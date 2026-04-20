Mělo to být na jednu noc, popisuje Lumír Olšovský seznámení s partnerem

Jsou spolu už pětadvacet let a nadcházející výročí seznámení se rozhodli oslavit originálně. „Nejspíš se rozregistrujeme,“ říká herec a režisér Lumír Olšovský. „A pak vezmeme.“ Se svým přítelem a spolupracovníkem Pavlem Bárem chtějí využít nových možností pro stejnopohlavní páry.
Pavel Bár a Lumír Olšovský (2021)

Pavel Bár a Lumír Olšovský (2021) | foto: Lenka Hatašová

„Největší rozepře mezi náma dvěma? Třeba kvůli záclonám. Nebo, když mi Pavlík řekne, že musím vařit víc dietně. To se urazím i na tři dny. A když si usmyslí, že tentokrát dolejzat nebude on, tak co mi zbývá?,“ popisuje Olšovský dynamiku soužití s Bárem.

Poznali se na seznamce. „Normálně jsme lovili chlapy pro rychlý zážitek. Ale než k tomu zážitku došlo, tak Pavel začal vyzvídat, psali jsme si několik nocí, přitom jsme vůbec nevěděli, jak vypadáme. Měli jsme obyčejné tlačítkové mobily, obrázky posílat nešlo. Po několika dnech jsme si zavolali, takže jsme navzájem znali aspoň svůj hlas a až za další týden jsme se setkali,“ popisuje bez obalu jejich seznámení.

Lumír Olšovský

Začátek léta budou mít rušný. Jednak se v tomto ročním období kdysi poznali, oba mají tou dobou narozeniny, a Lumír Olšovský navíc připravuje pro lochotínský amfiteátr v Plzni open air verzi muzikálu Mamma Mia! Přitom si v něm v alternaci s Jozefem Hruškocim i zahraje. Představení budou jenom tři, půjde o výjimečnou kulturní událost, na druhou stranu ho bude moci navštívit více než dvacet dva tisíc diváků.

Bude se nač těšit, protože kromě kmenových herců plzeňského Divadla Josefa Kajetána Tyla, kde Olšovský působí jako hostující režisér, v něm budou na střídačku hostovat Tereza Bebarová, Martin Němec, Martin Písařík, Maxmilián Kocek a další.

Donedávna byl Olšovský šéfem muzikálového souboru divadla J. K. Tyla v Plzni. „Pokusil jsem se mu dát ze sebe to nejlepší. Předat všechno, co znám a co by měl fungující soubor mít, aby snesl srovnání se světem, ale cítil jsem, že bych měl jít dál. Přijdou jiní, kteří to popotáhnou možná i směrem, kterým já bych si ani jít netroufl a já zkusím zorat neorané pole ještě někde jinde,“ vypráví Olšovský, pod jehož vedením přišly na svět úspěšné plzeňské muzikály Billy Elliot, Elisabeth, Dracula a další.

Pavel Bár a Lumír Olšovský

„Stejná situace nastala před lety v Karlíně, kde jsem byl v angažmá jako herec. Jednoho dne jsem přišel za Láďou Županičem s tím, že se omlouvám, ale musím odejít. Dělal jsem tam jednu roli za druhou, i cenu Thálie jsem dostal, ale začal jsem být nespokojený s tím, že jsem považovaný pořád za stejně dobrého. Říkal jsem mu, já potřebuji nějakého nového režiséra, který mi řekne: Ty jsi úplně blbý Lumíre, tohle se dělá tak a tak,“ říká.

Minulý rok se dokonce přihlásil do výběrového řízení na šéfa Hudebního divadla Karlín, nakonec ale neuspěl. Ve funkci byl potvrzen pro další období stávající ředitel Egon Kulhánek. „Jsem neustále připravený, i když se magistrát rozhodl, že současné vedení je v pořádku a setrvá tam do roku 2031,“ usmívá se. „Kdyby bylo potřeba, vím, co bych tam dělal. A mezitím se věnuji svojí práci, kterou je herectví a režie. To se projevuje tím, že občas vyplodím nějakou inscenaci jako například Sestra v akci nebo teď Mamma Mia! v Plzni.“

V soukromí velké změny nepotřebuje. S Pavlem, který mu dělal v Plzni dramaturga, je spokojený. Dramaturguje ho i v soukromém životě, a to prý není na škodu. „Rejža bez dramaturga je vždycky horší, než režisér, který ho má,“ vysvětluje.

Pavel Bár a Lumír Olšovský

„Nevím, jestli je to Pavlíkovou, nebo mojí povahou, že se spolu v žádném směru nenudíme. Takže ta pětadvacítka je mi jedno, stejně jako padesát tři, což je můj nadcházející věk. Na číslech nezáleží, chci si užívat života, protože ho mám rád. A my si ho zpestřujeme i těmi konflikty,“ prozrazuje o jejich soužití.

„U nás nic není ustálené, oba vaříme, pereme, rozsvěcujeme i otevíráme okna. Právě včera jsme se dozvěděli, že se páry dělí podle toho, kdo otevírá nebo zavírá okna, kdo zhasíná světlo a kdo ho rozsvěcuje... A my to máme na střídačku,“ dodává. „Pavel mi dělá zázemí, podporuje mě a drží palce. Doma to vypadá tak, že mám nápad, do něčeho se pustím a on trpělivě čeká, jestli po sobě uklidím, anebo mi pomůže a v pravý čas přinese smeták.“

Kdysi byl ženatý a z manželství má Olšovský osmadvacetiletou dceru Zdeňku, která se věnuje filmovému střihu a scenáristice. On si dělá doktorát z oboru scénologie – scénická tvorba a teorie scénické tvorby. Jeho partner Pavel Bár překládá libreta operet a muzikálů a k tomu píše knihy jako Od operety k muzikálu, Herci a herectví v českém zábavně hudebním divadle, Komediální herectví v arénách Prozatímního divadla a další.

9. listopadu 2025
