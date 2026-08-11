Marek Lambora je opět single. S dcerou Mirka Hanuše se rozešli

V minulosti byl spojován s Šárkou Krausovou, Sárou Rychlíkovou a hlavně s modelkou a influencerkou Andreou Bezděkovou, kterou rozchod s pohledným hercem hodně sebral. Jindřišku poznal Marek ve svém mateřském Divadle Na Vinohradech, kde spolu hrají v inscenaci Velký Gatsby. Herec trvalé angažmá už opustil, ale představení společně s inscenací Balada pro banditu dál dohrává.
„Potřeboval jsem po těch devíti letech změnu. Cítil jsem, že se chci nadechnout a přičichnout k jinému stylu divadla. Ale jsem rád, že mi tam ta dvě představení zůstala, protože ten soubor miluju a mít možnost nějakým způsobem v něm fungovat mě těší,“ říká Lambora.
Situace je však složitější, pakliže se na jevišti potkává se svojí bývalou láskou. A dokonce nejednou. Ve stejné inscenaci hraje i Sára Rychlíková.
Lambora si užil Na Vinohradech krásné role. Dvanáct let tam hrál Romea v Shakespearově dramatu Romeo a Julie. „Teď jsme měli derniéru, protože jsem z té role už vyrostl,“ říká.
Šatnu sdílel s Ondřejem Brouskem a jeho otcem Otakarem přezdívaným Ťulda. „Zpočátku jsem ale seděl jinde, protože jsem čekal, až mi přidělí stálé místo. A pak jsem ho dostal. Po panu Viktoru Preissovi. Takové hezké,“ vzpomíná Lambora.
„Zanechal tam po sobě lžíci na obouvání, kterou měl i podepsanou. Zpočátku jsem se ji bál používat, trvalo mi dvě tři sezony, než jsem se s ní začal obouvat. Řekl jsem si, že by mu to asi nevadilo, že už jsem v tom divadle nějak etablovaný, takže bych si to mohl dovolit,“ dodává. Teď o své místo v šatně přišel. „Už tam nejsou ani židle, divadlo jde do rekonstrukce, tak se stěhujeme do Radiopaláce, minimálně na tři roky.“
Poslední období byl pracovně velmi vytížený. Zkoušel a pak hrál na Kampě v muzikálu Klan Baťa. Souběžně ale točil pro Novu čtyřiadvacetidílný televizní seriál Boží plán. V něm se poprvé před kamerou setkává s Filipem Březinou a Václavem Matějovským.
Marek hraje rozvádějícího se cynika a kariéristu Adama, který se dostane do sdíleného bytu s lehkomyslným Lukášem (Václav Matějovský) a správňákem Hynkem (Filip Březina). Majitelem bytového prostoru je tramvaják Mirek, kterého hraje Tomáš Jeřábek. Je to velmi hodný člověk až podivín, který si myslí, že lidé jsou dobří, jenom musí dostat příležitost. Dá jí i Michaele Petřekové, která hraje Julii.
„Kluci se rozvádějí ve stejnou dobu jako já, proto se společně ocitneme v tomto sdíleném prostoru. A diváci uvidí, jak se pereme s odloučením od svých rodin i jak se stavíme na vlastní nohy,“ prozrazuje Lambora. „Adam je dvojnásobný otec, obecně má s city problémy, ale svoje děti absolutně miluje. Obětoval by pro ně svůj život. Točil jsem s dětmi hodně obrazů a moc jsem si to užil, protože roli otce jsem ještě nehrál.“
Zato má zkušenost se sdíleným bydlením. „Když jsem byl na konzervatoři, dvakrát jsme s kamarády ze školy žili ve společném bytě. Bylo to fajn, ale už bych to nechtěl. Jsem už velký kluk a mám rád svoje soukromí, jsem už na něj zvyklý,“ vypráví.
Z kolegů herců, jež během natáčení potkal, je nadšený. „To, že nás dali takhle dohromady, považuji za ohromně příznivý osud, protože předtím jsme se před kamerou nikdy nepotkali. Přitom nám to spolu krásně ladí. Je neuvěřitelné, že se někdy podaří udělat cast tak, že spojíte lidi stejné krevní skupiny. To se na tomhle projektu podařilo,“ pochvaluje si partnerství s Březinou a Matějovským. „Spojuje nás přístup k práci, charakter a humor. Když točíte komedii, tak smysl pro humor je důležitý, protože pak je to na tom place vidět.“
Za pár dní si poletí od práce odpočinout na Sardinii. „Hledal jsem místo, které by nebylo tak daleko, a kde bych si mohl užít moře. Snažím se dovolenou vždycky naplánovat tak, abych větší část trávil aktivně. Ale myslím, že tentokrát první dva dny nebudu dělat vůbec nic,“ říká.
„A pak budu surfovat a objevovat okolní města. Četl jsem různé cestovatelské blogy, to dělám pokaždé, než někam jedu, a podle nich si myslím, že to tam bude krásné. Vybírám si místa, která jsou doporučována cestovateli anebo kde je něco, co stojí za to vidět. Takže budu jezdit autem a objevovat krásy ostrova,“ prozrazuje.
A na podzim ho čeká s kamarádem cesta do Malagy, kde by rádi jezdili na motorkách. „Teď jsem udělal papíry a koupil si pětistovku Kawasaki, na cestování je úplně ideální. Maminka z toho radost neměla, bojí se, aby se mi něco nestalo, ale smířila se s tím. Co jiného může dělat,“ uzavírá Lambora.
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23. prosince 2022