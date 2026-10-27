On ji urazil, ona to přešla. Martin Zounar se obul do Mahuleny Bočanové

„Když psal pro Déčko seriál Mazalové, myslel si s rolí Mazalky na mě. A já ten seriál milovala. Marina na to kouká každý den a i já se u toho bavím. Miluju Rudův smysl pro humor,“ vypráví herečka. „Pak mě obsadil do seriálu Vyprávěj, kde jsem hrála Miládku. Ze začátku měla malý prostor, ale potom ji tak rozepsal… Je to jedna z rolí, ve kterých mě lidé mají nejradši. Když se řekne Bočanová, vybaví se jim StarDance, Miládka z Vyprávěj a Mazalové. A spousta pohádek,“ rekapituluje.
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V Mazalech vytvořila manželský pár s Janem Hrušínským. „Hráli jsme hloupé burany, kteří mají dvě odporné, nesnesitelné děti, a protože už nevědí, co s penězi, koupí si zámek. Pak zjistí, že v něm straší,“ vypráví. „Obsazení bylo famózní, hrál v tom snad každý špičkový herec této republiky. Možná se dočkáme i filmového zpracování. Na Mazalovou už budu stará, ale ráda si zahraju i babičku,“ dodává.
Ve Vyprávěj jí hrál manžela David Prachař. „Každý večer měl představení v Národním divadle a aby ho stihl, musel opustit plac ve čtyři. A já se ho držela jako klíště, abych mohla odjet s ním. Říkal vždycky: ‚Ty chceš brzy domů, viď?‘“ vzpomíná. „David má neuvěřitelný smysl pro humor a velice dobře se s ním hraje. To je něco úplně jiného, když máte za partnera herce a ne někoho, kdo hercem není, jak to v současných seriálech občas bývá. To mě ukrutně štve,“ přiznává.
Její srdeční záležitostí je ale Ordinace v růžové zahradě. „To je můj relax a radost. Manžela mi hraje Martin Zounar, který teď zhubl a moc mu to sluší,“ vypráví. „Vždycky chtěl, abych s ním hrála divadlo. Já se vzpírala, ale jak jsem s ním už sedm let v každodenním kontaktu díky Ordinaci, postupně mě ukecal. Takže teď začneme pod režijním vedením Antonína Procházky zkoušet zájezdové představení Nový začátek. Hrajeme v něm my dva s Emou Businskou. Premiéru budeme mít v dubnu,“ prozrazuje.
„S Martinem si sedíme jako prdel na hrnec. Jsme jako H&M nebo Dolce & Gabbana, prostě dvojice, co k sobě patří. Strašně se spolu nasmějeme,“ vypráví. Hádky, nedorozumění, natož krizi prý nezažili. „To je proto, že jsme nikdy nebyli milenci,“ vysvětluje herečka.
Říct si ale umějí leccos. „Napadla jsem ho, že je tlustý, a on mně, že jsem kráva. To bylo v době, kdy jsem byla provdaná za Viktora,“ vypráví Mahulena a připomíná, že má s podnikatelem Viktorem Mrázem dceru Marinu. „Prý jsem byla namachrovaná tím, že jsem se měla dobře. Ale já takové věci beru úplně normálně. Povídám: ‚Tak mi dej vědět, kdybych zase byla.‘ A on, že už to přešlo. My si můžeme říct cokoliv, jsme opravdoví přátelé, tohle mě nemůže rozhodit,“ popisuje jejich vztah.
Mahulena Bočanová přišla pokřtít román Rudolfa Merknera Případ pražské bestie. Spisovatel, scenárista a režisér v něm představuje soukromého detektiva Mártyho Kramera, který má za úkol vyšetřit vraždy odehrávající se během Pražského povstání. Na barikádách jsou tehdy nalezena rozsekaná ženská těla.
Kniha je prvním dílem plánované řady detektivek. Druhý díl s názvem Hvězdný prach se bude zabývat případem zdrogované herečky na Barrandově. Další příběh zavede čtenáře do roku 1948, kdy na hranicích mizeli lidé.
Merkner miluje historii, kterou také studoval, i když studium nedokončil. Na základě výpovědí pamětníků ho baví zjišťovat, jak se věci skutečně odehrály, a předkládat čtenářům tato svědectví spolu s fiktivním příběhem.
Souběžně s detektivkami píše scénář k celovečernímu filmu Králové včerejšího dne. „Bude o chlapech, kteří si uvědomují, že králové už byli. Je to velice otevřený osobní film o tom, jak se padesátník vyrovnává s tím, že už není mladý, a čte si titulky v novinách, že je nezaměstnatelný,“ říká Merkner, který křest knihy spojil s oslavou svých čtyřiapadesátých narozenin.