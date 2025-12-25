Petr je na moje hysterické výlevy zvyklý, říká Bočanová o svém staronovém příteli

„Člověk ho vyhodí dveřmi a on vleze zpátky oknem,“ smála se. „Petr má povahu, které se říká bezmezná lehkost žití, a to je přesně to, co potřebuji,“ dodává herečka, která má se svým exmanželem, podnikatelem Viktorem Mrázem, dceru Márinku, jež trpí poruchou autistického spektra.
„Zná mě, ví, že jsem hysterická, takže moje výlevy jsou mu úplně jedno. Všechno po něm steče,“ vypráví, v čem si ho cení. „Občas potřebuji slyšet dobré slovo, věty, které mi pomůžou, když je mi zle, a na to je Petr jak stavěný. Ničeho se nebojí, nic ho netrápí, což mi dělá radost. Až tady skončíme, půjdeme nakupovat vánoční dárky, viď?“ popichovala ho.
Když se před lety rozcházeli, byl Petr zadaný, byť s manželkou nebydlel. Teď ke svému stavu s úsměvem říká: „Mám harém.“ Žije v Brně a o stěhování do Prahy nepřemýšlí. „I tak je pořád moc blízko,“ směje se Mahulena Bočanová.
V Ordinaci v růžové zahradě hraje Mahuleně partnera další nerozlučný přítel – Martin Zounar. „Martin se o mně kdysi zmínil produkci. Říkal: Mahu nehraje u nás v seriálu, to je škoda, ne? Líná huba, holý neštěstí. Teď už jsem tam deset let a ráda. Baví mě to, jsou tam skvělí lidi, Petr Štěpánek, Zlatka Adamovská…,“ pochvaluje si Bočanová.
Její Darina působila nejprve jako megera, jak sama herečka říká. „Byla nešťastná a zhrzená, protože ji opustil Jašków, ale zakoukala se do Zounara. A když se ženská zamiluje, tak je hodná. Takže i ona zjemnila. Ale v práci dokáže být mrcha. Má svůj sarkastický humor, což je moje parketa, frkám to tam s radostí. Je to příjemný,“ popisuje svou postavu.
S nadcházejícími svátky spojenými s bohatě prostřenými stoly se všichni trošku obávají, že přiberou. Mahulena je ale nad věcí. „Tohle není alfa a omega mého života, já mám úplně jiné starosti,“ říká.
A komentuje i tolik diskutovaný lék na diabetes, který si nechávají předepisovat celebrity za účelem zhubnutí. „Jestli si chce někdo píchat Ozempic a mít hlavu větší než prdel, tak je to jeho rozhodnutí. Ale někteří lidé mi přijdou, jako by měli před sebou poslední týden života. Nemají starosti, nevědí, o čem život je, co je podstatné a co ne. Je to blázinec. Jak v Americe, tak u nás,“ uvažuje nahlas Bočanová. „Svět je ve stádiu, které je mi naprosto cizí a nechci na něm nijak participovat. Já mám úplně jiné starosti.“
Jejím současným cílem je zvládnout pubertu své dcery Márinky. „I se zdravým dítětem bez jakýchkoliv anomálií je to těžké a puberťačka – autistka je dvojnásobné peklo. Takže teď si vyžíráme ty těžší roky, ale zase si to sedne a bude líp. Už jsem si zvykla,“ vypráví. „Márinka má sice už dvacet čtyři let, ale u těchto dětí je všechno jinak. U nás to začalo minulý rok. Teď už trošku nabíráme dech a doufám, že by se ty boje a vzteky, kterými trpí, mohly trochu zlepšit,“ dodává.
Jako každé autistické dítě nemá Márinka ráda změny, a tak se jim Mahulena vyhýbá. „Zprvu jsem si myslela, že ji potěší, když bude občas něco jinak a zažije nějaké překvapení. Ale cestou pokus–omyl jsem došla k tomu, že jí změny radost nedělají. Ať už jsou jakékoliv,“ svěřuje se herečka. „Takže se držíme svých zavedených tradic. Vánoce strávíme s mojí sestrou, Silvestra na horách a pak budeme měsíc v bytě, na který je zvyklá, u moře na Tenerife. Takhle to děláme už dvanáct let.“
Ani Petra do tohoto procesu nezačleňuje. „Výhoda pokročilého věku a kamarádského vztahu je ta, že každý chce mít svoje soukromí. I víkend už je moc,“ vypráví s úsměvem, jak to spolu mají.
Po covidu omezila Mahulena divadlo. „S Hátou už hraji jenom dvakrát v měsíci. Tam se neustále za diváky cestuje a já jsem potřebovala být víc s Márinkou. V Činoheráku jsem už skončila. Jedinou hru Dámský krejčí, kterou tam hraji už dvacet let, ale koupilo Studio DVA, tak se přesouváme o pár metrů dál na Václavák. Tím, že se to hraje v Praze, pro mě není tak vyčerpávající. Osmdesát procent svého času jsem teď doma a do práce chodím s radostí,“ uzavírá Bočanová.
|
26. října 2021