Naše první rande jsme měli ve třech a bylo to super, smějí se Tran a Kočičková

KDY JSEM SI POPRVÉ PŘIZNAL/A, ŽE JE NÁŠ VZTAH VÍCE NEŽ PRACOVNÍ
Lukáš: My jsme se s Bárou seznámili skrze její režisérské cvičení, jelikož jsem si tehdy chtěl sednout společně nad scénářem a probrat jej. Hned od prvního okamžiku mne Bára zaujala, především svou inteligencí, rozumem a nadhledem. Nemyslím si, že by se dalo mluvit o změně pocitu, vše bylo velice přirozené a zároveň i romantické.
Barbora: My jsme si s Lukášem rozuměli po té lidské stránce hned od začátku. Nedá se říct, že by náš vztah byl nejdřív čistě pracovní a profesní. Seznámili jsme se na natáčení, rozuměli jsme si a tak jsme se začali vídat. A nějak přirozeně to přešlo do vztahu.
JAK VYPADALO NAŠE PRVNÍ RANDE
Lukáš: Jelikož jsme se pořádně nedomluvili, já byl lehce stydlivý, zároveň jsem nechtěl dělat „tlaky“, tak jsme na našem prvním rande měli i Bářinu nejlepší kamarádku Adrianu, která mě toužila také vidět v ten den. (smích) Na druhou schůzku jsme si „podmínky“ již jasně stanovili a večeře se konala již standardně ve dvou.
Barbora: Na naše první rande vzpomínám ráda. Lukáš mě pozval na drink, ale já nepochopila, že to má být rande. Takže jsem s sebou vzala svoji kamarádku. Naše první rande se tak uskutečnilo ve třech a bylo to super. Kamarádka ho mohla aspoň rovnou „schválit“.
KDY JSI MĚ NAPOSLEDY ROZESMÁL/A
Lukáš: S Bárou se spolu smějeme na denní bázi a to není superlativ. Co se týče humoru, tak si opravdu rozumíme, a když se spolu bavíme, tak to občas skoro ani nejde vážně. Nasmějeme se opravdu hodně, což jsem rád. Smích k životu potřebuji.
Barbora: Mě Lukáš rozesměje několikrát za den. Máme stejný smysl pro humor a smějeme se opravdu často, takže si neumím vybavit, co konkrétně mě naposledy rozesmálo.
V ČEM SE NAŠE NÁZORY LIŠÍ
Lukáš: Nemyslím si, že bychom měli odlišné názory, ba naopak si myslím, že takřka ve všem souzníme. Možná je jen moje úroveň humoru občas již přes čáru vkusu Báry.(smích) Ale nic jiného mne osobně nenapadá.
Barbora: Máme celkem výhodu v tom, že naše názory se nějak výrazně neliší. Možná je Lukáš větší realista. Já se často a rychle pro něco nadchnu, nejraději bych pracovala na stovkách věcí najednou a on mě musí trochu mírnit.
CO NÁS ABSOLUTNĚ SPOJUJE
Lukáš: Nejčerstvěji nás propojuje náš společný filmový projekt Tony má plán, který je v kinech. Kromě toho nás spojuje láska k jídlu, fascinace uměním, a to ve všech formách. Zároveň nemáme rádi násilí na čemkoliv a komkoliv.
Barbora: Spojuje nás obecně představa o životě a budoucnosti. Máme podobné povahy, baví nás stejné věci a vzhledem k tomu, že spolu tvoříme, tak je velká výhoda i fakt, že máme podobný vkus, což nám „usnadnilo“ práci na mém debutu Tony má plán, který jsme společně s Lukášem vytvořili.
NAŠE SPOLEČNÉ NEJOBLÍBENĚJŠÍ JÍDLO, FILM ČI RELAXACE
Lukáš: Jelikož často doma vařím já, a já vařím rád, tak se většinou diktuje vkus a kuchyně podle mě. Báře většinou chutná, alespoň to tvrdí, a když se spolu máme domluvit na nějaké oblíbené večeři, tak bychom si oba s láskou povětšinou dali Bun cha, tedy vietnamskou kuchyni.
Barbora: Nevím, jestli by to bylo i Lukášovo nejoblíbenější jídlo, protože ho musí kvůli mě vždycky uvařit, ale já mám nejradši jeho Bun cha. Co se týče našeho společného nejoblíbenějšího filmu, tak nedokážu určit jeden konkrétní titul. Obecně se dá říct, že si celkem ujíždíme na bizarnějších počinech, ať už skvělých nebo i těch méně skvělých, to je taková naše záliba. Vzhledem k tomu, že jsme oba poměrně časově vytíženější, tak je naše nejlepší relaxace to, když se večer sejdeme doma na gauči a pustíme si film.
