Kdyby gayové měli hrát pouze gaye, neměl bych žádnou kariéru, říká Luke Evans

Téma otevřel v souvislosti se svým novým seriálem The Party. V tomto počinu britské televize ITV hraje ženatého politického novináře, který tají svou homosexualitu – a tajně chová city k někdejšímu spolužákovi a nyní pravicovému politikovi, jehož hraje Tom Cullen.
Luke Evans v rozhovoru pro britský deník The Telegraph podotknul, že sexuální orientace nemusí nijak souviset s politickým názorem. „Jen proto, že jste gay, neznamená to, že musíte být woke,“ uvedl. „Vaše sexualita je jednou součástí toho, kým jste, ale názory na společnost a život se u každého člověka liší. Mám homosexuální přátele, kteří jsou dost woke, i takové, kteří nejsou vůbec. Neshodneme se všichni na tomtéž.“
Zároveň sdělil svůj názor k dlouhodobé hollywoodské diskuzi o tom, zda by homosexuální postavy měli hrát výhradně gay herci. „Většinu své kariéry hraju heterosexuální drsňáky a je to super. Kdyby gayové měli hrát pouze gaye, neměl bych žádnou kariéru,“ říká Evans, který je známý například z filmů Hobit, Drákula: Neznámá legenda nebo z hrané adaptace Krásky a zvířete. „Nicméně chápu, že gay herci nemají dost příležitostí hrát gay postavy a transgender herci zase transgender postavy,“ dodává.
Důležité je pro něj hlavně rozlišovat mezi přesvědčivým hereckým výkonem a karikaturou založenou na předsudcích. „Když heterosexuální herci hrají homosexuální postavu tak, že přehánějí všechna klišé, připadá mi to urážlivé. Přitom některé z nejpůsobivějších a nejhlubších hereckých výkonů, jaké jsem kdy viděl, předvedli právě heterosexuální herci v homosexuálních rolích,“ sdělil Evans.
Svou orientací si byl dle svých slov jistý už v pubertě. Vzpomíná, že jej spolužáci šikanovali jak kvůli homosexualitě, tak i vzhledem k náboženskému vyznání jeho rodičů, kteří jsou Svědkové Jehovovi. Nějaký čas se obával i reakce vlastní matky, ale u ní se nakonec setkal s přijetím a porozuměním. Dnes Evans žije v Lisabonu se svým dlouholetým partnerem Franem Tomasem.
Byť je rodákem z velšského Pontypoolu, nějaký čas figuroval i mezi kandidáty na typicky anglickou roli Jamese Bonda. To, že se dostal mezi zvažovaná jména, přitom považuje za významný posun.
„Pro velšského kluka z venkova – gay kluka z venkova – je to už samo o sobě něčím průlomovým, nový obzor možností,“ prohlásil. Nicméně pro ty, kdo by snad na jeho obsazení chtěli sázet, s úsměvem dodává: „Nějaké peníze třeba vyhrajete, ale hlavně za mnou nechoďte ohledně jejich prohry.“