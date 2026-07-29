Madonna ukázala svou netradiční sbírku. Sošky penisů si vystavuje doma v koupelně

Madonna pozvala magazín Vogue do svého londýnského domu v rámci rubriky Objects of My Affection, ve které známé osobnosti představují předměty, k nimž mají silný osobní vztah. Zatímco některá umělecká díla zdobí obývací pokoje nebo chodby, zpěvačka umístila část své sbírky také do koupelny.
Právě tam návštěvníkům ukázala čtyři sochy penisů, o nichž mluvila s typickým humorem. „Umění mám ráda i v koupelně. K mým oblíbeným dílům patří tyto sochy penisů neboli moje sbírka ptáků, jak jim ráda říkám. Mám čtyři. Dva malé a dva velké,“ prohlásila Madonna.
Autorem soch je mladý brazilský umělec Anderson Asteclines, kterého zpěvačka poznala při návštěvě britské výtvarnice Tracey Eminové. Asteclines se účastní programu, který Eminová vede, a Madonnu jeho tvorba natolik zaujala, že si pořídila také jeden z jeho obrazů.
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Právě při rozhovoru nad tímto dílem se dozvěděla příběh, který ji hluboce zasáhl. Zeptala se umělce, zda je na něj jeho matka hrdá a jestli své obrazy doma ukazuje.
„Ne. Myslím, že by ji to mohlo znepokojit. A svou matku nikdy nechci rozrušit,“ odpověděl jí podle zpěvačky. Dodal také, že každý jeho obraz nějakým způsobem souvisí právě s jeho matkou. „Málem jsem se rozplakala a jeho příběh mě velmi dojal,“ přiznala Madonna.
Na rozloučenou jí Asteclines předal hnědý papírový sáček s dárkem. Když jej doma otevřela, našla uvnitř čtyři malé sošky penisů. „Nastoupila jsem do auta, vyrazila domů a otevřela sáček. Byly v něm tyhle krásné penisy. Jsou opravdu půvabné a teď jsou tady – předměty, které mám moc ráda,“ popsala zpěvačka.
Umělec následně Madonně veřejně poděkoval na Instagramu. Uvedl, že sochy vytvořil společně s Kirubelem během rezidenčního pobytu pro letní umělecký veletrh. „Děkuji, že mě podporuješ a představuješ mou práci světu. Znamená to pro mě všechno!“ napsal.