Ivanka Trumpová zvolila poněkud netradiční destinaci. Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa vyrazila počátkem srpna s...

17. srpna 2026  12:03

Sexy modely, luxusní auta a světový DJ. Osmany Laffita chystá megashow kariéry

Móda podle Osmanyho Laffity

Už od ledna připravuje návrhář Osmany Laffita největší módní show své kariéry. Česko podle něj nic takového nezažilo. Nebudou chybět módní kreace, ale ani luxusní auta a světový DJ Paul van Dyk,...

17. srpna 2026  10:39

Helena Vondráčková předvedla v Itálii skvělou postavu v bikinách

Helena Vondráčková relaxovala u bazénu a užívala si italské slunce. (srpen 2026)

Helena Vondráčková (79) vyrazila do Toskánska, kde si užila několik dnů odpočinku, svatbu přátel i návštěvu Florencie. Na Instagramu se pochlubila fotografiemi z pobytu a na jednom ze snímků ukázala...

17. srpna 2026  10:37

Rodina pohromadě, jak to má být. Doleželová potvrdila návrat k šéfovi fotbalu

Jana Doleželová a David Trunda na Plese jako Brno (27. ledna 2018)

Mají spolu dceru, přesto se rozešli. V posledních měsících se ale opět objevovali bok po boku. Nyní lékárnice a miss Jana Doleželová potvrdila, že se vrátila k šéfovi českého fotbalového svazu Davidu...

17. srpna 2026  10:18

O smrti maminky jsem se dozvěděl z Facebooku. Zášť necítím, říká Artur Štaidl

Iveta Bartošová se synem Arturem v roce 2009

Artur Štaidl letos oslaví třicetiny. Syn zpěvačky Ivety Bartošové a hudebníka Ladislava Štaidla si přitom už v mladém věku prošel ztrátou obou rodičů. O maminku přišel v dubnu 2014, kdy si Iveta...

17. srpna 2026  8:55

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Tréninky StarDance: kdo škrábe brambory v podpatcích a komu nastřelili nové vlasy?

Hana Dvorská ve StarDance XIV (2026)

Přípravy na taneční soutěž StarDance jsou v plném proudu. Některé dámy se učí chodit na vysokých podpatcích a rovněž pánové musí v mnoha ohledech vystoupit z komfortní zóny. Taneční střevíčky jsou...

17. srpna 2026  5:30

Sebehodnocení nemám rád, je to pro mě intimní věc, říká Filip Březina

Filip Březina je členem souboru Městských divadel pražských.

Exceloval v seriálu Smysl pro tumor, v divadle je jako doma a nyní točí nový komediální seriál. Po měsících natáčení se ale herec Filip Březina (31) nejvíc těší na šestnáct dnů volna, kterých se...

17. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.