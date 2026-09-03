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Druhé dítě? Máme jiné plány, říká Marek Adamczyk

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Natáčení s dětmi si „užíval“ už v seriálech Kukačky a Mozaika. Žádnou speciální metodu, jak se s malými herci při práce sblížit, ale nemá. „Snažím se k nim chovat jako k parťákům. Na place jsme kolegové a sobě rovni. Takže je nijak nehýčkám, ale ani nepřehlížím,“ vypráví Marek Adamczyk. „A ony, myslím, takový přístup oceňují.“
Marek Adamczyk a Eva Adamczyková v Karlových Varech (6. července 2024)
Marek Adamczyk
Marek Adamczyk a Eva Samková v hledišti druhého kola StarDance X (Praha, 19. října 2019)
Eva Samková a Marek Adamczyk v zákulisí druhého kola StarDance X (Praha, 19. října 2019)
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Naposledy točil s dětmi novácký seriál Boží plán, jehož ústřední postavy sdílejí bydlení. „Já s nimi v tom bytě ale nejsem,“ říká Marek Adamczyk o své postavě Davida. „Šel jsem do lepšího, bydlím s novou partnerkou a jejími dětmi v rodinném domě. Ale to materiální zaopatření není pro Davida nejdůležitější, to měl sám dostatečné, jenomže mu chybělo rodinné zázemí,“ říká herec.

V Kukačkách byl dvojnásobným otcem, v Mozaice měl děti tři. „Když je dítě hodně malé, tak je pro něj natáčení hra a vy ji hrajete s ním. A je to jako vždycky: Dítě si dělá, co chce a vy se ho snažíte akorát nějak pošťouchnout, aby to, co chce dělat, bylo zrovna to, co potřebujete, aby dělalo,“ směje se Adamczyk, který je už otcem i v osobním životě. Se snowboardistkou Evou vychovává Kryštofa.

Eva Adamyczyková a Marek Adamczyk

Marek jako dítě chodil do Dětského divadelního studia při divadle Labyrint, dnešním Švandově divadle. „Byl to takový menší dramaťák, ale tahle životní epizoda pro mě byla hodně zásadní. Rodiče mě tam dali asi v osmi letech, já si to tam oblíbil, tak jsem v tom pak pokračoval docela dlouho,“ vzpomíná na své dětství.

Svou první příležitost po boku velkých hvězd dostal v Divadle na Fidlovačce v Šumaři na střeše, v hlavní roli s Tomášem Töpferem. „Byla to úplně miniaturní role. Nastoupil jsem tam s ostatními dětmi pět minut před koncem hry a mým úkolem bylo stát, koukat – minutu nahoru, minutu dolů – a pak jít zase domů. A byl jsem v tom výborný, nic jsem nezkazil,“ směje se. „Šlo o moji první profesionální roli. Dostával jsem tři sta korun za představení, dodnes si to pamatuji,“ dodává.

Se svým Kryštofem by to rád dělal jako rodiče s ním. „Našli pro mě sport a dramaťák a nechali mě, ať se zabydlím tam, kde mi bude dobře. Docela to zafungovalo,“ popisuje jejich metodu.

Veronika Paterová, Sára Rychlíková a Marek Adamczyk v seriálu Boží plán (2026)

I když s filmaři je pořád v kontaktu, zatím nikdo o jeho syna zájem neprojevil. „Myslím, že všem je jasné, že ho ‚nepůjčíme‘. Spíš bude stát dřív na nějakých jezdících než divadelních prknech anebo před kamerou,“ naráží na snowboarding, kterému se věnuje jeho manželka Eva Adamczyková, olympijská vítězka.

Ale zatím Kryštofovi nejsou ani dva roky, takže se teprve učí být stabilní na pevné zemi. „Cestujeme s ním jak tady, tak po Evropě, byli jsme i na Madeiře. Vydrží toho čím dál víc, má touhu objevovat a je možné se s ním i domluvit. Je ukecaný, řekne toho opravdu dost, což věci usnadňuje. Díky tomu víme, že chce jíst, pít, do kočáru nebo naopak, že do něj nechce. Už si toho dokáže dost nadiktovat,“ usmívá se Adamczyk, jehož hlavní starostí je, co synovi dovolit a co ne.

