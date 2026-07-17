Mahulena Bočanová se na svém Instagramu pochlubila vzácným snímkem z archivu. Ve stories sdílela společnou fotografii s Martinem Zounarem, k níž připsala: „Trošku archiv“ a doplnila ji poznámkou, že jde o fotografii z maturitního plesu v roce 1985.
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Dlouholeté přátelství Bočanové a Zounara nezačalo až před kamerami. Seznámili se už během studií na Pražské konzervatoři, kde několik let seděli vedle sebe v lavici a hráli spolu i ve školních představeních. Herečka o Zounarovi opakovaně mluví jako o jednom ze svých nejbližších celoživotních přátel.
„Martin je můj největší kamarád od patnácti let. Seděli jsme spolu šest let ve škole v lavici a už na konzervatoři jsme spolu hráli v páru,“ uvedla Bočanová v rozhovoru pro TV Nova.
Jejich přátelství se později přeneslo i na televizní obrazovky. Poprvé spolu stanuli před kamerou před čtyřiceti lety, kdy si zahráli vysokoškoláky v seriálu Bylo nás šest. Společně se pravidelně objevují v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, kde Mahulena Bočanová ztvárňuje ředitelku nemocnice Darinu a Martin Zounar lékaře Boba Švarce. Díky dlouholeté vzájemné důvěře a stejnému smyslu pro humor patří jejich společné scény mezi divácky nejoblíbenější.
Ačkoli mezi fanoušky občas zaznívají přání, aby tvořili pár i ve skutečném životě, oba herci opakovaně vysvětlili, že jejich vztah je čistě přátelský. Zounar sice Bočanovou označil za svou „celoživotní lásku“, vždy ale zdůraznil, že tím myslí výjimečné přátelství a vzájemnou blízkost, nikoli partnerský vztah. Bočanová zase říká, že se mají „hluboce rádi“ a jejich přátelství už se za ta léta stalo součástí jejich životů.
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„Martin do mě byl zamilovaný, já do něj taky, ale nám se to vždycky míjelo. Už se nevezmeme, ale když ho jeho partnerka Kateřina vyhodí, zůstane u mě,“ prozradila kdysi pro Expres.cz herečka.
Mahulena Bočanová byla v minulosti provdaná za podnikatele Viktora Mráze. Z manželství má dceru Marinu. Po rozvodu si své soukromí pečlivě střeží, v loňském rozhovoru pro iDNES.cz však udělala výjimku a promluvila o svém staronovém příteli Petrovi Hanákovi.
Martin Zounar je otcem dcery Claudie, kterou má ze vztahu s filmovou producentkou Simonou Brdičkovou. Od roku 2020 tvoří herec pár s psycholožkou Kateřinou Kantovou, se kterou se seznámil díky svým psům. Dvojice je zasnoubená a přestože svatbu několikrát odložila, nadále spolu spokojeně žije.