KDYŽ SE DLOUHO NEVIDÍME, TAK…
Lukáš: Je mi samozřejmě smutno, jelikož se vídáme skoro nonstop a být oddělený na delší dobu je potom znát. Každopádně jsme dospělí lidé a když takové momenty nastanou, tak je samozřejmě zvládáme jako každý jiný.
Barbora: Nám se zatím moc často nestalo, že bychom se dlouho neviděli. Nejdelší dobu, co jsme bez sebe strávili, bylo něco přes dva měsíce, když jsem byla pracovně v zahraničí. Často jsme si volali a zvládli to tak nějak v pohodě, umíme se nad to asi povznést.
JAK NÁŠ VZTAH PŘIJALY NAŠE RODINY
Lukáš: Moji rodiče již před mnoha léty pochopili, že si jejich syn domů nepřivede Vietnamku, ale s největší pravděpodobností Češku, na což jsem je odjakživa připravoval. Rodiče mají Báru moc rádi a vychází s ní skvěle, Bára se zároveň statečně učí pomalu základy vietnamštiny, aby se zvládla domluvit i v samotném Vietnamu s mojí vzdálenou rodinou.
Barbora: Moji rodiče vztah přijali úplně v pohodě, Lukáše si oblíbili hned od začátku. Lukáš je hodně dobrý kuchař a na jejich první setkání uvařil, tak možná to přineslo nějaké plusové body.
KDY JSEM NA TEBE PYŠNÝ/Á
Lukáš: Vždy když překoná úkol, ze kterého má strach a obavy. Vždy ji to velmi posune jak profesně, tak jako člověka. A mně to dělá obrovskou radost sledovat zblízka, jak mi roste před očima.
Barbora: Lukáš má velký herecký talent a jsem na něho pyšná, že se mu tak daří budovat kariéru. Zvládl se prosadit i bez předcházející herecké školy a mám vždy radost, když mu přijde nějaká zajímavá role, pro kterou se může nadchnout a svůj talent tak rozvíjet.
ZLOZVYK, KTERÝ S ÚSMĚVEM PŘECHÁZÍM
Lukáš: Jelikož jsem povahou po tátovi trošku pedant a puntičkář, tak nevím, jestli je to můj zlozvyk „peskovat“ a mít nesmyslná očekávání. Ale možná kdybych se měl zamyslet nad nějakým zlozvykem, tak to bude pokládání různých objektů po bytě a zapomínání je posléze sklidit. Třeba zrovna mléko ke kávě se nám často ohřívá na pokojovou teplotu v kuchyni. (smích)
Barbora: Zlozvyk Lukáše, který přecházím, je takové roztomilé poučování při každodenních činnostech, kdy mi dokáže vysvětlovat i to, jak správně mám zalévat květiny.
DETAIL, KTERÝ MÁM NA TOBĚ NEJRADĚJI
Lukáš: Když si Bára při běžných aktivitách, nebo přemýšlení hraje s pramínky vlasů. To jsem již zaregistroval na prvním rande a moc se mi to líbí. Je to roztomilé.
Barbora: Detail, který mám na Lukášovi ráda, je právě smysl pro detail a to hlavně co se módy týče. Líbí se mi, jak se obléká a dokáže si vše vyladit do posledního detailu.
NAŠE NEJBLIŽŠÍ PLÁNY I DALEKÁ BUDOUCNOST
Lukáš: Náš nejbližší plán je dovolená! (smích) Ale poté bychom chtěli pořádně šlápnout do dalšího společného projektu, který je nyní v zárodku.
Barbora: Právě jsme dokončili náš společný film Tony má plán, takže náš nejbližší plán bude asi nějaká dovolená, abychom načerpali síly na další projekt, na kterém už začínám pomalu pracovat. Nad dalekou budoucností moc nepřemýšlíme, myslím, že vše necháváme spíš tak přirozeně plynout.
VZKAZ PRO TEBE
Lukáš: Lavjůš bubís forévr end évr!
Barbora: Doufám, že se ti bude dál dařit tak, jako doteď a budoucí projekty ti budou přinášet stejnou radost, jako když jsme spolu mohli vytvořit náš první společný film.