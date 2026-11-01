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Kdyby gayové měli hrát pouze gaye, neměl bych žádnou kariéru, říká Luke Evans

Autor:
  14:10
Luke Evans (13. července 2026)

Luke Evans (13. července 2026) | foto: Instagram / Luke Evans

Fran Tomas a Luke Evans na Tony Awards v New Yorku (7. června 2026)
Luke Evans
Luke Evans na Met Gala v New Yorku (4. května 2026)
Luke Evans na Tony Awards v New Yorku (7. června 2026)
24 fotografií
Herec Luke Evans (47) se zapojil do debaty ohledně obsazování LGBTQ rolí v Hollywoodu. Sexuální orientace by podle něj neměla být rozhodujícím faktorem, přičemž homosexuální a transgender herci by měli dostávat více příležitostí.

Téma otevřel v souvislosti se svým novým seriálem The Party. V tomto počinu britské televize ITV hraje ženatého politického novináře, který tají svou homosexualitu – a tajně chová city k někdejšímu spolužákovi a nyní pravicovému politikovi, jehož hraje Tom Cullen.

Luke Evans v rozhovoru pro britský deník The Telegraph podotknul, že sexuální orientace nemusí nijak souviset s politickým názorem. „Jen proto, že jste gay, neznamená to, že musíte být woke,“ uvedl. „Vaše sexualita je jednou součástí toho, kým jste, ale názory na společnost a život se u každého člověka liší. Mám homosexuální přátele, kteří jsou dost woke, i takové, kteří nejsou vůbec. Neshodneme se všichni na tomtéž.“

Z filmu Drákula: Neznámá legenda

Zároveň sdělil svůj názor k dlouhodobé hollywoodské diskuzi o tom, zda by homosexuální postavy měli hrát výhradně gay herci. „Většinu své kariéry hraju heterosexuální drsňáky a je to super. Kdyby gayové měli hrát pouze gaye, neměl bych žádnou kariéru,“ říká Evans, který je známý například z filmů Hobit, Drákula: Neznámá legenda nebo z hrané adaptace Krásky a zvířete. „Nicméně chápu, že gay herci nemají dost příležitostí hrát gay postavy a transgender herci zase transgender postavy,“ dodává.

Důležité je pro něj hlavně rozlišovat mezi přesvědčivým hereckým výkonem a karikaturou založenou na předsudcích. „Když heterosexuální herci hrají homosexuální postavu tak, že přehánějí všechna klišé, připadá mi to urážlivé. Přitom některé z nejpůsobivějších a nejhlubších hereckých výkonů, jaké jsem kdy viděl, předvedli právě heterosexuální herci v homosexuálních rolích,“ sdělil Evans.

Fran Tomas a Luke Evans na Tony Awards v New Yorku (7. června 2026)

Svou orientací si byl dle svých slov jistý už v pubertě. Vzpomíná, že jej spolužáci šikanovali jak kvůli homosexualitě, tak i vzhledem k náboženskému vyznání jeho rodičů, kteří jsou Svědkové Jehovovi. Nějaký čas se obával i reakce vlastní matky, ale u ní se nakonec setkal s přijetím a porozuměním. Dnes Evans žije v Lisabonu se svým dlouholetým partnerem Franem Tomasem.

Byť je rodákem z velšského Pontypoolu, nějaký čas figuroval i mezi kandidáty na typicky anglickou roli Jamese Bonda. To, že se dostal mezi zvažovaná jména, přitom považuje za významný posun.

„Pro velšského kluka z venkova – gay kluka z venkova – je to už samo o sobě něčím průlomovým, nový obzor možností,“ prohlásil. Nicméně pro ty, kdo by snad na jeho obsazení chtěli sázet, s úsměvem dodává: „Nějaké peníze třeba vyhrajete, ale hlavně za mnou nechoďte ohledně jejich prohry.“

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