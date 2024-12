Ohlídá si Marek Adamczyk svoje dítě? V Kukačkách mu jej vyměnili

Letní scéna Musea Kampa, kde se objevuje Marek Adamczyk v titulní roli divadelního představení Forman, totiž hodlá pořádat v červnu na břehu Vltavy takzvané Summer Balls. První večer se ponese v duchu Met Gala a jmenovat se bude Meda Gala. „Teď jsem se to dozvěděl a jsem nadšený. Plesy jsou krásná záležitost. Těším se, že se budeme moci oháknout a trošku si zatančit... A že to bude v létě, vůbec nevadí. To je právě ta díra na trhu,“ směje se Adamczyk.

Po skončení StarDance ale svoji manželku, olympijskou vítězku ve snowboardcrossu do kola nevzal. „Pár předtančení jsme na plesech dělali, ale ne spolu, každý zvlášť. Protože my umíme jenom ty choreografie, které jsme se naučili ve StarDance se svými tanečníky, takže jezdíme s nimi. Společně nemáme s Evkou nacvičeného nic. Možná bychom pár kroků zvládli, ale já těch kol v soutěži neodtancoval tolik, takže mám omezený rejstřík,“ naráží Adamczyk na fakt, že vypadl během šestého přenosu, zatímco Eva, za svobodna Samková, bojovala o pozice nejvyšší. Nakonec skončila druhá.

Eva Adamczyková a Marek Adamczyk ve StarDance XII (Praha, 21. října 2023)

Oba se teď těší na radosti jiného druhu. Čekají svého prvního potomka. „Nemám žádné preference, je mi jedno, jestli to bude kluk nebo holka,“ říká herec. Od svých kolegů už ale vyzvídal, co péče o dítě a pozice otce obnáší. „Snažíme se zjistit si co nejvíc informací a nejlepší způsob je ptát se kamarádů, jak to měli oni. Jenomže vidím, že u každého je to trošku jinak. Ale máme i nějaké knížky, podle kterých se orientujeme,“ říká Adamczyk, který společně s manželkou absolvoval předporodní kurz a je velmi pravděpodobné, že bude s manželkou u porodu. Ztvárnil totiž postavu Martina Kadlece v seriálu Kukačky, který řešil záměnu novorozenců v porodnici.

Předvánoční období tak má pro něj letos nový rozměr. S dárky si hlavu nedělá. „Já vždycky nakoupím pro celou rodinu poukazy od Člověka v tísni, abychom udělali dobrou věc a někomu pomohli. To mi přijde jako ideální vánoční dárek. I pro Evičku. Ona to umí ocenit a já taky mám rád, když dostanu dárek od Člověka v tísni,“ říká Adamczyk.

Marek Adamczyk a Eva Adamczyková v zákulisí StarDance XII (Praha, 14. října 2023)

„Vánoce by se měly držet v nějaké střídmosti, abychom si nenadělili zbytečnosti, které pak budeme za půl roku vyhazovat,“ dodává. K rodinným tradicím patří adventní kalendář, který vždycky dostane od maminky. „Dává mi ho od tří let, koupí vždycky ten nejobyčejnější, jaký je k sehnání, ale udržujeme tuhle tradici kontinuálně už desítky let,“ směje se.

Je spokojený nejen v osobním životě, ale i pracovně. „Právě jsem dotočil pohádku Cukrkandl s Terezou Ramba v hlavní roli, což mě hrozně bavilo. Bude to krásná podívaná, zajímavý příběh, ve kterém se snoubí pohádkovost s rozumným sdělením. Hraji v něm Karla Rézla, což je místní stavitel, který se skamarádí s postavou, kterou hraje Terka. Ta přijede do města dělat zubařinu a Karel jí pomáhá, protože to tam nemá úplně jednoduché,“ prozrazuje.

Zároveň je uprostřed natáčení seriálu Buldok z Poděbrad. „Je to kriminálka na lehčí notu, ale pro mě hrozně zábavná, protože v ní mám vtipnou roli. Hraji mírně asociálního šéfa kriminálky, který bojuje s místní kriminalistkou. Hraje ji Sabina Remundová a je v tom skvělá. Ti dva spolu mají napjatý vztah, protože můj Cyril je úřednický typ, dbá na dodržování všech pravidel a postupů, kdežto Sabinina postava je naopak hodně divoká,“ prozradil herec.

Marek Adamczyk

V létě se vrátí na Kampu, kde ztvární v představení Forman slavného oscarového režiséra. „Než jsme začali zkoušet, znal jsem hlavně Formanovy filmy, které jsem miloval, ale o něm samotném jsem tolik nevěděl. To, jakým způsobem se jeho osobní život a osud propsal do jeho osobnosti, bylo pro mě velmi objevné. Měl to hodně složité a ta jeho cesta k mistrovství ve svém oboru pro něj myslím byla cesta určité životní sebezáchovy, což bylo něco, co jsem předtím úplně nedocenil,“ vypráví Adamczyk. „Celé zkoušení byla velmi radostná práce se skvělou partou lidí. Potřeboval jsem udělat zase nějakou pořádnou inscenaci, abych v sobě znovu probudil radost k divadlu a to se taky povedlo.“

Příští rok by měl nazkoušet s Barborou Polákovou romantickou komedii Rande s feministou v Divadle Ungelt. „S Bárou se máme moc rádi, slyšíme na sebe, tak se na to oba těšíme,“ říká. On i jeho manželka hráli v Polákové videoklipu Sousedův trávník. Pro herečku a zpěvačku to bude po deseti letech první divadelní premiéra. Věnovala se především dětem a hudbě. Ztvární holku, která má tendence zamilovávat se do špatných kluků, on hodného empatického feministu respektujícího práva a city žen.