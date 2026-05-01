Kdo je manželka Lukáše Vaculíka? Bývala královnou Kutné Hory

Světlana Hrabánková, donedávna ředitelka Českého muzea stříbra v Kutné Hoře, totiž vymyslela projekt Královské stříbření, který se ve městě periodicky opakuje. A jeho královnou bývala právě její dcera Lucia. „Teď už to po mně převzala moje sestřenice,“ říká výrobní ředitelka televize Prima.
„Moje teta navrhuje historické kostýmy, máma píše ke Stříbření scénáře a zároveň to celé organizuje a moje druhá teta ze Vsetína pravidelně přijíždí se skupinou věnující se historickým tancům,“ dodává manželka Lukáše Vaculíka.
V rodinném složení se sešli na křtu knížky Králův rychtář, kterou napsala její maminka. „Pokud vím, věnovala se literatuře už jako malá, psala si do sešitu knížku a všechny spolužačky netrpělivě čekaly na každou další kapitolu. Já ji nikdy zpětně nečetla, ale její maminka – moje babička, říkávala, že by se měla jednou vydat,“ vypráví Lucia.
Nakonec ale do tisku šla jiná knížka. Ta, kterou Světlana Hrabánková sepsala po odchodu do důchodu a v níž čerpá ze své praxe historičky. „Využila jsem toho trendu, že se teď hodně píšou středověké detektivky. Coby historik mám k takovým příběhům blízko. Když dohledávám materiály, narazím občas i na zmínku, kterou už dál žádný vědec nerozvádí a když ji pak rozvíjíte, začnete pátrat, najednou vám narůstají lidi, příběhy i prostředí. Třicet dva let jsem dělala ředitelku muzea v Kutné hoře, měla jsem blízko k historickým pramenům a nasávala poznatky jako houba. A teď jsem je konečně zužitkovala - hodila na papír,“ vypráví.
Příběh se odehrává na pozadí události v Kutné Hoře, která byla v roce 1402 obléhána Zikmundem a uherskými vojsky. „Měšťané se báli dobytí města, tak vyrazili až ke Kolínu, poklekli do bláta a prosili Zikmunda, aby město ušetřil. Zaplatili šílené pokuty, ale co následovalo potom, anebo proč najednou povolili a řekli, že se Zikmundovi vzdají, tak to jsou věci, které se dají vykládat různě,“ říká Hrabánková, jak k faktům přistupovala. Ústřední postavou jejího příběhu je rychtář, který se snaží vyřešit záhady ve městě i vraždy jeho obyvatel.
Lucia ani její manžel Lukáš Vaculík, který knihu pokřtil, ji zatím nečetli. Oba jsou totiž ponořeni do scénářů. Lucia je navrhuje Primě k realizaci, Lukáš zase pročítá ty, které jsou mu nabízeny, aby si v nich zahrál. Ale každý čte jen ty své. „Máme s Lukášem dohodu, že nekomentuji projekty, které jsou mu nabízeny. Takže to není tak, že by se mě ptal na názor,“ prozradila Lucia.
V mládí byla nucena věnovat zvláštní pozornost dějepisu, protože její matka dohlížela, aby jí coby historičce ve škole nedělala ostudu. „Ale já byla takový ten student, co se něco naučí ke zkoušce, a když už má známku v žákovské knížce nebo v indexu, všechno zapomene,“ přiznává.
Na knihu ani povídku by si netroufla, ale je autorkou nápadů a námětů, které pak byly na Primě dál rozpracovány. „Baví mě hledat látku, která se může realizovat jako audiovizuální dílo,“ říká o své práci. Společně s Lenkou Hornovou přišla s podklady k čtyřdílné minisérii Noční operatér, ke které napsaly scénář sestry Bártů a Lukáš Vaculík v ní ztvárnil hlavní roli.
Seznámili se ale na jiném projektu – seriálu Temný Kraj. Kupodivu jeho starší tvorbu Lucia moc nezná. „Nějak mě to minulo,“ komentuje boom, který způsobily filmy Kamarád do deště nebo Láska z pasáže a jejího manžela v osmdesátých letech vynesly na výsluní.
Fanynky si za ním dodnes chodí pro podpis, což ale nese Lucia statečně. „Mně to tak nepřijde, jak v tom prostředí sama pracuji… A ti lidé, co ho zastavují a chtějí se s ním fotit, jsou většinou slušní. Manžel je vstřícný, nemá problém jim vyhovět,“ popisuje soužití se známou osobností.
Lucia má z předchozího vztahu syna, Lukáš syna i dceru, ale dalšími „dětmi“ jsou jejich pejsci – portugalský vodní pes a biewer teriér. „Akorát, že tomu ‚portugalovi‘ nikdo neřekl, že je vodní. Vodu rád nemá,“ říká Lukáš Vaculík.
„Ron tu malou fenku dostal k narozeninám. Nejprve měl radost a když pochopil, že u nás zůstane nastálo, začal žárlit. Ale teď už tu radost zase má,“ vypráví Lucia a je vidět, že psi jsou jejich vášní. Rádi ale tráví čas i na chalupě, na kole a v zimě na lyžích.
14. ledna 2017