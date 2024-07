Macaulay Culkin měl komplikovaný vztah se žárlivým otcem. Své syny miluje

„Pokud mě trochu znáte, pak víte, že jsem měl v minulosti ke Dni otců komplikovaný vztah,“ napsal na sociálních sítích herec, který již v minulosti otevřeně hovořil o vztahu se svým otcem Kitem Culkinem.

Když se herec proslavil coby dětská hvězda ve filmech Sám doma, jeho otec – který působil jako jeho manažer, spolu s matkou Patricií, – na něj neustále kladl nepřiměřené požadavky.

Kit a Patricia Culkinovi a jejich synové Kieran a Macaulay na archivním snímku

„Vydělával jsem bůhvíkolik peněz a Kit mě nutil spát na gauči. Jen proto, že mohl. Jen abyste věděli, kdo tu velí, a abyste věděli, že když nechce, abyste spali v posteli, tak v ní spát nebudete,“ řekl už v roce 2001 časopisu New York Magazine.

Pro Macaulaye a jeho šest sourozenců nebyl život s tátou podle hercových slov dobrý od samého začátku, tedy ještě před tím, než se stal slavným. V roce 2018 také tvrdil, že otec ho začal fyzicky i psychicky zneužívat poté, co se u něj vyvinula žárlivost kvůli Macaulayově úspěšné kariéře.

„Žárlil. Ve všem, o co se v životě snažil, jsem vynikal ještě předtím, než mi bylo deset let,“ řekl Macaulay Culkin, který nakonec dokázal převzít kontrolu nad svým životem a v 16 letech se od rodičů úplně osamostatnil.

Jeho vztah k otcovství a ke Dni otců se ale nyní změnil. Stalo se tak poté, co se sám stal tátou. „Kromě toho, že si dopřeji hodinu nebo dvě spánku navíc, snažím se, aby byl tento den spíše oslavou mých chlapců než mě. Koneckonců, to oni ze mě udělali otce. Brendo, bez urážky,“ uvedl s tím, že pro jejich děti není Den otců až tak důležitý jako narozeniny nebo Vánoce. „Snažíme se ale i tak pro kluky dělat na Den otců zábavné věci. Je to výjimečný den,“ vysvětlila někdejší dětská hvězda.