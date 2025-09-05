Jedna z někdejších nejznámějších českých hereček oslavila letos v lednu 65. narozeniny. Téměř před čtyřiceti lety se jí život obrátil naruby. Utrpěla mozkovou příhodu, která ji doživotně upoutala na invalidní vozík.
Marek Eben a Markéta Fišerová jsou jedním z nejstabilnějších hereckých párů. Seznámili se v mládí na konzervatoři, ona chodila o dva ročníky níž.
„Dodnes nedokážu pochopit, že jsem se zrovna já mohl tehdy Markétě líbit,“ vzpomínal po letech moderátor v jednom z rozhovorů. „Kupodivu na konzervatoři uháněla ona mě, a já se jí docela bál. Byla to taková sopka a nevěděl jsem, jak by to s mojí tichou povahou šlo dohromady. Ale líbila se mi hrozně moc. Založil jsem si tehdy kapelu a vzal ji jako zpěvačku,“ popsal začátky vztahu se svou budoucí ženou.
Markéta Fišerová byla jednou z nejkrásnějších českých hereček. Zahrála si například v seriálech My všichni školou povinní nebo Třetí patro, zazářila i v pohádce O štěstí a kráse. Černé vlasy, zářivé oči a hezká postava, to vše učarovalo mnoha hercům, kteří se kolem dívky točili, jenže ona si mezi nimi vybrala právě Marka.
Svatba byla v roce 1982. Markéta a Marek spolu účinkovali spolu v divadle a natáčeli písničky pro děti. Při jejich prvním společném filmu Tvář za oknem byli už třetím rokem manželé. Pak však přišlo několik osudových ran.
Vše odstartovaly hereččiny zdravotní problémy. Po chřipce se objevil zánět srdečního svalu a tuberkulózní nález na plicích. Markéta vzápětí otěhotněla, vše však skončilo předčasným porodem a úmrtím miminka.
„Terezka se narodila v sedmém měsíci a za několik dní umřela,“ nechala do soukromí slavného manželského páru nahlédnout herečka Světlana Nálepková ve své knize Světlana – Na houpacím koni. Manželé už se pak o dítě nikdy nepokoušeli.
Když se sbírali z nejhoršího, přišla další rána. V roce 1986, právě v den 26. narozenin Markéty odpočívali společně večer doma u televize, když herečka zničehonic začala vidět rozmazaně, zamlženě a velmi ji rozbolela hlava. Následovala cesta do nemocnice, kde brzy upadla do kómatu. „Je to mozková mrtvice, vůbec nevíme, zda to přežije, stav je kritický,“ nedávali lékaři manželovi mnoho nadějí.
Markéta ale zabojovala a podařilo se jí přežít, jenže ochrnula. Dlouhé týdny za ni dýchaly přístroje, poté se musela vše učit od začátku – mluvit, jíst, pohybovat se. Trvalo to skoro rok. Marek Eben ženu vozil trabantem do 300 kilometrů vzdálené Karviné na rehabilitace.
Markéta skončila na vozíku. „Nejhorší byl začátek, oba nás to zastihlo absolutně nepřipravené, bez varování, vůbec nás nenapadlo, že by nás něco takového mohlo potkat,“ řekl před lety Eben v rozhovoru pro iDNES.cz.
„Když pak vyjedete poprvé s vozíkem na ulici a oba dva jste mediálně známí, je to taková malá pouliční senzace. Když s ním vyjedete popáté, už vám to tak nepřijde, když s ním vyjedete popadesáté, tak se to dá velmi slušně vydržet, a když s ním vyjedete po pětitisící, tak už ani nevíte, že ten vozík vezete,“ vyrovnával se postupně se situací.
„Nejhorší to bylo samozřejmě pro Markétu, ona je ovšem extrémně, opravdu extrémně statečný člověk, dokázala se přes to dostat,“ chválil manželku. „Situace je taková, jaká je. Musíte to přijmout. Je to kříž, ale každý má v životě nějaký kříž,“ popsal.
O rozvodu jako řešení krize Eben nikdy neuvažoval, naopak. Markétin stav se zlepšoval a začala Markovi dělat doprovod i na společenské akce. Ebenovi se později přestěhovali do bezbariérového domku kousek od Karlových Varů.
„My jsme si už tak zvykli, že postižení vůbec nevnímáme. A já si občas stěžuji na úplné pitomosti. Třeba na trombózu v lýtku, kdy jsem musel nosit stahovací punčochu. Když jsem si Markétě postěžoval, tak se začala opravdu hodně srdečně smát,“ popsal domácí atmosféru herec, muzikant i moderátor.
Mrzí ho, že Markéta nemohla rozvíjet svůj talent. „Dostala scénář, vytrhala si své stránky a zbytek jí byl fuk. Divil jsem se, jak to může hrát, ale ona byla herečka od boha. Nikdy nad rolemi moc nepřemýšlela a pak je zahrála báječně. Toho jediného je mi líto, toho talentu. Ve své generaci vůbec neměla konkurenci,“ dodal Eben.
VIDEO: Marek Eben a Markéta Fišerová společně zpívají: