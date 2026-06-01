Nejlepší sex jsem měla s Kennedym, prozradila Madonna. Byla tenkrát zadaná

  10:35
Madonna (67) v novém propagačním videu k albu Confessions II zavzpomínala na své bývalé partnery a prozradila, koho považuje za nejlepšího milence svého života. Zpěvačka však stanovila jednu podmínku – byla ochotná mluvit pouze o zesnulých partnerech.
Zpěvačka Madonna | foto: Profimedia.cz

John Fitzgerald Kennedy mladší (Hyannisport, 31. srpna 1980)
Sean Penn a Madonna. (80. léta)
John F. Kennedy mladší (1999)
John F. Kennedy mladší, syn amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho
„Jmenuji jen mrtvé lidi,“ odpověděla nejprve Madonna. Poté si zpěvačka zakryla ústa a pošeptala: „John Kennedy mladší.“

Její odpověď vyvolala okamžitou reakci ostatních účastníků debaty. „Všichni říkají, že byl v posteli neuvěřitelný a skvělý milenec,“ poznamenal návrhář Raul Lopez, na což Madonna reagovala souhlasným hm. „Jsi už třetí člověk, od kterého to slyším,“ dodal Lopez.

Madonna a John F. Kennedy mladší spolu krátce chodili na konci osmdesátých let. Podle knihy JFK Jr.: An Intimate Oral Biography z roku 2024 se seznámili v době, kdy Kennedy chodil s herečkou Christinou Haagovou a Madonna byla vdaná za herce Seana Penna.

„Madonna byla jen jeho krátký románek. Nic víc. Sotva románek,“ uvedl v knize jeden z Kennedyho přátel s tím, že šlo především o fyzickou přitažlivost. „Bylo to celé o fyzické přitažlivosti, nemělo to být nic víc než to.“

Autor knihy také uvádí, že Kennedy později o zpěvačce řekl, že měla „jedno z nejkrásnějších těl, jaké kdy viděl.“

Samotný John F. Kennedy mladší tragicky zemřel v létě roku 1999. Sportovní letadlo, které pilotoval, se tehdy zřítilo do Atlantského oceánu. Spolu s ním zahynula také jeho manželka Carolyn Bessett a její sestra Lauryn.

