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Madonna ukázala svou netradiční sbírku. Sošky penisů si vystavuje doma v koupelně

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  10:06
Zpěvačka Madonna (67) otevřela dveře svého londýnského domu magazínu Vogue a ukázala předměty, které pro ni mají zvláštní význam. Největší pozornost vzbudila její koupelna, kde vystavuje čtyři sochy penisů od mladého brazilského umělce Andersona Asteclinese.
„Říkám jim moje sbírka ptáků. Mám čtyři, dva malé a dva velké,“ uvedla Madonna při představování své sbírky pro magazín Vogue. (2026)
Zpěvačka během prohlídky svého londýnského domu přiznala, že sošky penisů patří k jejím nejoblíbenějším uměleckým dílům. (2026)
Madonna ukázala svou sbírku čtyř sošek penisů od brazilského umělce Andersona Asteclinese, kterou vystavuje v koupelně. (2026)
Zpěvačka Madonna
73 fotografií

Madonna pozvala magazín Vogue do svého londýnského domu v rámci rubriky Objects of My Affection, ve které známé osobnosti představují předměty, k nimž mají silný osobní vztah. Zatímco některá umělecká díla zdobí obývací pokoje nebo chodby, zpěvačka umístila část své sbírky také do koupelny.

Právě tam návštěvníkům ukázala čtyři sochy penisů, o nichž mluvila s typickým humorem. „Umění mám ráda i v koupelně. K mým oblíbeným dílům patří tyto sochy penisů neboli moje sbírka ptáků, jak jim ráda říkám. Mám čtyři. Dva malé a dva velké,“ prohlásila Madonna.

Autorem soch je mladý brazilský umělec Anderson Asteclines, kterého zpěvačka poznala při návštěvě britské výtvarnice Tracey Eminové. Asteclines se účastní programu, který Eminová vede, a Madonnu jeho tvorba natolik zaujala, že si pořídila také jeden z jeho obrazů.

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Právě při rozhovoru nad tímto dílem se dozvěděla příběh, který ji hluboce zasáhl. Zeptala se umělce, zda je na něj jeho matka hrdá a jestli své obrazy doma ukazuje.

„Ne. Myslím, že by ji to mohlo znepokojit. A svou matku nikdy nechci rozrušit,“ odpověděl jí podle zpěvačky. Dodal také, že každý jeho obraz nějakým způsobem souvisí právě s jeho matkou. „Málem jsem se rozplakala a jeho příběh mě velmi dojal,“ přiznala Madonna.

Na rozloučenou jí Asteclines předal hnědý papírový sáček s dárkem. Když jej doma otevřela, našla uvnitř čtyři malé sošky penisů. „Nastoupila jsem do auta, vyrazila domů a otevřela sáček. Byly v něm tyhle krásné penisy. Jsou opravdu půvabné a teď jsou tady – předměty, které mám moc ráda,“ popsala zpěvačka.

Umělec následně Madonně veřejně poděkoval na Instagramu. Uvedl, že sochy vytvořil společně s Kirubelem během rezidenčního pobytu pro letní umělecký veletrh. „Děkuji, že mě podporuješ a představuješ mou práci světu. Znamená to pro mě všechno!“ napsal.

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