„Instinktivně se snažím odhadnout jeho i svoje hranice. Co jsem ještě ochotný snést v rámci nějakého jeho rozletu, aby to pro něj nebylo nebezpečné. Na druhé straně mu nechci všechno zakazovat, aby mohl tu svoji touhu objevovat nějak uplatnit. Takže člověk dnes a denně hledá správný balanc,“ říká.

Marek Adamczyk a Eva Adamczyková v Karlových Varech (6. července 2024)

Líbí se mu styl respektující výchovy. „Dává dítěti jasné hranice a v těch mu poskytuje nějaké bezpečí, aby se projevovalo samo za sebe,“ vysvětluje.

V současné době je na volné noze a věnuje se hlavně rodině. „Minimálně rok se nic velkého dít nebude,“ říká. Za sebou má ale účinkování v rámci Shakespearovských slavnostní. „Lákala mě ta atmosféra pod širým nebem i to, že jsem se se Shakespearem v poslední době neměl příležitost moc potkat,“ říká, proč roli Antifoluse Efézského v Komedii omylů vzal.

Tím se ale opět připravil o volno. „Pro mě osobně letní prázdniny už pár let žádnými prázdninami nejsou. Ty ideální jsem zažil v devíti letech, kdy jsem se s našim turistickým táborem toulal mezi pískovci v Adršpachu,“ vypráví.

Marek Adamczyk a Aneta Krejčíková - Komedie omylů - Letní shakespearovské slavnosti 2026

Komedii omylů mají prý občas i doma. „Můj život se narozením syna totálně změnil. Doma teď vládne něco jako organizovaný zmatek. Pes dostane najíst dvakrát, dítě ani jednou nebo naopak,“ směje se.

A prozrazuje, jaký humor jej oslovuje. „Mám rád ten typ, co vás nechává na vážkách, jestli to ještě humor je, anebo už není. Takové zkoumání hranic. Třeba Andy Kaufman byl v tomhle génius. U nás je to například Pavel Liška, s ním nikdy nevíte, na čem jste,“ říká Adamczyk.

Humor jej potkává i nechtěně. „Pamatuji si, jak mi nějaký pán deset minut říkal, jak jsem skvělý herec a potom přešel k tomu, že miluje mého tatínka. To jsem zpozorněl,“ vypráví. „Spletl si mě s Vláďou Polívkou, ale nejhorší bylo, že když jsem začal všechno vysvětlovat, tak se na mě ten muž strašně naštval, že mu lžu. To jsem mu už vyvrátit nedokázal. Někdy je asi lepší zůstat Polívkou.“

Marek Adamczyk a Marek Taclík v představení Komedie omylů

Pro Novu vedle Božího plánu točí také seriál Zde žijí duchové o manželském páru, který zdědí rozpadající se zámek. „Moc jsem se na něj těšil, protože mi přijde hodně zábavný. Navíc jsem se na něm potkal s partou tvůrců, se kterými jsme dělali Buldoka z Poděbrad a ten se moc povedl. Jsem rád, že jsem se k nim dostal zpátky, i když jenom s pidirolí,“ říká.

Boží plán v podání tvůrců čtyřiadvacetidílného komediálního seriálu je sdílené bydlení, které svede dohromady Marka Lamboru, Václava Matějovského, Filipa Březinu a Michaelu Petřekovou.

„Já obecně plánuji rád, ale že by to byly boží plány... Boží plány jsou právě ty, které kříží ty moje,“ zamýšlí se Adamczyk. „Vždycky jsem ale největší potěchu zažíval, když se mi něco povedlo a já věděl, že jsem si to před dvěma lety naplánoval a teď sklízím ovoce.“

„A potomek taky patřil k mým plánům, myslím v obecné rovině. Říkal jsem si, že bych byl rád, kdybych měl dítě, a pak se ten boží plán s tím mým hezky sešel, takže se to povedlo,“ vypráví. Dalšího dědice ale s manželkou zatím neplánují. „Teď uvažujeme jiným směrem,“ říká tajemně.

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Témata: Marek Adamczyk, herec

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