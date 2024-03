Všechny moje děti jsou queer, prozradila herečka Marcia Gay Hardenová

Hardenová o sobě prohlásila, že je LBGT+ aktivistkou a vždycky bude. „Co mě pohání, je to, že všechny moje děti jsou queer,“ uvedla herečka. „Moje nejstarší dítě je nebinární. Můj syn je gay. Nejmladší je fluidní,“ vysvětlila.

„A víte, jsou to moje děti a já se od nich učím každý den,“ dodala. Tvrdí, že jestli jako rodič na něco přišla, tak že má svým dětem dát prostor k tomu, aby dělaly chyby a zdolávaly samy těžké překážky a životní lekce.

„Často chci své děti chránit a nedovolit jim, aby se tyto lekce učily samy, protože to bolí, a vy nechcete, aby si ublížily,“ vysvětluje Hardenová. „Musím se prostě postavit na zadní a říct: Toto je tvoje. Bolí to, ale vím, že víš, co máš dělat. Máš to v sobě a dokážeš to.“

O orientaci svých dětí poprvé promluvila během telemaratonu Drag Isn’t Dangerous v květnu 2023. „Eulala se identifikuje jako nebinární, Hudson jako gay a Julitta je fluidní,“ prozradila tehdy. „Naučila jsem se přijmout každé z nich takové, jaké je a rozptýlit očekávání. Naučila jsem se, že nakonec je to jejich život. Chci jen, aby byly šťastné,“ uvedla.

„Dozvěděla jsem se strašně moc o genderové nonkonformitě a o tom, co jsem chápala už ve svém životě, dokonce i na střední škole. Můj první přítel byl gay a dlouho se bál to přiznat okolí,“ vzpomínala.

„Dozvěděla jsem se hodně o queer komunitě, ale v té době jsme mluvili spíše o gay komunitě než o queer. Myslím, že teď děti o queer komunitě mluví hodně a je to mnohem obsáhlejší. Vlastně i mnohem více přijímající,“ míní herečka a dodává, že „mít dítě je doslova největší mistrovská škola, jakou kdy kdo zažije.“

Všechny tři děti má s režisérem Thaddaeusem Scheelem, za něhož byla provdána v letech 1996 až 2012. Od rozvodu je single a říká, že se zamilovala sama do sebe a je sama sobě nejlepší přítelkyní.